TRUMP ODABRAO STRANU, NAPROSTO ODUŠEVLJEN PUTINOM: ‘Genijalan potez. Mogli bismo to iskoristiti na našoj granici!’

Autor: Dnevno.hr

Donaldu Trumpu trebalo je samo 24 sata da okarakterizira cijepanje neovisne, demokratske i suverene Ukrajine od strane ruskog predsjednika Vladimira Putina kao “genijalni čin”.

Izjave bivšeg predsjednika u konzervativnoj radijskoj emisiji u utorak neće samo naići na toplu dobrodošlicu u Kremlju.

Zabrinut će i saveznike koji stoje uz SAD protiv Rusije, a koji se boje za budućnost NATO-a ako se Trump vrati.

Trump je također poslao nedvosmislenu poruku republikancima, koji već idu na ruku Putinu proglašavajući predsjednika Joea Bidena slabim, da je pristajanje na stranu ‘američkog neprijatelja’ put do naklonosti bivšeg predsjednika uoči ovogodišnjih predizbora, piše CNN.

Trumpu nije trebalo dugo da se uvjeri kako Putin zna da on odobrava njegovo slanje trupa u dijelove istočne Ukrajine, znajući da će njegovi komentari biti proslijeđeni diljem svijeta.

“Došao sam jučer i tamo je bio televizijski ekran, i rekao sam: ‘Ovo je genijalno.’ Putin proglašava veliki dio Ukrajine neovisnim. Oh, to je divno”, rekao je Trump u intervjuu za “The Clay Travis & Buck Sexton Show”.

Bivši predsjednik je dodao: “Dakle, Putin sada govori: ‘Neovisno je’, veliki dio Ukrajine. Rekao sam, kako je to pametno. I on će ući i biti mirotvorac. To je najjača mirovna snaga”, rekao je Trump.

“Mogli bismo to iskoristiti na našoj južnoj granici. To je najjača mirovna snaga koju sam ikad vidio… Evo jednog tipa koji je vrlo pametan… Poznajem ga jako dobro. Vrlo dobro.”









Trump se, naime, referirao na Putinovu odluku od ponedjeljka kako će priznati dvije pobunjeničke regije istočne Ukrajine neovisnim te na njegovu naredbu da ruske trupe ‘osiguravaju to područje’ u onome što je nazvao ‘mirovna misija’.

Američki predsjednik Joe Biden taj je Putinov potez jučer nazvao ‘početkom ruske invazije’.