TREĆA RUNDA PREGOVORA: Stigla ukrajinska delegacija, Rusija objavila uvjete za prekid vatre

Dvanaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, a broj izbjeglica koje bježe od rata u Ukrajini bi uskoro mogao porasti na preko 1,5 milijuna ljudi, objavila je UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski i dalje od Amerikanaca traži zabranu leta nad Ukrajinom, a NATO s druge strane to odbija. U 15 sati počela je treća runda pregovora ukrajinske i ruske strane, prema pojedinim izvorima Ukrajina je spremna razgovarati i o mogućnosti da se obveže da neće tražiti NATO članstvo. Rusija je poručila Ukrajini da je spremna zaustaviti svoju ofenzivu “odmah” ako Kijev ispuni popis uvjeta, rekao je glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov. Zapadni obavještajni dužnosnici očekuju da će Rusija povećati tempo i snagu napada na ključna središta, uključujući glavni grad Kijev. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

17:20 Kancelar Nehammer: Austrija će ostati neutralna

Austrijski kancelar Karl Nehammer izjavio je u ponedjeljak da se namjerava zauzeti za to da njegova zemlja ostane neutralna u svjetlu rata i ruskog napada na Ukrajinu. “Austrija je bila neutralna, jest neutralna, a takva će i ostati”, kazao je Nehammer novinarima tijekom posjeta Kataru. Neutralnost je važna, istaknuo je austrijski kancelar, dodavši da pitanje austrijske neutralnosti smatra zatvorenim. Protiveći se svemu onome što stoji iza rata u Ukrajini austrijski političari i mediji počeli su postavljati pitanje o tome treba li se zemlja pridružiti NATO-u.

17:10 Objavljena je fotografija s pregovora

Ovako to izgleda na licu mjesta.

17:00 Ukrajina tvrdi kako rusko granatiranje sprječava evakuaciju civila

Rusko granatiranje sprječava evakuaciju civila iz Kijeva, Mariupolja, Sumija, Harkiva, Volnovahe i Mikolajiva, objavilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak. „To sprječava siguran prolazak humanitarnih kolona s Ukrajincima i inozemnim državljanima, kao i dostavu lijekova i hrane“, priopćilo je ministarstvo. Pozvalo je strane čelnike da primoraju Rusiju na poštivanje primirja kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Ruski predstavnik u razgovorima između Moskve i Kijeva optužio je pak Ukrajinu da sprječava evakuaciju civila iz gradova, pa dodao da će humanitarni koridori ponovno biti tema rusko-ukrajinskih pregovora u ponedjeljak, prenosi agencija France presse.

16:00 Ukrajinski pregovarač objavio poruku

Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak pozvao je Rusiju da prestane s napadima na civile. “Za nekoliko minuta počet ćemo razgovore s predstavnicima zemlje koja ozbiljno vjeruje da je rašireno nasilje nad civilima argument na njihovoj strani. Dokažite da to nije slučaj”, poručio je Podoljak.

15:30 Ukrajinska delegacija na pregovore je stigla helikopterom

⚡️ The third round of Russian-Ukrainian negotiations begins









