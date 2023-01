‘TRGOVCI VRAĆAJU CIJENE NA STARO!’ Plenkovićev savjetnik o poskupljenjima: ‘Nije sve samo na vladi, potrošači ne smiju ispaštati’

Autor: I.G.

Posebni savjetnik za ekonomiju premijera Andreja Plenkovića, Zvonimir Savić, govorio je o podizanju cijena nakon prelaska s kune na euro.

“Ako je riječ o neopravdanom podizanju cijena, samo i isključivo zbog uvođenja eura, onda je potrebno vratiti cijene na 31.12. Ono što nije sukladno zakonu o uvođenju eura, podliježe tom vraćanju na stare cijene. Većina poduzetnika i trgovačkih lanaca čini što je bilo očekivano, vraćaju stare cijene. Međutim, naravno da postoji određeni broj onih koji su neopravdano dizali cijene, no to rješavaju inspekcije”, kazao je Savić tijekom gostovanja na N1.

Kako navodi, Hrvatska ne želi dovesti u situaciju da dodatni pritisak cijena bude generiran činjenicom uvođenja eura. Kazao je da se svima treba poslati poruka da kao društvo trebamo biti solidarni te se držati zakona u trenutku uvođenja nove valute.





“U cijelom proizvodnom lancu postoje formirane cijene, marže i zbog toga može doći do neopravdanih cijena. Ima puno elemenata koji diktiraju formiranje cijena, ali ako netko u tom lancu podigne cijene bez određenog povoda, pokušavamo utjecati na to da se to više ne događa”, govori Savić.

‘Vladi je sad bitna zaštita potrošača’

Savić kaže kako se tu ne radi samo o neopravdanom podizanju cijena, nego da je riječ i o točnom prikazu cijena, odnosno konverziji kune u euro.

“Vladi je sad bitna zaštita potrošača. Svakog se to tiče. Mi kao potrošači ne smijemo ispaštati zbog povećanja cijena upravo zbog tih razloga. Već prije pola godine vlada je jasno komunicirala da je zaštita potrošača na prvom mjestu. Napisane su smjernice za gospodarstvenike.

Nadalje, imamo aktivnosti koje već traju nekoliko mjeseci. To je praćenje cijena i putem društava za zaštitu potrošača. Prvi mjesec nakon promjene valute je najosjetljiviji upravo zbog prelaska s kune na euro. Društva za zaštitu potrošača svakog 15. u mjesecu već objavljuju izvješća za prethodni mjesec.

Nije sve samo na vladi, težište je i na Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, raznim ministarstvima, bankama, društvima za zaštitu potrošača. Sve što Hrvatska sad primjenjuje je dugačak proces dvojnog iskazivanja cijena, etički kodeks, inspekcijski nadzori, praćenja kretanja cijena.

Navodi kako Vlada potiče i pravne osobe na potpisivanje etičkog kodeksa.









“Posljedica netržišnog natjecanja može biti kartelizacija ili dogovor o cijenama, a to je upravo ono što se želi i mora izbjeći. Nije poanta da se dogovorom o cijenama utječe na to da cijene budu veće. Ne možemo mi nešto sumnjati dok se nešto ne utvrdi, ako se pojavi anomalija moramo ju sankcionriati ili prevenirati”, zaključio je.