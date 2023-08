Trese se hrvatski Jadran: Potres prodrmao turiste usred sezone

U srcu sezone Dalmacijom je odjeknuo potres i dobro prodrmao turiste. Mnogima večeras nije bilo svejedno dok su uživali u blagodatima hrvatske obale.

Epicentar je kod otoka Pašmana. Potres se osjetio u Zadru.

“Večeras, 5. kolovoza 2023. u 20 sati i 34 minute seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su umjeren potres s epicentrom u moru kod otoka Pašmana. Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice”, objavila je seizmološka služba.

#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/RILKckhqoa

— EMSC (@LastQuake) August 5, 2023