‘TRI GODINE ZATVORA ZBOG ŠIRENJA ISUSOVIH RIJEČI!’ Šokantan prijedlog unio paniku među vjernike: Premijer na kraju prelomio

Bivši dužnosnik State Departmenta i pojedini vođe evanđeoskih kršćana u Sjedinjenim Državama i Izraelu zahvalili su izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu u srijedu nakon što je javno obećao da će blokirati prijedlog zakona članova njegove vlastite vladajuće koalicije, koji zabranjuje Isusovim sljedbenicima u Izraelu dijeliti poruku kršćanskog evanđelja s drugim Izraelcima.

All Israel News u nedjelju je donio priču o opasnom prijedlogu zakona u kojem su dva ultraortodoksna člana Knesseta, Moshe Gafni i Yaakov Asher, bili odlučni zabraniti svakome dijeljenje Evanđelja Isusa Krista u Izraelu i kazniti prekršitelje zatvorskom kaznom.

Oni su, naime, tvrdili da su “misionarske skupine, uglavnom kršćani,” pojačale napore da obrate ljude u Izraelu, a u prijedlogu zakona spominjalo se da bi se nagovaranje na preobraćenje vjere trebalo kazniti zatvorskom kaznom od jedne godine, a nagovaranje na preobraćenje maloljetne osobe bilo bi kažnjivo dvogodišnjom kaznom.

Sam Brownback, bivši američki veleposlanik za međunarodnu vjersku slobodu u Trump-Penceovoj administraciji, bio je prvi američki čelnik koji je javno upozorio kakvu prijetnju vjerskim slobodama i ljudskim pravima zakon predstavlja. Brownback je također bio prvi koji je pohvalio Netanyahua zbog snažnog stava protiv zakona.

“Bibi Netanyahu je nevjerojatno hrabar vođa”, rekao je Brownback za All Israel News u poruci u srijedu. “Pozdravljam njegov brz i odlučan potez u rješavanju onoga što je moglo postati veliki problem.”

Naime, u srijedu u 16:43 po izraelskom vremenu, Netanyahu je objavio sljedeći tvit na hebrejskom i engleskom za svojih 2,2 milijuna sljedbenika.

“Nećemo predlagati nikakav zakon protiv kršćanske zajednice.”

We will not advance any law against the Christian community.

March 22, 2023