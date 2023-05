‘TRI MINUTE I SANJA BI DOBILA METAK!’ Milanović gazi Plenkovića pred svima: ‘Ja sam radio kao manipulator, znate kaj je to?’

Autor: E.P

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda u povodu Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada.

On se okupljenima prigodno obratio, a nakon toga je dao izjavu za medije.

“Koji je smisao toga? Županijske bolnice u ukupnom dugu koji se regenerira sudjeluju s jedva trećinom. Najveći poslovni neuspjesi, a oni to jesu jesu posljedica centralne vlasti i o tome treba razgovarati. A ne dovesti ljude pred gotov čin jer eto ‘ja sad to mogu’. Sami ste rekli, to je manipulacija. Nepotrebno. Radio sam ja kao manipulator, u tvornici. Znate kaj je to? To je ono, guraš kolica, ali ovo je drugačija vrsta manipulacije, time se nisam bavio. Obnašao dužnost i sve mi je jasno”, rekao je Milanović na početku, komentirajući financije lokalne uprave i samouprave.





Dotaknuo se i inflacije.

“U inflaciji nema nitko suficit. Aha onda im treba nešto srezati da bi onda ljudi valjda više trošili i punili državni proračun. Regresivan je porez, pdv je pdv, najviše udara najmanje”, rekao je.

“Plenković se u te stvari uopće ne razumije. Ja nisam isto financijaš ali u te stvari sam se dobro razumio i prije. To je reket koji provodi inspektorat i politički ljudi iz HDZ-a. Slijedeći na redu je valjda Duspara jer mu ide predobro pa ga treba malo zgaziti”, rekao je Milanović.

“Moraš imati posebnu vrstu želuca za ovaj posao. To je nešto s čime živiš cijelo vrijeme. Dobio sam more prijetnji, hoćete da vam kažem da mi i dalje stižu? I što sad?”, rekao je predsjednik odgovorivši na pitanje o prijetnjama premijeru Andreju Plenkoviću. “Meni su dolazili pred vrata grlati i silni momci i urlali pod prozorom, danas s tim ljudima pijem kavu ili čak i pivo da vidimo gdje je pošlo po krivu. Huškao ih je Plenković i ljudi koji su bez trunke braniteljskog staža kao i ja, huškali”, poručio je.

“Mi slušamo već tri godine kako je neki sluđeni mladić išao po Plenkovićevu glavu, a za to sam ja kriv jel’. Prvo uopće nije išao po Plenkovićevu glavu jer da je, valjda bi se raspitao jel’ uopće Plenković tada na poslu. Nije bio. Moja supruga je tada prolazila no imala je sreće. Tri minute i dobila bi metak”, dodao je.

O Draganu Kovačeviću:

“Bitno je da se huškalo na tog Kovačevića. Di je Slovenska? Dakle cijela HDZ-ova vlast je tamo kartala. Svi ministri koji nisu iz Zagreba, a veliki grad ih opčinjava. Jel to bilo huškanje na čovjeka kojeg si dva puta postavljao na čelo JANAFA i onda mu smjestio da napakostiš meni”, rekao je.

‘Koliko su ozbiljne bile prijetnje’, pitala je novinarka.









“E o tome se radi. Neću reći. Bilo bi egocentrično i jadno. Meni prijete već godinama. Može prodavati maglu Plenković, ali to nije istina. Pucnjava na Markovom trgu bila je opasna za policajca ne za Plenkovića. Plenković je bio doma, vjerojatno ono, budio se. Meta je kad dobiješ metak u potiljak u Dallasu. To je meta. Nitko se nije bavio Plenkovićem. Rekao je da lažem o članovima njegove obitelji? Šta lažem? Nije ga napao nitko. On nije bio meta. Tko zna šta je bila meta. To da ima veze s onim što ja govorim kad razotkrivam Plenkovićevo licemjerje. Šta lažem”, rekao je predsjednik i nastavio:

Udar na Plenkovića

“Živjeli ste kao pet bubrega u kanti loja, dok se Tuđmana i ekipu hapsili. Da se lažno ne predstavljaš kao neki veliki Hrvat, ne bih o tome šutio. I Tuđman je bio partijski komesar u partizanima: Pa se promijenio. I Išao u zatvor dok su ‘Plenkovići’ uživali i napredovali. Hoće ga netko zbog toga propucati? Ima kod mene u uredu ljudi koji su radili na funkcijama u bivšem sustavu i ljudi čiji su roditelji bili u zatvoru. Pitajte partijskoga gojenca što je istina”, rekao je.

Na pitanja o poplavama koje su pogodile dijelove Hrvatske, Milanović se prisjetio poplava u Gunji. Kaže kako bi bila katastrofa da su puknuli nasipi u Brodu i u Šamcu.









“Najprije treba utvrditi što se točno dogodilo u slučaju ravnatelja HEP-a”, smatra Milanović. “On je iz istog mjesta kao i pola Plenkovićeve Vlade. Čovjek je tamo naslijedio čudo. Jednom sam ga spominjao u kontekstu imovine ravnatelja državnih poduzeća, poslije sam mu se i ispričao. Što je on radio, ne znam, to će se utvrditi. Kao što vidite, do svake od tih uvala vodi neka cesta, prašnjava, onda je se u nekom trenu asfaltira i sve su te uvale osuđene an neku vrstu ekonomske aktivnosti, a ne da budu meta udivljenih pogleda onih koji si to mogu priuštiti s morske strane u plovilima od 2 milijuna eura. … Nadam se da je ostao s ove strane barikade, da se nije odmetnuo. A ako je, Bože moj…”, rekao je predsjednik.

Izborni sustav u Hrvatskoj, smatra Milanović, “funkcionira”.

“Nije savršen, ali funkcionira”, kaže predsjednik podsjećajući da je takav kakav je, izborni sustav donesen dogovorom i da se 3. siječnja 2000. prvi put išlo na izbore po tom sustavu.

“Ako nije slomljeno, nemoj previše popravljat, nemoj malerisat, nešto ćeš rasturit. U izborima je najvažnija stabilnost, povjerenje javnosti. Puno je vrednije, pa čak i ako izađe manji broj ljudi na izbore, da znamo u trenutku zatvaranja biračkih mjesta da je sve čisto. Svako prebrojavanje listića ne vodi ničemu”, kaže Milanović.

O elektroničkom glasovanju

“Ova priča s elektroničkim glasanjem bi bila dobra u idealnom svijetu, ali će proizvesti oluju nepovjerenja”, kaže. Predsjednik navodi primjer izbora u Turskoj, kaže kako nije primijetio da je bilo nekog velikog nezadovoljstva rezultatima od strane gubitnika u prvom krugu. “Oni govore o mračnoj satrapiji, diktaturi, pa to je veća demokracija nego neke zemlje prije 30 godina”, rekao je između ostalog predsjednik Zoran Milanović.