Trump ide na Republikansku konvenciju, oglasio se Biden: ‘To nije Amerika’

Bivši američki predsjednik Donald Trump lakše je ranjen u napadu na skupu u predizbornom skupu u Pennsylvaniji. Pet minuta nakon što je započeo govor začuli su se pucnjevi, nakon čega se Trump uhvatio za glavu i legao na tlo. Čulo se nekoliko hitaca, a Trumpa su okružili naoružani agenti.

Iz ureda okružnog tužitelja su objavili da će se događaj istraživati kao pokušaj atentata na bivšeg predsjednika. Nešto kasnije američki mediji su objavili da je Trump okrznut metkom, a da su napadača “neutralizirali” agenti tajne službe. Ubijen je jedan posjetitelj, a drugi je teško ranjen.

Dok je izlazio s pozornice, na Trumpovu desnu uhu bili su vidljivi tragovi krvi. Nešto kasnije je objavljeno da je Trumpovo uho okrznuto metkom.

22:54 – Amerikanci prikupili 2 milijuna dolara za obitelji stradalih

GoFundMe kampanja koju je odobrio Donald Trump prikupila je više od dva milijuna dolara u manje od 24 sata. “Predsjednik Donald Trump odobrio je ovaj račun za donacije obiteljima ranjenih ili ubijenih u današnjem brutalnom i užasnom pokušaju atentata. Sve donacije bit će usmjerene ovim ponosnim Amerikancima dok tuguju i oporavljaju se”, stoji na stranici.

22:24 – Napad se karakterizira kao čin domaćeg terorizma

Specijalni agent FBI-a Kevin Rojek rekao je da se čini da je ubojica djelovao sam i da nema trenutnih sigurnosnih problema. “Nismo identificirali ideologiju povezanu s napadom”, rekao je, upozoravajući da je istraga još uvijek u ranoj fazi, prenosi BBC.

Timovi za prikupljanje dokaza još uvijek obrađuju mjesto zločina u Butleru, rekao je, dodajući da agenti još uvijek pretražuju osumnjičenikove društvene mreže i online prisutnost u potrazi za tragovima. Oružje je, potvrdio je, bila legalno kupljena puška tipa AR koju je kupio napadačev otac. Međutim, nije jasno je li 20-godišnjak dobio oružje ili ga je uzeo bez očeva dopuštenja. Obitelj surađuje s istražiteljima na rasvjetljavanju tih detalja.

Puška je poslana u laboratorij FBI-a u Virginiji na obradu, zajedno s atentatorovim telefonom i sumnjivim uređajem pronađenim u njegovom vozilu. Drugi dužnosnik FBI-a rekao je da se incident također istražuje kao potencijalni čin domaćeg terorizma.Zasad nema naznaka da je mladić bio psihički bolestan, a FBI je trenutno usredotočen na njegovu prisutnost na internetu.

“Nismo vidjeli ništa prijeteće. Ali još je vrlo rano”, rekao je agent Rojek dodajući da FBI još uvijek “radi na dobivanju pristupa” Crooksovom telefonu. Trenutno se šalje u laboratorij FBI-a u Quanticu. Nedavne komunikacije nisu otkrile ništa o njegovim motivima ili većem planu, otkrivaju dužnosnici FBI-ja.

22:17 – Ozlijeđeni u napadu su sada stabilno

Lokalna policija objavila je najnovije informacije o dvjema žrtvama koje su ranjene u napadu. Kažu da su dvije osobe, za koje je ranije javljeno da su u kritičnom stanju, sada stabilno. Radi se o 57-godišnjem Davidu Dutchu iz New Kensingtona i 74-godišnjem Jamesu Copenhaveru iz Moon Townshipa u Pennsylvaniji.

21:30 – Zanimljive reakcije iz Rusije i Kine

Reakcije na pokušaj atentata na Donalda Trumpa pristižu iz cijelog svijeta. Dok se gotovo svi svjetski visoki dužnosnici zgražaju nad tim činom, govore o udaru na demokraciju i naglašavaju potrebu institucionalnog jačanja, reakcija Rusije bila je usmjerena na prozivanje SAD-a.

Maria Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova rekla je da je pokušaj atentata posljedica američke “politike raspirivanja mržnje” te da bi “SAD trebao preispitati svoju politiku prema političkim protivnicima, zemljama i nacijama” i “usredotočiti se na svoje unutarnje probleme umjesto na isporuku oružja Ukrajini”.

Kineski predsjednik Xi Jinping “izrazio je sućut Donaldu Trumpu”, navodi se u kratkom priopćenju ministarstva vanjskih poslova u Pekingu. Kina je “zabrinuta zbog pucnjave”, dodaju.

20:48 – Trump ide na Republikansku konvenciju

Donald Trump ponovno se oglasio na svojoj platformi Truth Social. Ovog puta potvrdio je svoj dolazak na čeverodnevnu Republikansku nacionalnu konvenciju, koja počinje sutra. Ondje bi ga Republikanci trebali nominirati kao svog kandidata za predsjedničke izbore koji će se održati 5. studenog.

“Na temelju jučerašnjih strašnih događaja, namjeravao sam odgoditi svoj put u Wisconsin i Republikansku nacionalnu konvenciju za dva dana, ali sam upravo odlučio da ne mogu dopustiti atentatoru ili potencijalnom ubojici, da prisili promjenu mog rasporeda, ili još nešto. Stoga ću krenuti za Milwaukee, prema rasporedu, danas u 15:30. Hvala!”, napisao je Trump.

20:44 – Joe Biden se obratio javnosti

Američki predsjednik Joe Biden obratio se javnosti po prvi puta nakon neuspjelog atentata na svog protukandidata Donalda Trumpa. Nakon što je dao izjavu za medije, otišao je neodgovorivši na pitanja novinara.

“Sinoć sam razgovarao s Donaldom Trumpom. Imali smo kratak i dobar razgovor. Iskreno sam zahvalan što je Trump dobro i što se oporavlja. U Americi nema mjesta za ovakvu vrstu nasilja, niti za bilo kakvo nasilje”, rekao je Biden i nastavio.

“Što se toga tiče, pokušaj atentata je u suprotnosti sa svime za što se kao nacija zalažemo, sa svime. Nije stvar u tome tko smo mi kao nacija. To nije Amerika i ne možemo dopuštati da se događa. Jedinstvo je najteži cilj od svih, ali ništa nije važnije od toga”, dodao je.

Rekao je da FBI zna tko je atentator, ali da zasad nema informacija o njegovu motivu. Naložio je da istraga bude temeljita i brza te pozvao javnost da ne zaključuje unaprijed.

“Trump, kao bivši predsjednik i kandidat Republikanske stranke, već je dobio povećanu razinu sigurnosti i bio sam dosljedan u svojim uputama Tajnoj službi da mu osiguram sve resurse, sposobnosti i zaštitne mjere potrebne kako bi se osigurala njegova kontinuirana sigurnost. Drugo, naredio sam šefu Tajne službe da pregleda sve sigurnosne mjere za Republikansku nacionalnu konvenciju, koja je zakazana za sutra. I treće, uputio sam neovisnu istragu nacionalne sigurnosti na jučerašnjem skupu kako bismo procijenili što se točno dogodilo, a rezultate tog neovisnog pregleda podijelit ćemo i s američkim narodom. Moramo se ujediniti kao nacija”, zaključio je Biden i otišao.

20:12 – Britanski premijer razgovarao s Trumpom

Novi britanski premijer Keir Starmer održao je telefonski razgovor s Donaldom Trumpom nakon pokušaja atentata, izjavio je njegov glasnogovornik. Starmer je danas popodne razgovarao s bivšim američkim predsjednikom, rekao je glasnogovornik, dodajući da je premijer “osudio nasilje” i “izrazio sućut žrtvama i njihovim obiteljima”, te poželio Trumpu i ozlijeđenima brz oporavak.

19:45 – Biden se uskoro obraća javnosti

Američki predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris brifirani su u Bijeloj kući o najnovijim detaljima pokušaja atentata na Donalda Trumpa. Uskoro se očekuje Bidenovo obraćanje javnosti.

19:13 – Umirovljeni vatrogasac ubijen u atentatu na Trumpa

Umirovljeni vatrogasni zapovjednik Corey Comperatore žrtva je pokušaja atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, potvrdio je guverner Pennsylvanije, Josh Shapiro.

Guverner Shapiro kaže da je naredio da se zastave spuste na pola koplja u spomen na Comperatorea. “Comperatore je umro kao heroj. Njegova žena mi je ispričala da se bacio na svoju obitelj kako bi ih zaštitio”, rekao je guverner američkim medijima.

“Trumpov miting u Pennsylvaniji odnio je život mog brata Coreya Comperatorea. Mržnja prema jednom čovjeku oduzela je život čovjeku kojeg smo najviše voljeli. Bio je heroj koji je štitio svoje kćeri. Njegova supruga i djevojke upravo su proživjele nezamislivo. Moj mlađi brat upravo je napunio 50 godina i imao je još toliko života za doživjeti. Mržnja nema granica, ali ljubav nema ograničenja. Molite se za moju šogoricu, nećakinje, moju majku, sestru, mene i njegove nećake i nećake jer se ovo čini kao užasna noćna mora, ali znamo da je to naša bolna stvarnost”, napisala je njegova sestra na Facebooku.

19:06 – Oglasila se Trumpova kći, podsjetila na smrt majke

Nakon što se zbog atentata oglasila Trumpova supruga Melania, to je na društvenoj mreži X učinila i njegova kći, Ivanka. Ona je podsjetila kako je danas druga godišnjica smrti njene majke i Trumpove prve žene Ivane.

“Na današnji dan prije dvije godine moja je mama preminula. Vjerujem da je bdjela nad tatom sinoć tijekom pokušaja atentata na njega. Svakodnevno mi nedostaje i molim se za sigurnost obitelji i prijatelja koji su ostali iza nje”, napisala je Ivanka Trump.

