Tresao se cijeli ‘region’: Glavaš napokon otkrio gdje se nalazi posljednjih tjedana

Autor: Iva Međugorac

Otkako je koncem listopada bivšem saborskom zastupniku Branimiru Glavašu na zagrebačkom Županijskom sudu izrečena presuda u kojoj je ponovno proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tijekom Domovinskog rata, zbog čega je i prije odslužio već dosuđene kazne Glavaš ne prestaje plijeniti pažnju javnosti i to ponajviše svojim objavama na društvenim mrežama. Nedavno su se tako predstavnici medija pozivajući se na Glavaševe statuse raspisali o tome kako je ponovno otišao u Bosnu i Hercegovinu.

”Za svaki slučaj. Što je budali i sucu u glavi, nikada se ne zna”, status je kojeg Glavaš potpisuje, a koji i jest potakao polemike oko toga gdje se ovaj nekadašnji zastupnik nalazi što zapravo i nije iznenađujuće kada se vidi kako je Glavaš i na fejsu kao svoju trenutnu lokaciju u to vrijeme označio Drinovce u susjednoj BiH.





Glavaš se nije maknuo iz Osijeka

”Napravio sam od svih budale. Cijeli ‘region’ se tresao, a ja nikuda iz Osijeka nisam mrdnuo od presude koja je izrečena 27. listopada”, kaže nam Glavaš te kroz smijeh dodaje kako je samo iskoristio svoj Facebook profil da bi ondje označavao ‘lažnjake’. ”Jedan dan sam označio da se nalazim u Drinovcima, pa u Sarajevu, pa na dva mjesta u Banja Luci”, navodi naš sugovornik koji se posebice referirao na napise tjednika Novosti u kojem su se pozabavili njegovim navodnim bijegom u Bosnu i Hercegovinu.

”Antihrvatske novine Milorada Pupovca financirane novcem hrvatskih poreznih obveznika tzv. Srpske Novosti nastavljaju sa lažima. Pupovčevoj ‘supruzi’ Slavici Lukić jako je dobro poznato da niti jednog dana nisam izbivao iz RH nakon presude. Jednostavno sam ih navukao na ‘tanak led’, kako bi im izvirili krvavi projugoslavenski i neoudbaški očnjaci u čemu sam potpuno uspio”, smatra Glavaš koji drži da u Hrvatskoj ne postoji neovisno i stručno pravosuđe pa ovog puta sudskim putem neće reagirati na napise u kojima se spominje njego nepostojeći bijeg pri čemu se posebno referira na tekst Bjegunac s dozvolom koji i jest objavljen u Novostima, a u kojem se detaljno elaborira i problematizira Glavašev navodni odlazak u Bosnu i Hercegovinu.

Kao što je poznato Glavaš je i ranije u istom postupku još 2009-te osuđen na osam godina zatvora, a presudu je pak 2015-te godine ukinuo Ustavni sud, ali je Glavaš do tada boravio u zatvorima u BIH kamo je otišao uoči izricanja prve presude. U susjednoj BiH odradio je više od pet godina zatvora te je time stekao uvjete za prijevremeni otpust. Nakon ove posljednje presude Glavaš je poručio kako nema namjeru provesti niti dana u zatvoru.

U Hercegovinu samo na godišnji

“Imam dvije putovnice. Ne želim više živjeti u Hrvatskoj. Ja sam stvarao ovu državu, ali nisam je zamišljao ovakvu kad sam stavljao glavu na panj. Nemaju niti jednog dokaza. Ovo je politička namještaljka’‘, tvrdio je Glavaš koji je na presudu čekao dugi niz godina prikazujući i to kao svojevrsni poraz hrvatskog pravosuđa. Ipak, treba napomenuti kako je sud kao olakotnu okolnost kod izricanja presude bivšem zastupniku kazao kako je Glavaš dao izniman doprinos nametnutom agresivnom ratu.

“Iako se puno polemizira treba li status branitelja biti olakotna okolnost u slučajevima ratnih zločina, uzeli smo u obzir da je ovdje riječ o osobi koja je iz Domovinskog rata izašla kao general i izuzetno je zaslužna za obranu grada u trenucima straha i neizvjesnosti nakon pada Vukovara”, rekao je sudac Kevrić.

I bez tih riječi Glavaš na ovoj presudi kako nam je nedavno otkrio ne misli stati već će svoju pravnu borbu nastaviti zakonskim putem podnoseći žalbu nakon koje kreće daljnja procedura. Glavaš će se kako je najavio boriti svim mogućim sredstvima, kako parlamentarnim i izvanparlamentarnim tako i institucionalnim, iako je svjestan da njegova borba neće biti laka. ”U tijeku ponovljenog postupka ispitano je više od 20-tak svjedoka. Nisu to novi svjedoci, to su svjedoci koji prvi put nisu htjeli biti ispitani. Rezultat je nula, a presuda prepisana. I iz toga bi sve trebalo biti jasno”, izjavio je Glavaš za 7dnevno nakon izricanja presude te još tada dao do znanja da ovog puta nema namjeru odlaziti u Bosnu i Hercegovinu.

”Makar šta’ ovog puta idem u Hercegovinu samo na godišnji. Planiram borbu svim sredstvima” najavljivao je Glavaš prije nekoliko tjedana ne isključujući u to doba ni mogućnost svojeg opetovanog političkog angažmana budući da je u kontaktima i sa vodstvom HDSSB-a stranke koju je osnovao nakon što je krenula njegova pravosudna borba zbog koje je odstranjen iz HDZ-a što je jedan od brojnih elemenata koje nikada nije oprostio Vladimiru Šeksu, koji pak za sukobe s Glavašem javno ipak nije raspoložen- umjesto konflikta Šeks poručuje kako toga čovjeka koji mu se ‘gadi’ nema namjeru komentirati.