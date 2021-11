‘TRESE, LUPA, UDARA!’ Novi potres uznemirio građane Petrinje: ‘Brzo, škripi po kući!’

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su u četvrtak ujutro u 9,40 sati slabiji potres s epicentrom kod Slane nedaleko Petrinje, magnitude 2,8 prema Richteru.

Korisnici EMSC-a u komentrarima su napisali dojmove: ‘Tutnjava i vibracija 2 do 3 sekunde’, ‘Trese. lupa udara’.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.8 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/U7j3U833uN

— EMSC (@LastQuake) November 4, 2021