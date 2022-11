TRUMP JE PROŠLOST, ZABORAVITE NA NJEGA! Niče ime koje može pokopati Bidena i njegove: Materijal za predsjednika velike sile je pronađen

Američke međuizbore komentirao je na N1 televiziji analitičar i sociolog s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dražen Lalić. Komentiravši izbore, Lalić je rekao kako će guverner Floride Ron DeSantis biti veliko ime Republikanaca.

Američke konzervativni mediji idu i korak dalje od Lalića. Za njih je Ron DeSantis vrlo moguće novi republikanski kandidat za predsjednika SAD-a. Popularnost mu je velika, artikuliran je, mlad je i nema mrlja za razliku od Donalda Trumpa. Iako Lalić nije rekao kako bi DeSantis mogao postati to što predviđaju i priželjkuju mnogi konzervativci u Americi, Lalić se slaže kako će njegova uloga u republikanskoj stranci biti velika.

"Oni nisu samo provjera mandata predsjednika na pola puta, nego su ti izbori važni i za osnovu politike, a one je prije svega zasnovana na potpori predsjedniku u Kongresu. Naravno da je bilo možda i drugih uzbudljivih situacija, kad je bilo važno tko će prevladati na međuizborima.





Recimo 2002. nakon napada na SAD i rušenja Twinsa (Blizanaca). Treba imati na umu da je Amerikance malo briga za vanjsku politiku. Oni ako izađu na izbore gledaju u smjeru unutarnjih odnosa u SAD-u i ponajprije im je važno pitanje ekonomije i njihov životni standard”, objašnjava.

Iako je rat u Ukrajini jedna od tema u kampanji republikanaca, Lalić kaže da oni puno više komuniciraju o nekim drugim temama – o inflaciji, stanju ekonomije, kontroli granica i useljavanja.

Niče veliko ime među Republikancima

Tko će biti kandidat demokrata na predsjedničkim izborima 2024.?

Lalić ističe da demokrati imaju veliku krizu vodstva. “Još od Obame oni se zapravo nisu snašli i nisu našli pravog lidera. Istina, Biden je osvojio prošle izbore, ali to je više na osnovu kritike Trumpa. Biden je izvrstan političar, ali na njemu se vidi taj teret godina. Trump je evidentno puno vitalniji i jako je znakovito da se uopće ne postavlja pitanje Trumpovih godina, iako je on prilično star.

Na Bidenu se to vidi. Vjerojatno će on objaviti svoju kandidaturu, ali oni imaju i neke druge ljude o kojima razmišljaju. Ron DeSantis će biti veliko ime republikanca u budućnosti”, rekao je. DeSantisa ističe kao jako ime kod republikanaca.

Podsjetimo, DeSantis je guverner Floride od 2019. godine. Od tada, pa do danas postaje sve popularniji među američkim konzervativcima jer nije kontroverzan kao Donald Trump, a istovremeno je jedan od najžešćih kritičara demokrata i takozvane "woke" kulture.









“Nema nedostatke Trumpa”

“On nema neke nedostatke Trumpa. On je obiteljski čovjek. On je razmjerno mlad i to je velika razlika između republikanca i demokrata. Nema relevantne zamjene kod demokrata. Kamala Harris se nije profilirala, ne može se nitko sjetiti neke njene političke inicijative. Ako se Trump ponovno kandidira, onda će biti veliki pritisak na Obamu da se kandidira”, ističe.

Ako bi demokrati držali kontrolu u Senatu, tvrdi on, zapravo bi bila slična situacija kao prije četiri godine.

“To čak ne bi bila ni toliko loša situacija za Bidena. Očekivalo se da će demokrati opasti. Izgleda da se katastrofa nije dogodila, ali blizu je katastrofa ako izgube Senat. Ako ostane ovakva situacija sa Senatom, onda demokrati mogu udahnuti zrak. I već sad početi razmišljati koga će imenovati za kandidata za predsjednika”, rekao je Lalić.