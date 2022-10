TRIJUMF MILORADA DODIKA! Nakon niza peripetija, preko trnja i prepreka, dobio što je htio: ‘Nemamo vremena, ni sredstava za ponavljanje izbora’

Autor: L.B.

Nakon niza peripetija, Milorad Dodik je predsjednik Republike Srpske.

Rezultat je to novog kontrolnog prebrojavanja glasova za predsjednika RS, budući se tvrdilo da glasovi nisu uredno prebrojani, da je došlo do prevare u korist Dodika.

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina istaknula je na današnjoj sjednici CIK-a da je Milorad Dodik nakon kontrolnog brojanja, osvojio najveći broj glasova za predsjednika Republike Srpske.





‘Za ponavljanje izbora nema vremena, ni sredstava’

“Treba mu ići u prilog ovo kontrolno brojanje da se utvrdi činjenično stanje”, rekla je Bjelica Prutina, naglasivši da kada je riječ o kontrolnom brojanju, da najviše govori o razini predsjednika.

“Jer za taj nivo jedan glas može odlučiti i zato sam tražila kontrolno brojanje“, istaknula je ona.

Izvještaj o ponovnom brojanju glasova je usvojen na današnjoj 73. sjednici.

Član CIK-a Vlado Rogić je rekao kako nemaju vremena za ponavljanje izbora, niti sredstava, kao i to da nije moguće zbog nekoliko nepravilnosti ponavljati izbore, jer bi se to onda radilo zauvijek.

Izborni proces ‘nedvojbeno kontaminiran’

Podsjetimo, do kontrolnog je prebrojavanja glasova došlo na izvanrednoj sjednici SIP-a nakon brojnih pritužbi iz oporbenih stranaka sa srpskim predznakom iz kojih su se žalili na neregularnosti pri prebrojavanju glasačkih listića.

U dosadašnjoj izbornoj praksi u BiH ovo je presedan, a iz oporbe tvrde kako je takvim manipulacijama “ukradena” pobjeda Jeleni Trivić koja je bila njihova kandidatkinja za predsjednicu RS-a.









Odluka je donesena na temelju procjene kako su prikupljeni dokazi da je izborni proces do ove faze “nedvojbeno kontaminiran” u mjeri koja onemogućuje vjerodostojno utvrđivanje izbornih rezultata za predsjednika i dopredsjednike Republike Srpske.

Glasovi se pripisivali drugim kandidatima

Jedan od ključnih dokaza koji je potvrdio prijevare pri utvrđivanju izbornih rezultata bila je izjava Stevana Gutića, predsjednika biračkog odbora iz sela Krajišnik kod Bosanske Gradiške u kojemu je rođena majka Jelene Trivić. On je pred televizijskim kamerama priznao kako je sve glasove koje je dobila Trivić pripisao drugom kandidatu.

Kazao je kako je to učinio “jer je bilo kasno, a on bio umoran”. Milorad Dodik uporno tvrdi kako su izbori bili sasvim regularni te kako je on nedvojbeni pobjednik u utrci za predsjednika RS-a.