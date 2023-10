Trump otkrio kako mu je Izrael zabio nož u leđa: ‘Odustali su noć prije akcije’

Bivši američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u srijedu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i rekao da Izrael mora “ispraviti situaciju” nakon napada militanata Hamasa.

Govoreći tijekom kampanje u West Palm Beachu na Floridi, Trump je izrazio suosjećanje prema Izraelu, nazivajući tu zemlju “blagoslovom za svijet” i pozivajući izraelske čelnike da se organiziraju protiv Hamasa.

“Kada govorite o nekim stvarima koje su pošle po zlu prošlog tjedna, oni to moraju ispraviti jer se bore protiv potencijalno vrlo velike sile,” rekao je Trump.

Trump je također opširno govorio o napadu američkih bespilotnih letjelica 2020. koji je naredio, a u kojem je ubijen visoki iranski vojni zapovjednik i ustvrdio da ih je Netanyahu “iznevjerio” time što nije pomogao SAD-u u toj misiji.

“Noć prije nas je Izrael nazvao i rekao da neće sudjelovati. Nikad neću zaboraviti da nas je Bibi Netanyahu iznevjerio. To je bila vrlo užasna stvar, reći ću to”, rekao je Trump, tvrdeći da je izraelski čelnik “pokušao preuzeti zasluge” za operaciju.

Donald Trump Tells Untold Story on the Assassinating of Soleimani – Israel was Supposed to Help, They Backed Out Last Minute & Then Took Credit For It

