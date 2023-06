TRESE SE BOSNA! ‘Dobro sam ga osjetila’, potresi pogodili susjednu BiH

U nedjelju su susjednu Bosnu i Hercegovinu zatresla dva potresa magnitude preko 3 prema Richteru koja su se mogla osjetiti i u dijelovima Hrvatske, javlja EMSC.

Služba piše da je prvi potres bio jačine 3,2 i dogodio se nekoliko minuta prije 14 sati s epicentrom četiri kilometra od Stoca.

Ljudi na društvenim mrežama pišu da je potres bio kratak, ali da ga se osjetilo i u dubrovačkom primorju. “Mi smo ga baš osjetili” komentirala je jedna osoba dok je druga napisala da su joj se tresli stolci u stanu.

Ipak, drugi kažu da je prošlo lagano.

M3.4 occurred 20 km W of Mostar (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 14:42:44).

28 km E of Makarska (Croatia) 18 min ago (local time 14:42:46). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.





— EMSC (@LastQuake) June 4, 2023