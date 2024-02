Tri godine je u njihovom grobu bila pokopana nepoznata žena: Čudna odluka Uprave groblja

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Gradsko groblje Viktorovac, tvrtka u vlasništvu Grada Siska, vlasnicima grobnice u kojoj je greškom završila kriva osoba moraju platiti ukupno šest tisuća eura odštete za stres i duševne boli koje im je prouzročila greška čelnih ljudi gradskog groblja. Naime, u grobnici obitelji iz Siska tri godine je bila pokopana njima nepoznata žena.

Troje članova obitelji čiji je otac i suprug preminuo u studenom 2019. godine podnijeli su tužbu protiv gradskih groblja. Oca i supruga pokopali su u grobnici koju su dobili na korištenje. Uredno su platili oba grobna mjesta i na desnu stranu pokopali svog preminulog.

U lipnju 2020. su doznali da je na lijevu stranu grobnice, na mjesto koje je trebalo čekati suprugu preminulog, pokopana neka njima nepoznata žena. Iako su od uprave groblja tražili da ju premjesti, uprava to odbija. “Čak su nam nudili drugu grobnicu i predlagali da tatu ekshumiramo i premjestimo ga tamo”, na sudu je svjedočio jedan od sinova, piše N1.

Kraj groba nepoznate žene zatekla njezinog muža

Pokojnikova sestra se prisjetila da je kraj groba nepoznate žene zatekla njezinog muža. “Pitala sam ga zar nije prije pokopa primijetio da je grobno mjesto uređeno. On mi je na to bahato odgovorio da se, ako imam problem, obratim upravi groblja i tražim pravdu. Svi smo zbog toga bili uzrujani. Bratu nismo mogli podići spomenik, a i pitali smo se gdje ćemo sahraniti njegovu suprugu kada je njezino grobno mjesto sada bilo zauzeto”, izjavila je na sudu.

Zbog greške gradskih groblja njihovi sinovi također su doživjeli brojne stresne situacije. Drugi sin je na sudu svjedočio da mu je prijatelj javio da je u grobnici pokopana neka žena.

“Naime, vidio je njezino ime na križu pa me obavijestio. Zvao sam gradska groblja no nisu željeli sa mnom razgovarati”, svjedočio je na sudu dodajući da je naknadno dobio ponudu da ekshumira oca, te prebaci njegove posmrtne ostatke u drugu grobnicu koju su Gradska groblja Viktorovac bila spremna urediti o vlastitom trošku. Obitelj je to odbila i podnijela tužbu.

Obje strane imaju pravo na žalbu

“Dobili smo pismo uprave groblja u kojem su nam se ispričali i najavili da će riješiti situaciju, no prolazile su godine bez da su išta napravili. Zato se moja baka jednom posvađala s obitelji te žene kada su se na Sve Svete susreli na groblju. Baka je zaprijetila da će lopatom iskopati tu ženu, bila je uzrujana, a i mene je sve to jako uzrujavalo”, rekao je drugi pokojnikov sin.









Na sudu su odlučili da su Gradska groblja Viktorovac doista pogriješila te da su njihovom nepažnjom pokojnikovoj obitelji prouzročeni su tuga, uzrujanost i nelagoda zbog čega sada moraju platiti pravednu naknadu.









Presuda nije pravomoćna i obje strane imaju pravo na nju uložiti žalbu. Pokojnikova obitelj tražila je duplo višu odštetu, no sud je zaključio da je iznos od ukupno 6.000 eura dostatna naknada za ono što im se dogodilo. Na kraju je, proizlazi iz nepravomoćne presude, ekshumirano tijelo žene koja je greškom zakopana u njihovu grobnicu. Njoj je pronađeno novo posljednje počivalište.