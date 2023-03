TRPI NEIZDRŽIVE BOLOVE, A LIJEČNICI JE NE ŽELE PRIMITI! Mlada žena više ne može ovako, HZZ poručio: ‘Nisu zakinuti’

Autor: Dnevno.hr

Život studenata naoko izgleda kao divan period učenja, upoznavanja novih ljudi i uživanja u mladosti, no sve više čitamo o velikim problemima s kojima se ovi mladi ljudi susreću u novim sredinama. Kao i većina zaposlenih ili umirovljenih Hrvata, i studenti sve više muku muče s liječnicima, točnije neadekvatnom zdravstvenom skrbi koja im je prijeko potrebna.

Jedna od njih je i Slavonka Lara koja studira u Zagrebu. U svom rodnom gradu koji posjećuje vikendima i to svaka dva mjeseca, ova djevojka ima liječnicu obiteljske medicine, stomatologa i ginekologa. Nažalost, svoje liječničke kartone Lara ne može prebaciti u metropolu pošto, kaže, ovdje doktori ne primaju nove pacijente.

Kako boluje od endometrioze koja joj uzrokuje neizdržive bolove, Lara mora birati između četverosatne vožnje do svog grada ili poduljeg čekanja na hitnom prijemu. Za Jutarnji je ispričala kako je tijekom posljednjeg posjeta Rebru pomoć čekala četiri sata.





Dom zdravlja studenata ukinut

“Moja dijagnoza sama po sebi ne bi bila riješena liječnikom ovdje, ali ne bih morala satima u bolovima čekati na Hitnoj. Samo bih otišla na pregled i znala je li riječ o klasičnim bolovima ili nečem izvanrednom”, naglašava Lara i dodaje da je zvala više ginekologa, no nigdje nije bilo mjesta za nju.

Antonija Mrla, voditeljica Zdravog sveučilišta, promotivno-preventivnog programa čiji su najvažniji ciljevi unapređenje i očuvanje zdravlja studenata, ističe da ovo nije problem s kojim se susreću samo zagrebački studenti, već je to problem na razini države. Dodaje i da je u Zagrebu je na Trgu žrtava fašizma do 2002. godine postojao je Dom zdravlja studenata Sveučilišta u Zagrebu koji je pružao zdravstvenu zaštitu redovnim i izvanrednim studentima te djelatnicima Sveučilišta, no on je ukinut u postupku spajanja svih područnih domova zdravlja u tri veća – Centar, Zapad i Istok. Iz Doma zdravlja Zagreb – Centar.

“Ako naša sveučilišta žele biti konkurentna europskima, njihovi studenti moraju biti adekvatno zbrinuti. Ako naša država želi imati obrazovanu radnu snagu, mora se pobrinuti da studenti budu zdravi kako bi to uopće jednog dana mogli postati”, upozorava Mrla.

‘Studenti nisu zakinuti’

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za Jutarnji je pojasnio kako “sve kategorije osiguranika imaju pravo izabrati svoje liječnike na razini primarne zdravstvene zaštite u mjestu boravišta”, pa bi i sami studenti mogli učiniti isto.

“Ne smatramo da je na bilo koji način time narušeno pravo studenata na jednaku zdravstvenu zaštitu u usporedbi s drugim osiguranim osobama. Nikako ne možemo reći da je prestankom postojanja Doma zdravlja studenata prestala postojati adekvatna zdravstvena zaštita za studentsku populaciju koja studira u Zagrebu”, poručili su.

No, do pomaka možda dođe. Mrla otkriva da se u institucijama pokrenula priča o studentskoj poliklinici, no Zakon im predstavlja problem pošto trenutačno ne omogućava da studenti ima liječnika i u prebivalištu i u mjestu studiranja, pa studentska zaštita ne postoji u pravom smislu riječi.