Treslo se tlo u susjedstvu, 20-ak kilometara od Zaprešića: ‘Bilo je kratko, ali jako’

Na području blizu Krškog u Sloveniji danas se osjetilo podrhtavanje tla, kada je potres jačine 2.6 prema Richteru zabilježen oko 19 sati. Prema seizmološkim izvješćima, epicentar potresa bio je u blizini Krškog, s dubinom od 4.9 kilometara ispod površine zemlje.

#Earthquake (#potres) possibly felt 24 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/nNFVmV1IHK





— EMSC (@LastQuake) November 28, 2023