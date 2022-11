TRI PAKLENA PLANA ZA UBOJSTVO VUČIĆA, ‘SAŠIJTE DUGOGA’! Otkrio cijenu Aleksandrove glave: ‘Sipaj mu u piće lijek za visoki krvni tlak i zastoj srca’

“Ako smo zemlju doveli do toga da kriminalci mogu ubiti šefa države, onda to govori o nama. A da se krijem od svog naroda, to mi ne pada na pamet. Dok sam živ ću ići u svoj narod, pancirku neću nositi”, poručio je odlučno jučer Aleksandar Vučić, komentirajući navode svjedoka da je grupa Veljka Belivuka planirala atentat na njega.

Srbijanski predsjednik je istaknuo da službe imaju podatke o tome tko je trebao sudjelovati u izvršenju prvog i sljedećeg planiranog atentata, a beogradski mediji danas naveliko pišu kako su mafijaši za likvidaciju Vučića razradili tri plana te da su im u organizaciji pomagali i crnogorski policajci i obavještajci, kao i albanska mafija s Kosova.

Informer piše kako su Belivuk i "ekipa" plan počeli kovati u studenom 2020. godine, kada su s Crnogorcima razmatrali da "sašiju Dugačkog", što im je bio nadimak za Vučića.





Tri plana likvidacije

Prvi plan bio je upucati Vučića dalekometnom puškom, drugi ostaviti kombi s eksplozivom na trasi kojom se kreće “Dugački” i treći podmetnuti mu u piće ili hranu lijek koji izaziva visok krvni pritisak i zastoj srca.

“Belivukovi ljudi imali su više najmodernijih snajpera, angažirali su bivše specijalce za obuku, a imamo podatke i da su radili spisak ‘najboljih pucača’ iz BiH i Hrvatske koje bi mogli angažirati za atentat”, tvrdi izvor Kurira iz srpskih sigurnosnih snaga.

Isti sugovornik govori i da im ideja da raznesu Vučića bombom također nije bila strana.

500.00 eura za atentat

“Ta paklena naprava bila bi aktivirana u trenutku kada pored ‘miniranog vozila’ prođe Vučićev automobil. Planirali su angažirati i ‘ovjeritelja’, čovjek iz Bosne, bivšeg pripadnika Armije BiH, koji bi nakon eksplozije ‘zoljom’ raznio predsjednikovu kolonu. Njemu su ponudili honorar od 500.000 eura koji bi unaprijed bio uplaćen njegovoj obitelji”, otkriva izvor Informera.

A što se tiče trećeg plana, odnosno trovanja, sugovornik tvrdi da je jedan od pripadnika klana tvrdio da ima vezu u poznatoj beogradskoj bolnici te da tamo za 5.000 eura može dobiti lijek koji bi bio poguban za Vučića s obzirom na činjenicu da je srčani bolesnik.

"Planirali su mu taj lijek nasipati u piće ili hranu u jednom od beogradskih restorana u koji je povremeno išao sa prijateljima i članovima obitelji. Suradnici klana iz Prištine tvrdili su da u tom restoranu imaju svog čovjeka koji može nasipati otrov bez da itko primijeti", tvrdi.









Vučić najavio borbu

No, Vučić junački tvrdi da straha nema te da će u borbi s mafijom pobijediti Srbija.

“Glavu smo joj dobrim dijelom odsjekli, ali ima još raznih nervnih završetaka i mnogo problema s kojima se suočavamo, tako da ćemo to morati rješavati u narednom periodu”, zaključio je Vučić.