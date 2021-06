TRI DESNE UTVRDE! Desničari koji su pobjedili na lokalnim izborima: ovo su njihova imena

Autor: Dražen Krajcar

Na predsjedničkim izborima hrvatska desnica nastupila je relativno ujedinjeno. Pod isti je kišobran predstavnike konzervativnih opcija uspio skupiti Miroslav Škoro koji je na tim izborima za Pantovčak uspio skupiti respektabilan broj glasova, koje je odlučio iskoristiti kao uvertiru za ozbiljnu političku priču.

Nošen potporom s predsjedničkih izbora, Škoro se sa svojim timom odlučio na osnivanje Domovinskog pokreta, a Hrvatska je u međuvremenu dočekala parlamentarne izbore koje je iscenirao Plenkovićev HDZ. Suprotno očekivanjima konzervativnih birača, Škoro na parlamentarne izbore izlazi u suradnji sa Suverenistima, dok Most kao jedan od najvažnijih partnera s predsjedničkih izbora u parlamentarne izbore ulazi kao samostalna politička opcija. Tako raslojene obe opcije ipak su uspjele postići solidne rezultate, no nedugo nakon parlamentarnih izbora Škorini partneri iz Suverenista osnivaju vlastiti zastupnički klub, a Škorine redove ubrzo napuštaju zastupnik Milan Vrkljan i njegova poznata kolegica Karolina Vidović Krišto.

Tako raslojene desne opcije izašle su i na nedavno održane lokalne izbore na kojima je Škoro nastupao kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. U bitku za Zagreb Most je poslao svojeg Zvonimira Troskota koji je ispao još u prvoj rundi. U drugoj rundi, uz Škoru su stale neke desne opcije, no Most se u glavnom gradu nije želio svrstavati. Unatoč tome, u nekim sredinama Most i Škorin pokret uspjeli su ostvariti suradnju, a samim time i bolje rezultate.

Penava, Bulj i Starčević

No, kada je o desnim opcijama i njihovim pobjednicima na posljednjim lokalnim izborima riječ tu ipak valja izdvojiti tri slavljenička kandidata. Prije svega, simbolički važnu pobjedu u Vukovaru je ostvario gradonačelnik Ivan Penava, bivš HDZ-ovac koji je stranačke redove napustio zbog neslaganja s Plenkovićevom politikom. Po napuštanju vladajuće stranke u kojoj je nastupao i kao protukandidat Plenkovićeva tima na unutarstranačkim izborima, Penava sa Škorinim pokretom ulazi u Sabor, a do lokalnih izbora formira vlastitu opciju s kojom je izborio novi mandat na čelu Grada heroja. U toj borbi, Penava se prema vlastitim riječima susretao s opstrukcijama iz svoje bivše stranke koja ga je nastojala destabilizirati sa svojim nacionalnim koalicijskim partnerom SDSS-om.

U srcu Zagore, Sinju u drugom krugu izbora vlast je osvojio mostov grlati konzervativac Miro Bulj, najaktivniji saborski zastupnik i hrvatski branitelj koji svoja uvjerenja također nikada nije krio.

Transparentno je konzervativna načela prezentirao i pravaš Karlo Starčević koji će i u novom mandatu upravljati svojim Gospićem u kojem ga poznaju kao gradonačelnika koji svojom plaćom podupire mlade gospićke studente. Otvoren je, susretljiv i uvijek spreman pomoći stanovnicima svojega grada, pa su oni Starčeviću slijedom toga još jednom dali povjerenje na lokalnim izborima na kojima je hrvatska desnica uistinu vodila složene borbe.