Troje ljudi izboreno u terorističkom napadu u Londonu: Policija upucala napadača!

U Londonu je danas došlo do terorističkog napada, u kojem je nekoliko osoba izbodeno. Kako javljaju mediji, londonska policija upucala je muškarca u Streathamu te poziva građane da izbjegavaju to područje.

Videosnimke koje se dijele na društvenim mrežama prikazuju naoružanu policiju na ulicama, a policija je na Twitteru objavila kako je napad povezan s terorizmom.

U napadu je navodno ranjeno troje ljudi, a detalji još nisu poznati.

#Update: Just in – At least 3 people stabbed in #Streatham in the #UK said to be laying lifeless on the ground after a stabbing attack. pic.twitter.com/OiFE4Lb853

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 2, 2020