Trump ju je vrijeđao, nazvao ‘udarenom’: Tko je Kamala Harris, žena koju Biden vidi kao nasljednicu

Autor: M.P.

Manje od četiri mjeseca od izbora, potpredsjednica Kamala Harris našla se u teškoj poziciji. Loš učinak predsjednika Joea Bidena na pozornici debate s Donaldom Trumpom potaknuo je sve veće kritike o njegovoj sposobnosti da pobijedi na izborima. Kako se tjeskoba pretvorila u napetost unutar Demokratske stranke, njezino se ime pojavilo na popisu zamjenskih kandidata.

Uz najavu Bidena da će okončati svoju kampanju i dati joj svoju potporu, Harris je konačno došla do pozicije koju je dugo tražila – vrh demokratske liste, a potencijalno i predsjednička pozicija. Ali putovanje do tamo bilo je bremenito i puno teških pitanja, posebno posljednjih mjeseci. Do srpnja 2024. Harris je bila u neizvjesnijoj poziciji, a njezine šanse za još jedan mandat bile su vezane uz učinak Bidena. U 24 sata nakon debakla u raspravi odabrala je snažnu lojalnost svom šefu. “Vjerujemo u našeg predsjednika, Joea Bidena, i vjerujemo u ono za što se zalaže”, rekla je na skupu.

Prva je žena te prva crna i azijsko-američka potpredsjednica. Unatoč tome što se borila da privuče birače 2020. i imala je nizak rejting tijekom svog mandata, pristaše Harris ističu njezino zagovaranje reproduktivnih prava, privlačnost među crnim glasačima i njezinu prošlost na mjestu tužiteljice. “Vjerujem da je bila ključna u rješavanju ključnih pitanja kao što su glasačka prava i imigracijska reforma”, rekla je Nadia Brown, direktorica Programa ženskih i rodnih studija Sveučilišta Georgetown. “Ona je također bila Bidenov najmoćniji surogat u pitanjima pristupa abortusu i pristupa crnačkim zajednicama”

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Trump ju izvrijeđao

Trump ju je izvrijeđao na predizbornom skupu u Grand Rapidsu i državi Michigan u subotu, na svom prvom predizbornom skupu otkako je preživio pokušaj atentata.









Podrugljivo se osvrnuo na video snimke na kojima se Harris smije. “Ja je zovem Kamala koja se smije”, rekao je Trump. “Jeste li je vidjeli kako se smije? Ona je luda. Znate, po smijehu se može puno toga zaključiti. Ne, ona je luda. Ona je udarena. Nije toliko luda kao Nancy Pelosi”, izjavio je.

Trump: Kamala, I call her laughing Kamala. Have you seen her laughing? She is crazy. You can tell a lot by a laugh. She is nuts. She is not as crazy as Nancy Pelosi. pic.twitter.com/EumPAKo2yk — Acyn (@Acyn) July 20, 2024







Salva kritika da je bila nemilosrdna tužiteljica

Prije samo pet godina, Harris je bila senatorica iz Kalifornije koja se nadala da će osvojiti demokratsku nominaciju za predsjednicu. Karijeru je započela u Uredu okružnog tužitelja okruga Alameda i postala glavna tužiteljica za San Francisco 2003., prije nego što je izabrana kao prva žena i prva crnkinja koja će služiti kao državna tužiteljica Kalifornije do 2017. godine.

No, Harris se suočila sa salvom kritika s ljevice o svojoj desetljećima dugoj karijeri tužiteljice, uključujući i to da nije učinila dovoljno da istraži nedolično ponašanje policije i da je stajala iza gotovo 2000 presuda za kaznena djela povezana s marihuanom tijekom vremena dok je bila na poziciji.

Čini se da su njezini pogledi na kazneno pravo evoluirali od vremena kada je bila tužiteljica. Podupirala je zakon o dekriminalizaciji droga tijekom svog vremena u Senatu i izjavila da “nitko ne bi trebao ići u zatvor zbog pušenja trave” kada je Biden 2022. godine pomilovao tisuće ljudi osuđenih za posjedovanje marihuane, što je fraza koju je od tada ponavljala u raspravi o temi.

Iako je u svojoj knjizi iz 2009., “Pametno o kriminalu”, napisala da bi podržala više policajaca na ulici, rekla je za The New York Times 2020., nakon policijskog ubojstva Georgea Floyda, “da je status quo vjerovati da postavljanje više policije na ulice stvara veću sigurnost. . .to je jednostavno pogrešno.”

As Vice President, I see @JoeBiden when the cameras are on and when the cameras are off—in the Oval Office, in the Situation Room, and on the campaign trail. Joe Biden is a leader who fights for the American people. pic.twitter.com/w2OIN6oGpU — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 20, 2024

Biden joj vratio političku karijeru u život

Stekla je reputaciju jedne od zvijezda Demokratske stranke u usponu, iskoristivši taj zamah da bude izabrana za mlađu senatoricu Kalifornije 2017. godine. Ali njezini predsjednički ciljevi bili su neuspješni 2020. Njezina je kampanja zamrla za manje od godinu dana i Biden je bio taj koji je ovu 59-godišnjakinju vratio u središte pozornosti stavljajući je na svoju listu.

Harris se usredotočila na nekoliko ključnih inicijativa dok je bila u Bijeloj kući i bila je ključna u nekim od najhvaljenijih postignuća Bidenove administracije. Pokrenula je nacionalnu turneju “Borba za reproduktivne slobode” zalažući se za to da žene imaju pravo odlučivati ​​o svom tijelu. Naglasila je štetu uzrokovanu zabranama pobačaja i pozvala Kongres da vrati zaštitu Roe protiv Wadea nakon što su konzervativni suci Vrhovnog suda poništili ustavno pravo na pobačaj 2022. godine.

Njezin glas pomogao je u donošenju Zakona o smanjenju inflacije i Američkog plana spašavanja, koji su osigurali financiranje pomoći za COVID-19, uključujući isplate poticaja. Unatoč lijevim sklonostima prema pitanjima kao što su homoseksualni brakovi i smrtna kazna, suočavala se s ponovljenim napadima da nije dovoljno progresivna za neke demokratske birače. “Kamala je policajac” bio je čest refren u kampanji 2020.

Biden je također pozvao Harris da predvodi napore u rješavanju temeljnih uzroka migracije jer je rekordan broj imigranata pobjegao na američko-meksičku granicu – problem na koji protivnici ukazuju kao na onaj u kojem Harris nije postigla dovoljan napredak. No posljednjih tjedana, dok su se vrtjela nagađanja o Bidenovoj sposobnosti da pobijedi u studenom, naišla je na obnovljenu bazu podrške.

Thank you to the small business owners, entrepreneurs, and community leaders who joined me last night at the Vice President’s Residence. Together, we will continue our work to advance economic opportunity and build an economy where every American can thrive. pic.twitter.com/iQjU7tMiwc — Vice President Kamala Harris (@VP) July 19, 2024

Mnogi identiteti Kamale Harris

Rođena je u Oaklandu u Kaliforniji, u obitelji majke rođene u Indiji i oca rođenog u Jamajki. Roditelji su joj se razveli kad je imala pet godina, a odgajala ju je samohrana majka hinduistica, Shyamala Gopalan Harris, istraživačica raka i aktivistica za građanska prava.

“Moja je majka vrlo dobro razumjela da odgaja dvije crne kćeri”, napisala je u svojoj autobiografiji The Truths We Hold. “Znala je da će njezina posvojena domovina vidjeti Mayu i mene kao crne djevojke i bila je odlučna pobrinuti se da izrastemo u samouvjerene, ponosne crne žene.”

Njezini birački korijeni i odgoj znače da ona utjelovljuje i može se uključiti u mnoge američke identitete i privući ih. Lita Rosario-Richardson upoznala je Harris na Sveučilištu Howardu 1980-ih kada su se studenti okupljali u dvorištu kampusa kako bi se družili i raspravljali o politici, modi i tračevima.

“Primijetila sam da ima istančan smisao za argumentaciju”, rekla je. Povezale su ih sklonost za energičnu debatu s republikancima u kampusu, njihovo iskustvo odrastanja sa samohranim majkama. Bilo je to i politički formativno doba. “Reagan je u to vrijeme bio predsjednik i bilo je to doba apartheida”, rekla je Rosario-Richardson. “Znamo da, budući da smo potomci porobljenih ljudi koji su izašli iz kolonizacije, imamo posebnu ulogu i da nam obrazovanje daje poseban položaj u društvu kako bismo pomogli u provođenju promjena”, objasnila je.

Ali Harris također s lakoćom radi u pretežno bijelim zajednicama. kaže da je uvijek bila zadovoljna svojim identitetom i jednostavno sebe opisuje kao “Amerikanku”. “Moja poanta je bila: ja sam ono što jesam. Osjećam se ugodno u svojoj koži”, rekla je.

Whenever reproductive rights—in red states or blue states—have been on the ballot post-Dobbs, the American people voted for freedom. pic.twitter.com/aaz67Hcwv0 — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 19, 2024

Maćeha koju zovu ‘Momala’

2014. tadašnja senatorica Harris udala se za odvjetnika Douga Emhoffa i postala maćeha njegovo dvoje djece. Napisala je članak za časopis Elle 2019. o iskustvu maćehe i otkrila ime koje će potom dominirati mnogim naslovima koji su uslijedili. “Kada smo se Doug i ja vjenčali, Cole, Ella i ja složili smo se da nam se ne sviđa izraz ‘maćeha’. Umjesto toga smislili su naziv ‘Momala’.”

Obitelj je bila prikazivala kao utjelovljenje moderne američke “mješovite” obitelji, slika koju su mediji preuzeli i koja je punila mnogo novinskih stupaca. Mnogi tvrde da je također treba promatrati i priznati kao potomka druge vrste obitelji, nasljednice generacija crnih aktivistica, piše BBC.

“Ona je nasljednica niza organizatora, izabranih dužnosnika i neuspješnih kandidata koji su utrli ovaj put do Bijele kuće. Crnkinje se smatraju političkom silom prirode u demokratskoj politici i Demokratskoj stranci”, kaže Nadia Brown, izvanredna profesorica političkih znanosti i afroameričkih studija na Sveučilištu Purdue za BBC. Fannie Lou Hamer, Ella Baker i Septima Clark neka su od imena koja ona slijedi, dodaje.