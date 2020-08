TROJE PREMINULO, SEDAM OZLIJEĐENO Podignuta optužnica protiv HEP-a i petorice za tragediju u HE Plat

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podignulo je optužnicu protiv petorice okrivljenika i protiv samog HEP-a zbog počinjenja kaznenog djela teško djelo protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom opasno izvođenje građevinskih radova.

Kaznena djela odnose se na slučaj u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu u kojoj su tri osobe izgubile život, a sedam ih je ozlijeđeno.

Optužnicu prenosimo u cijelosti:

“Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 3. kolovoza 2020., nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Dubrovniku optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1953., 1970., 1956.) zbog počinjenja kaznenog djela teško djelo protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavak 2. u vezi sa st. 1. i u vezi s kaznenim djelom opasno izvođenje građevinskih radova iz članka 221. stavak 1. Kaznenog zakona, te protiv pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu odgovorne za počinjenje istog kaznenog djela iz članka 222. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. i u vezi sa kaznenim djelom opasno izvođenje građevinskih radova iz članka 221. stavak 1. KZ-a u vezi članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, i protiv dvojice hrvatskih državljana (1975. i 1947.) zbog počinjenja po jednog kaznenog djela teško djelo protiv opće sigurnosti iz članka 222. st. 4. u vezi sa st. 3. i u svezi članka 221. st. 2. u vezi st. 1. KZ-a. (3. 8. 2020.)

Prvookrivljenika (1953.), drugookrivljenika (1970.) i trećeokrivljenika (1956.) se tereti da su kao odgovorne osobe jednog trgovačkog društva tijekom druge polovice 2016. godine i do 29. prosinca 2017. u Dubrovniku i Zagrebu u izvođenju radova obnove (rekonstrukcije) pogona trgovačkog društva postupali protivno odredbama članka 106. stavak 1. i članka 131. stavak 1. Zakona o gradnji, o obvezama investitora za ishođenje građevinske dozvole, i u tom postupku mogućnosti javnopravnih tijela za ocjenu uvjeta i mjera i iz područja zaštite od požara, te prijavi radova, pristajući tako da bez institucionalnog nadzora rekonstrukcije pogona nastanu propusti. Navedeno se i dogodilo kad su tijekom 2017. godine, po izvođačima radova radovi u pogonu izvedeni protivno odredbama propisa koji određuju mjere opće zaštite od požara i zaštite od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja i propisa o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Četvrtookrivljenik (1975.) i petookrivljenik (1947.) kao voditelj radova, odnosno inženjer gradilišta, postupali su protivno odredbi članka 53. Zakona o gradnji i odredbama propisa o protupožarnoj zaštiti, sadržanih u Zakonu o zaštiti od požara, Pravilniku o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja i Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. Uslijed tih se propusta požar, nastao u kabelskoj vertikali pogona, putem lakozapaljivih i gorivih materijala koji se nisu smjeli ugraditi proširio i zahvatio područje strojarnice pogona, gdje je gorenje obloga stropa postavljenih od neodgovarajućih materijala uzrokovalo brzo širenje vatre, isijavanje znatne količine topline i štetnih produkata gorenja, pa su trojica zaposlenika pogona, u tako stvorenoj nemogućnosti bijega smrtno stradali, a sedmorica zaposlenika su doživjela akutne reakcije na stres, dok je u pogonu nastala materijalna šteta od najmanje 90.000.000,00 kuna.

Pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu optužena je kao odgovorna za povrede dužnosti pravne osobe, u vezi postupanja odgovornih osoba u toj pravnoj osobi. Svi okrivljenici brane se sa slobode.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, u svezi istog događaja, odbacilo podnesenu kaznenu prijavu protiv trojice hrvatskih državljana (1954., 1951. i 1949.) podnesenu protiv hrvatskog državljanina (1954.) zbog dva, i hrvatskih državljana (1951. i 1949.) zbog po jednog kaznenog djela teško djelo protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavak 2. u vezi sa st. 1. i u vezi s kaznenim djelom opasno izvođenje građevinskih radova iz članka 221. stavak 1. Kaznenog zakona. Prijavljenim hrvatskim državljanima se kaznenom prijavom stavljala sumnja da kao glavni projektant, odnosno projektanti dijelova glavnog projekta rekonstrukcije pogona trgovačkog društva za proizvodnju električne energije nisu u projektima predvidjeli potrebne mjere zaštite od požara i poštivali važeće norme za odvođenje topline i dima iz prostora u slučaju požara, što bi omogućilo sigurnu evakuaciju i gašenje, pa su uslijed toga, u požaru koji je zahvatio pogon smrtno stradala trojica zaposlenika, sedmorica ozlijeđena, a na imovini je nastupila znatna šteta. Kaznena prijava je odbačena jer nema podataka i dokaza koji bi ukazivali na osnove sumnje da su prijavljeni hrvatski državljani radnjama ili propustom, koji bi bili u uzročnoposljedičnoj vezi s izazvanom opasnosti, požarom i posljedicama, počinili navedeno kazneno djelo”.

Podsjetimo, u požaru 10. siječnja 2019. u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 22 sata na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.