‘TROPIKALIZACIJU’ MEDITERANA SLIJEDE ZAPANJUJUĆE PROMJENE JADRANA! Iako zadivljeni, znanstvenike brine jedna stvar: ‘Živimo u jako zanimljivom razdoblju , ali…’

Autor: Lucija Brailo

Okrenulo je na buru zadnjih dana, što je zapravo došlo kao naručeno, da barem malo ohladi prilično pregrijano more, čak i za srpanj.

Naime, iako su nekima temperature mora od 28, 29, pa i 30 stupnjeva Celzijusa, koliko je prošlog tjedna izmjereno na Mljetu, takve temperature mora ipak su pretjerane i nisu uobičajene, a i očit su pokazatelj kako se Jadransko more zagrijava.

Međutim, iako na prvi pogled bezazlen, činjenica da relativno plitki Jadran ‘kipi’, mogla bi predstavljati ne baš mali problem. O tome je za Dnevno govorio dr. sc. Rade Garić, molekularni biolog specijaliziran za proučavanje zooplanktona s dubrovačkog Instituta za more i priobalje.





Zagrijavanje kao posljedica povećanja emisija stakleničkih plinova

U jednom od svojih apela Europska agencija za okoliš prije tri je godine upozorila da klimatske promjene utječu i na europska vodena tijela, odnosno jezera, rijeke, oceane i mora na cijelom kontinentu. Na površini Zemlje ima više vode nego kopna pa nije iznenađujuće da zagrijavanje oceana čini otprilike 93 % zagrijavanja planeta od 50-ih godina prošlog stoljeća.

To zagrijavanje događa se kao posljedica povećanja emisija stakleničkih plinova, najviše ugljikova dioksida, koji zadržava sve veće količine solarne energije u atmosferi. Većina te zadržane topline pohranjuje se u oceanima i utječe na temperaturu mora i kretanje morskih struja.

Upozoreno je i da se temperature površine mora uz europske obale povećavaju brže od temperatura globalnih oceana, a budući je temperatura jedan od najsnažnijih regulatora života u moru, njezina povećanja već izazivaju velike promjene ispod površine, uključujući znatne promjene u raspodjeli morskih vrsta.

‘Temperatura mora u tri najtoplije godine u zadnjih desetak godina’

Tako se izvješće Europske agencije za okoliš pod nazivom ‘Klimatske promjene, učinci i ranjivost u Europi 2016.’, danas čini još aktualnijim.

“Velike površinske temperature ovog ljeta su posljedica sve toplijeg Jadrana uslijed klimatskih promjena u kombinaciji s jako dugim mirnim razdobljem, bez vjetra, koje je pridonijelo da se gornji sloj mora jako zagrije”, rekao je Rade Garić.

On dodaje kako se posljednjih nekoliko dana na Jadranu, zbog bure, površinska temperatura mora spustila s oko 28-29 do 19°C.









“Prema našim mjerenjima u južnom Jadranu u sloju od površine do 100 m dubine, ova godina je bila dosta hladna u odnosu na zadnjih desetak godina, sve negdje do svibnja, dok je u lipnju bila među tri najtoplije godine u zadnjih desetak godina”, naveo je biolog.

Mljet – specifično stanište

No, prošlog je tjedna zemlju obišla vijest da je u našem najjužnijem Nacionalnom parku Mljet temperatura mora dosegnula rekordnih 30 stupnjeva, međutim, Garić ističe kako to i nije tako čudno za Mljet.









“Mljetska jezera su specifično stanište, gdje je i prije bilo uobičajeno da su površinske temperature više nego u okolnom moru. Okružena su brdima tako da je efekt vjetra smanjen te je nakon nedavne bure površinska temperatura pala s 30°C na oko 26°C, dosta manje nego u okolnom moru”, naglasio je Garić.

Unatoč visokim površinskim temperaturama, zanimljivo je, tvrdi, da je u Velikom jezeru ispod 20 m uvijek jako hladno, 12-13°C, što je omogućilo razvoj planktonskih populacija endemskih za Mljetska jezera, kao što je populacija meduze Aurelia relicta.

‘Tropikalizacija’ Mediterana i problem meduza

Za vrste koje ne podnose toplije more sve veće temperature će ugrožavati njihov opstanak, dok svjedočimo sve većem broju toplovodnih vrsta koje pridonose takozvanoj “tropikalizaciji” Mediterana.

Toplije more od prosjeka donosi niz promjena, pa je tako u Jadranu primijećen i povećan broj raznih vrsta meduza.

“Problem meduza je posebno naglašen u sjevernom Jadranu. U zadnjih nekoliko godina u velikom broju se pojavljuje rebraš Mnemiopsis leidy, tzv. morski orah. To je želatinozna vrsta koja izgleda kao meduza, ali im nije srodna, nema žarne stanice te je neopasna za kupače. Ona je opasna za mlađ i jaja riba te ostali zooplankton te može uzrokovati poremećaje u brojnosti nekih ribljih vrsta kao što je uzrokovala u Crnom moru, gdje je skoro kolabiralo ribarstvo sitne plave ribe uslijed dolaska ovog rebraša“, upozorio je biolog.

Brojnost meduza kao posljedica klimatskih promjena

Međutim, nije morski orah jedini, već Rade Garić navodi kako su se u Jadranskom moru namnožile i druge vrste, od kojih je jedna iz tropskih mora i koja je zapravo gost u našem moru.

“Od meduza najbrojnija je zadnjih godina bila vrsta Aurelia solida za koju se smatra da je tropska vrsta koja je ušla u Mediteran kroz Sueski kanal. Ta vrsta, iako zna doći u velikom broju, nije opasna za ljude, dok se povremeno pojavljuju vrste Rhizostoma pulmo i Chrysaora hysoscella, koja može biti nezgodna za kupače”, objašnjava on.

No, kao dodatnu zanimljivost u cijeloj priči o ovogodišnjoj brojnosti meduza, napominje kako najveću brojnost čine vrste koje nisu jadranske, nego su se nastanile u Jadranu zadnjih dekada, što je vjerojatno posljedica klimatskih promjena.

“Godine 2020. u sjevernom Jadranu smo pronašli potpuno nepoznatu vrstu meduze za znanost i nazvali smo je Aurelia pseudosolida. Zapanjujuće, da u Jadranu, koje je relativno dobro istraženo more, možemo pronaći vrste potpuno nove za znanost. Porijeklo ove vrste je još uvijek nepoznato. Smatramo da je mala vjerojatnost da je otprije bila tu, a da je nitko do sada nije zamijetio. Veća je vjerojatnost da je došla u Jadran zbog klimatskih promjena”, kaže biolog.

‘Nove vrste planktona pronalazimo u južnom Jadranu’

Osim toga, velike promjene ističe u migracijama planktona i dolaska stranih vrsta u Jadran koje Garić detaljno prati.

“Trenutačno sudjelujem u dva projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost: DiVMaD i SpaTeGen. Kroz te projekte proučavamo migracije planktona i dolazak stranih vrsta planktona u Jadran. Jedan od ciljeva je pratiti ulazak novih vrsta koristeći moderne metode sekvenciranja DNA metodama sljedeće generacije”, naveo je, pa objasnio i sam proces:

“Iz ukupnog planktonskog uzorka ulovljenog planktonskom mrežom, izoliramo svu DNA i sekvenciramo isti fragment istog gena kod svih ulovljnih vrsta. Preko dobivenih sekvenci možemo reći koliko je vrsta bilo u uzorku, koje su to vrste i ima li koja do sada nezabilježena u Jadranu”, objasnio je.

Naglasio je i kako sve češće, oni koji se bave planktonom u južnom Jadranu poput Garića, viđaju nove vrste koje u naše more, kako tvrdi, dolaze u sve većem broju.

“Čak i potpuno nove vrste za znanost koje se javljaju u nezanemarivom broju. Živimo u jako zanimljivom razdoblju zbog raznih promjena koje možemo proučavati, ali ujedno je i jako zabrinjavajuće koliko brzo se te promjene odvijaju”, naglasio je.

Porast razine mora kao još jedan problem

Što se tiče utjecaja porasta temperature mora na opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta kojima Jadran obiluje, znanstvenik tvrdi kako se i to događa. Tako bi se u bliskoj budućnosti mogli suočiti s bitno promijenjenom slikom flore i faune ispod površine mora, koja je češće, nego rjeđe izvan našeg vidnog polja, pa zbog toga mnogi možda nisu ni svjesni tih promjena. No, ribari bi najprije mogli primijetiti opadanje brojnosti vrsta ribe.

“Svakako će opadati brojnost vrsta kojima ne odgovara porast temperature, dok će rasti brojnost onih vrsta kojima to odgovara. Veliki problem je i porast razine mora što direktno ugrožava ogroman broj ljudi koji žive u nizinama uz more. Razina mora raste zbog otapanja ledenjaka, ali značajna komponenta porasta razine mora je i termalna ekspanzija zbog rasta temperature mora. Znamo da se objekti šire na toplome i skupljaju u hladnome, tako i more. Ti pomaci su mali kad imate kantu vode, ali na ogromni volumen mora su značajni”, ističe znanstvenik.

‘Promjene će vitalno utjecati na svijet kakav poznajemo’

On dodaje i kako na klimatske promjene moramo dati odgovor kao čovječanstvo, počevši od svakog pojedinca da forsira politike i teme koje idu u smijeru pokušaja obuzdavanja porasta temperature na Zemlji, do država i cjelokupnog čovječanstva.

“Kao pojedinci ne možemo puno učiniti, ali za početak je dovoljno da djelujemo i razgovaramo o tome u lokalnoj zajednici i pokušavamo napraviti kritičnu masu koja će uspjeti dovesti do globalnih promjena u politikama”, naglasio je.

Dodao je i da smatra kako je to sve češća tema i ljudi je počinju osjećati na svojoj koži. Podsjeća i da kada se o tome govorilo prije nekoliko desetljeća, ljudi promjene nisu previše primijećivali u okolišu, međutim, danas nam direktno utječu na svakodnevicu.

“Te promjene će vitalno utjecati na svijet kakav poznajemo, od opskrbe hranom i pitkom vodom, do povećanih migracija. Vidimo što se događa s opskrbom hranom kada je izvoz blokiran na malom području uslijed rata, a klimatske promjene mogu dovesti do dugoročnih poremećaja na globalnoj razini”, zaključio je molekularni biolog Rade Garić s dubrovačkog Instituta za more i priobalje.