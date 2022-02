TRI NOVE ŽENE TOMISLAVA TOMAŠEVIĆA: Ide li Bandićevim putem? I Milan je govorio da mu suradnja sa ženama najbolje odgovara!

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Polako novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević puni vodeće fotelje u gradu svojim kadrovima, i kako to nerijetko kod takvih imenovanja biva, Tomaševićeve kadrovske križaljke ne prestaju privlačiti pozornost i izazivati prijepore na domaćoj političkoj sceni. To je vidljivo i iz toga što je Tomašević na čelo Zagrebačkog velesajma postavio Renatu Sušu, na čije je imenovanje burno reagirao dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Naime, u posljednjim prijeporima između HDZ-ova gradonačelnika i stranke Srđ je grad našla se upravo Suša koja je još 2014. kao potpredsjednica za investicije tvrtke Nova europska ulaganja upravljala projektom izgradnje vila ispod Srđa, čemu se grad protivio. Te iste 2014., nova Tomaševićeva direktorica Velesajma je zbog zastoja u 36 milijuna eura vrijednom nekretninskom projektu Fenestra Village u naselju Bosanci, najavljivala tužbe i kaznenu prijavu zbog prevare županu iz HDZ-ovih redova Nikoli Dobroslaviću, ali i ravnateljici županijskog Zavoda za prostorno uređenje Martini Oreb, odnosno Republici Hrvatskoj.

Poznati potezi

Na tu etapu iz njezine karijere podsjetio je Franković i na društvenim mrežama, gdje je napomenuo da je u prijeporu sa strankom Srđ je grad, vezano uz projekt s Lapadskom obalom, gdje je Grad Dubrovnik u sporu s tvrtkom Franje Pašalića – Laguna Trade, točnije koncesionarom Marine Frapa. “Ako vam je promaklo, vaš MOŽEMO je imenovao Renatu Sušu za direktoricu Velesajma. Inače, to vam je ista ona koja je željela graditi ono meganaselje na Bosanci. Nakon Suzane Brenko (nekadašnje direktorice nekretninske tvrtke Razvoj golf, op.a.), natrljali su vam nos i s Renatom.” “Koga sljedećeg da očekujemo? Možda će Možemo uskoro imenovati i Franju Pašalića na neku funkciju pa kad je bal, nek’ bude maskenbal u kojem je Đuro karnevo“, poručio je Franković zagrebačkom gradonačelniku. Treba podsjetiti da su Srđ je grad i Možemo koalicijski partneri s posljednjih lokalnih izbora na kojima im je dubrovački kandidat za gradonačelnika bio Đuro Capor, koji je ujedno bio protivnik nekretninskog biznisa tvrtke Razvoj golf na Srđu.

Zanimljivo je podsjetiti kako se Tomaševića i ranije, na samom početku mandata prozivalo kada je u Nadzorni odbor Holdinga imenovao ekonomisticu Suzanu Brenko koja je također povezana s tvrtkom Razvoj golf na Srđu. Na te prozivke zagrebački gradonačelnik nikada nije reagirao pa je malo vjerojatno da će to učiniti i sada kada se, ponajviše u dubrovačkom javnom prostoru, govori o novoj šefici Zagrebačkog velesajma koja se na LinkedInu predstavlja kao profesionalac u nekretninskom biznisu. Prije nego što je došla na čelo Velesajma, jedno vrijeme Suša je radila kao šefica Uprave HŽ Infrastrukture, a onda i u NEU-u, društvu-kćeri američkog fonda NHC Capital, gdje je vodila projekt na Bosanci. NEU je, naime, na 28.000 metara četvornih namjeravao graditi 26 luksuznih vila, no po tadašnjem GUP-u građevine nisu smjele ugroziti vizure prema gradu, a padine Srđa morale su ostati neizgrađene.

Pravna bitka

Zbog toga su iz NEU-a tvrdili kako zemljište nije na padini, nego na zaravni. “Kupljeno zemljište bilo je građevinsko, mješovite namjene, pretežito stambene, a cijelo vrijeme nam županija tvrdi da ne smijemo graditi. Imali smo urbanistički natječaj sa 12 hrvatskih urbanističkih ureda i oko 40 arhitekata.”

“Dobili smo prostorno-plansku dokumentaciju, pokrenuli javnu raspravu, pribavili sve suglasnosti od dvadesetak institucija, a stav županije je i dalje negativan”, tvrdila je svojedobno u jeku prijepora Suša naglašavajući kako investitori zbog zastoja bilježe gubitak od oko milijun eura na godinu.

Kada govorimo o tvrtki Razvoj golf na čijem je čelu bila Brenko, treba podsjetiti da je riječ o tvrtki u vlasništvu izraelskog poduzetnika Aarona Frenkela i njegove supruge Maje Ruth Frenkel koja je jedno vrijeme vodila projekt izgradnje golf-terena na Srđu iznad Dubrovnika. Brenko je 2016. imenovana predsjednicom Uprave Razvoj golfa, na toj se poziciji zadržala godinu dana, a tvrtka je nakon njezina odlaska tužila Hrvatsku Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu radi naknade štete od 123 milijuna eura.

Zgodno je podsjetiti kako je tih godina kada je tvrtka koju je zastupala vodila pravnu bitku za gradnju na Bosanci, Suša u njezino ime javno istupala te se ujedno fotografirala s nekadašnjim SDP-ovim ministrima Sinišom Hajdašem Dončićem, Brankom Grčićem, pa u konačnici i sa samim predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je u to doba bio premijer. “Renata Suša izabrana je na natječaju za novu ravnateljicu Zagrebačkog velesajma”, otkrio je pak ovih dana Tomašević navodeći kao najvažniju referenciju svoje nove suradnice to što je bila šefica HŽ Infrastrukture pa samim time ima bogato iskustvo u upravljanju.

Politički ključ

Sušu je inače u HŽ postavio Hajdaš Dončić, koji je u to doba bio SDP-ov ministar prometa, premda ona nije bila članica ni jedne stranke, u HŽ-u se na vodećoj poziciji zadržala dvije godine, da bi potom osnovala tvrtku Carper Taurus za savjetovanje, koja u proteklim godinama ipak nije ostvarila značajnije rezultate. Osim Suše, veliku prašinu podiglo je na zagrebačkoj političkoj sceni imenovanje Zdenke Badovinac ravnateljicom Muzeja suvremene umjetnosti, pritom je Badovinac iza sebe ostavila dvije kandidatkinje, no po kuloarima se tvrdi da je Tomašević i ranije najavljivao da bi baš ona mogla biti ravnateljica. Za to naravno ne postoji službena potvrda, ali se zato službeno zna da je Badovinac Slovenka koja je gotovo tri desetljeća provela na funkciji ravnateljice ljubljanske Moderne galerije. O njoj je nedavno u vrlo kritičnom tonu progovarao doktor Trpimir Goluža koji je njezino imenovanje povezao s ideološki angažiranom projugoslavenskom kulturnom politikom koja je s novom vlasti zavladala Zagrebom. Naime, Badovinac je s mjesta ravnateljice Moderne galerije u Ljubljani još prije dvije godine smijenjena, a u dijelu tamošnje kulturne scene to se nazvalo političkim činom i udarom desničarskog i nacionalističkog režima u susjednoj Sloveniji.









Međutim, s druge strane Goluža napominje da je Badovinac gotovo tri desetljeća provela na funkciji ravnateljice te da jednostavno tom protoku vremena valja pripisati njezinu smjenu. Inače je o izboru Badovinac za ravnateljicu odlučivala predsjednica Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti Ana Dević koja je također prozivana iz oporbenih redova jer je riječ o članici kolektiva WHW-a koju je osobno imenovao Tomašević pa se među gradskim zastupnicima nametnulo pitanje je li i ovdje riječ o fingiranim izborima i natječajima na kojima se unaprijed zna tko je kandidat koji će dobiti zeleno svjetlo.

Nisu imale šansu

“Jasno je da ostale kandidatkinje nisu imale šanse biti imenovane za ravnateljicu bez obzira na to koliko dobri, inventivni i provedivi bili njihovi prijedlozi programa za rad MSU-a”, zaključio je Goluža, a ujedno treba podsjetiti da je on i u jesen prošle godine problematizirao imenovanja u Muzeju grada Zagreba koja su provedena na gotovo identičan način. Je li uistinu riječ o pogodovanjima nalik na one kakve je provodio Tomaševićev prethodnik, pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, pokazat će vrijeme, a u tom vremenskom periodu jedna od najvažnijih članica Tomaševićeva tima bit će po svemu sudeći Dinka Živalj, nova glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave, čije je imenovanje izazvalo najmanje reakcija.

Živalj na funkciju stupa u veljači, a baš kao i ostale dvije dame iz ove priče, i ona je imenovana putem javnog natječaja. Riječ je o stručnjakinji za komunikacije, odnose s javnošću te političke i europske poslove. Tijekom karijere Živalj se okušala u razvoju medija, a bavila se i manjinskim te ljudskim pravima. Kako stoji u službenoj biografiji, iza nje je više od dva desetljeća iskustva, uključujući i ono upravljačko. Na poziciju Tomaševićeve glasnogovornice stiže s pozicije šefice Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornice posebnog predstavnika EU-a na Kosovu, uz to je radila kao glavna savjetnica ministra regionalnih razvoja i fondova EU-a, a bila je i glasnogovornica Ureda za medije Vijeća za regionalnu suradnju u Sarajevu, te je jedno vrijeme radila i u Beogradu, gdje je obavljala dužnost voditeljice Ureda za odnose s javnošću Misije OESS-a, prije čega je u Zagrebu bila politička savjetnica Misije OESS-a, što je tek dio ove respektabilne biografije koja se uglavnom svodi na značajne pozicije u različitim organizacijama. Značajnu ulogu u Tomaševićevu timu, ako je suditi po ovim posljednjim imenovanjima, imaju žene, slučajno ili ne, baš je njegov prethodnik Milan Bandić često i rado isticao kako mu suradnja sa ženama najbolje odgovara pa je stoga doista pokojni gradonačelnik bio okružen damama sve do smrti.