Trese se i gori Putinova Rusija: Ukrajinci opako zapaprili svemoćnom vladaru

Tijekom proteklih dana i noći, Rusija je bila poprište više eksplozija, a odjekivali su eksplozivni zvukovi diljem zemlje. Detonacije su bilježene u regijama duboko smještenim u unutrašnjosti Rusije, poput područja blizu Smolenska, Tule i Orela.

Prema izvješćima ruskih medija prenesenih putem Nexte, firma specijalizirana za proizvodnju oružja bila je meta napada u Tuli. Konkretno, metom napada navodno je bila tvrtka koja proizvodi raketne sustave Panzir-S i aktivno sudjeluje u unaprjeđenju oklopnih vozila ruske vojske.

Na društvenim mrežama pojavile su se mnogobrojne snimke koje prikazuju eksplozije, no još uvijek nisu poznati detalji o eventualnoj šteti nastaloj u ovoj tvornici.

