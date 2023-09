Troskot šuti kao zaliven: Živio je u socijalnom stanu koji mu je potpisao Bandić iako je plaćom premašio cenzus

Autor: Iva Međugorac

Pogledate li samo površno biografiju Mostova saborskog zastupnika Zvonimira Troskota te je usporedite s njegovim stilom života nije teško zaključiti kako su to dvije neusporedive komponente. Troskotova biografija javnosti je predstavljena kada se kao predstavnik svoje stranke kandidirao za zagrebačkog gradonačelnika, u svrhu političke promocije, jer je u startu bilo jasno da on u toj utrci nema nikakve šanse, što se u konačnici potvrdilo i na rezultatima lokalnih izbora.

Troskot je prema podacima iz životopisa rođen 1984-te godine u Zagrebu, gdje je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, no pored toga ovaj se mladić školovao i u inozemstvu pa je tako na Sveučilištu Georgetown stekao certifikat međunarodne ekonomije, političkih znanosti i međunarodnih odnosa. Zatim je nakon studiranja na Sveučilištu u Lausanni dobio certifikat financijskog menadžmenta i inženjerstva Švicarskog financijskog instituta.

Dobro plaćeni poslovi ne podudaraju se s Troskotovom imovinom

Poslovnu karijeru Troskot je gradio u Hrvatskom telekomu, radio je i kao stručni suradnik i interni revizor PricewaterhouseCoopersa, a onda se zaposlio kao financijski menadžer u podružnici farmaceutske kompanije Sandoz u Zagrebu. Uz školovanje diljem svijeta Troskot je pronašao vremena i za sport pa je stoga bio vratar Dinamovih juniora i hrvatske reprezentacije, ali je od nogometne karijere odustao i okrenuo se ekonomiji. I baš zbog takve karijere okrenute financijama, menadžmentu i ekonomiji te školovanju u inozemstvu, ostaje nejasno kako je Troskot danas kao političar došao do toga da ga se proziva zbog jedne socijalne nekretnine.





Nije tajna da su menadžerske pozicije osoba s Troskotovim obrazovanjem uglavnom poprilično dobro plaćene, ali se Troskot umjesto posla na tržištu rada okrenuo politici, i to kao jedan od najlošije plaćenih zastupnika s plaćom od 1.788 eura mjesečno. Što mladog čovjeka koji se školovao u inozemstvu motivira da sjedi u Saboru i da tamo radi za plaću koja je značajno niža od onog što se s takvim statusom može steći u realnom sektoru, jedna je od nepoznanica koje se vežu uz ime zagonetnog zastupnika Troskota koji se odlučio šutjeti i na pitanja koja smo mu proteklih dana dostavili kako bi konačno razjasnio situaciju vezanu uz sporno prijavljivan je na adresi svoje majke.

Prozivao ga i Barbarić

Nedavno je i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić problematizirao mjesto stanovanja zastupnika Troskota, a prozivan je i radi toga što je navodno prijavljen u takozvanom socijalnom stanu kojega je njegova majka dobila na korištenje od Grada Zagreba u eri pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, za kojega je dobro poznato da je po pitanju dodjele stanova bio široke ruke, no isto tako poznato je kako kod Bandića jasni kriteriji nisu postojali, osim ako kriterijima ne smatrate rođačke, kumske i razne druge veze. Je li majka Troskot imala neku od takvih veza za dobivanje stana, nije poznato, ali je očito da to u ovom slučaju niti nije jedina nepoznanica.

Tvrdi se da je Troskot prijavljen u tom spornom stanu u kojem ne živi, a Troskot se osobno u izjavi za Večernji potrudio da ovu ionako konfuznu situaciju načini još konfuznijom pa je poručio kako živi u stanu koji iznajmljuje, a da samo povremeno boravi kod majke. Iz Troskotovih riječi moglo bi se zaključiti da nesuđeni zagrebački gradonačelnik ni sam ne zna gdje točno živi, ali i da su kod njega koferi konstantno spremni, jer se nikad ne zna kada će gdje prespavati.

Prijavu na iznajmljeni stan nije izvršio zbog kako je kazao pandemije korona virusa, čiji je kraj proglašen u svibnju ove godine, ali ruku na srce, građani su i prije službenog proglašenja kraja pandemije živjeli poprilično normalni i izvršavali svoje građanske dužnosti, kod političara poput Troskota koji rado druge prozivaju na red prosipajući lekcije iz morala očekivalo bi se stoga da je prijavu na stan izvršio odmah dočim je u njega ušao.

Proziva druge, a o svojoj aferi šuti

Treba reći da se Troskot prije politike bavio i svojevrsnim aktivizmom pa ga se spominje kao jednoga od osnivača čuvene građanske inicijative Narod odlučuje. Taj se aktivizam prelio na političko djelovanje, Troskot doista posljednjih godina u sabornici jest glasno i grlato otvarao niz tema pa u konačnici i otpočeo aferu HEP, sve to bilo bi hvale vrijedno da je Troskot prije toga pomeo ispred svojeg dvorišta. Dvorište možda nije čistio, ali se zato iz onoga što je naveo u imovinskoj kartici može izvesti zaključak da Troskot za razliku od niza drugih političara živi poprilično teškim i šparnim stilom života.









Svoju prvu imovinsku karticu Troskot je predao u veljači 2021.godine te u njoj nije naveo niti jednu nekretninu, nije imao ni ušteđevinu, ni bilo kakvu drugu vrijednu imovinu, ali je zato ondje upisao BMW 3 iz 2014-te godine koju je procijenio na sto tisuća kuna. Taj se status nije promijenio ni sada, kada je javno dostupna njegova treća imovinska kartica u kojoj svoj BMW procijenjuje na 13.272 eura. U vrijeme kada je kao kandidat Mosta na listi u šestoj izbornoj jedinici prijavljivao svoju adresu Troskot je naveo da živi u Ulici Divka Budaka u Zagrebu, gdje živi i njegova majka Nevenka koja je stan dobila temeljem Ugovora o najmu kojega je sklopila s Gradom Zagrebom.

Riječ je inače o nekretnini od 50-tak kvadrata u kojem je Troskot bio prijavljen i onda kada se kandidirao za gradonačelnika Zagreba, što je još jedan u nizu Troskotovih apsurda. Nesuđeni zagrebački gradonačelnik, kanio je rušiti Bandića živeći u stanu kojega je njegovoj majci dodijelio taj isti Bandić. Da bi se barem donekle opravdao Troskot je kazao da u stanu u kojem trenutno boravi živi otkako se osamostalio, ali ako su njegove riječi o najmu stana točne tada bi to trebalo biti vidljivo i na poreznoj kartici najmodavca.

Troskot bi shodno tome trebao pokazati ugovor o najmu ili otkriti koliko je točno poreza platio njegov stanodavac, ali on to do do sada nije učinio. Najam stana Troskot ne spominje ni u svojoj imovinskoj kartici, što je također bio dužan učiniti budući da obveze iz najma utječu na ukupnu razliku prihoda i rashoda dužnosnika. Problem je u ovoj priči i u tome što Troskot tvrdi da od 2018-čte ne živi s majkom u socijalnom stanu, a onda opet sam sebe pobija navodeći kako ga je pandemija spriječila da prijavi stan. To pak navodi na zaključaj da je Mostovac dvije godine živio neprijavljeno.

Gdje živi nesuđeni gradonačelnik?

Mada Troskot naglašava da je u majčinom stanu povremeno spavao, službeni podaci kažu da je on bio prijavljen na tu adresu, a osim toga sam je potvrdio da je u tom stanu povremeno prespavao. U svakom slučaju pravno bi se moglo doći do zaključka da je Troskot boravio u tom stanu, a dok je ondje bio službeno prijavljen radio je u farmaceutskom divu Sandozu a zatim i u financijskoj instituciji KPMG te su shodno tome njegova primanja značajno prelazila cenzus za pravo na socijalni stan.

Kada spominjemo KPMG valja spomenuti da je to fond koji se u hrvatskom medijskom prostoru spominjao i problematizirao zbog vještačenja u aferi Agrokor u kojoj su Mostovci bili iznimno aktivni. Svojedobno se tvrdilo kako između HDZ-a i Mosta niti nije bilo sukoba oko Zakona o sistemski važnim tvrtkama, odnosno oko lex Agrokora, a sami čelnik Mosta Božo Petrov osobno je potvrdio da je odvjetnika Borisa Šavorića koji je sudjelovao u neformalnoj skupini za izradu spornog zakona u Vladu doveo premijer Plenković.

Tom je tvrdnjom Petrov dao do znanja da je on i prije izbijanja afere Agrokor znao za Šavorićev angažman, ali Petrov nikada do kraja nije precizirao zašto javnost na vrijeme nije obavijestio o svojim saznanjima. Tvrdio je kako ni sam nije bio svjestan Šavorićeve uloge u cijelom procesu sve dok u medije nisu dospjeli e-mailovi koje su međusobno razmjenjivali članovi famozne skupine Borg. Po izbijanju ove goleme afere Most je inzistirao na teoriji kako je izrada zakona odrađena bez znanja njihove stranke, ali do danas nije razjašnjeno zašto Most nije reagirao kada je postalo jasno da je bivši izvanredni povjerenik Ante Ramljak angažirao Šavorića u Agrokoru.

Kao što su Mostovci tada po svemu sudeći imali saznanja i za nekoga možda i radili u aferi Agrokor, tako postoji mogućnost da i sada preko Troskota rade za nečije interese potencirajući aferu u HEP-u zbog koje su se obrušili na Franu Barbarića, ali ne i na ministra Filipovića. Kada već vodi takvu bitku i inzistira na transparentnosti onda bi i Troskot trebao tako djelovati, ali umjesto toga Troskot iz izjave u izjavu sam sebe pobija.

On je naime kazao kako je njegova majka pokušavala otkupiti socijalni stan, ali u Gradu Zagrebu ne postoji zabilježen zahtjev za otkupom- niti od njegove majke, niti od njega osobno. Zabilježeno je tek kako je njegova majka 2016-te godine tražila smanjenje zakupnine stana, ali joj to nije odobreno. Ni na ove tvrdnje Mostov se zastupnik nije želio očitovati, a šutnja nerijetko posebice u svijetu političara znači priznanje krivice. Ne mora to nužno biti tako i u ovom Troskotovom slučaju, ali ostaje činjenica da ni oni koji se busaju u prsa svojim poštenjem, onda kada ih se pritisne neugodnim crticama iz njihova života javnosti nemaju što predočiti kako bi pokazali da u politiku nisu zalutali kao klasični uhljebi, bez argumenata i pokrića za ono za što ih se proziva.