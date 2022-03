TRESLI SE I DUBROVČANI: ‘Kratko, ali jako!’, potres u Bosni i Hercegovini, građani nemirni

Kako javlja EMSC, prije 40-ak minuta se na području Bosne i Hercegovine osjetio potres magnitude 2.8 po Richteru.

Potres se dogodio 72 kilometra jugoistočno od Mostara i 13 kilometara zapadno od Trebinja.

“Kratko, ali jako”, javljaju građani dojmove na stranici EMSC-a, a svjedoče i da se potres osjetio na dubrovačkom području.

