Trebao zamijeniti Plenkovića, sad ispada iz HDZ-ovih križaljki: S Anušićem počinje njegov pad

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Pripreme za parlamentarne izbore u vladajućim redovima počele su punom parom, što i nije čudno kada se zna da u posljednje vrijeme kruže glasine kako bi se izbori mogli održati već početkom iduće godine, lako moguće čak i u veljači ili ožujku.

Kada god se održali, zasad se čini da će se premijer Andrej Plenković na njima sa svojim stranačkim kolegama iz HDZ-a boriti za svoj treći uzastopni mandat. Ako je suditi po cijelom nizu anketa kojima javnost svjedoči posljednjih mjeseci, Plenkovićev HDZ stabilna je politička opcija, međutim, situacija na terenu ni izbliza nije tako idilična pa upućeni svjedoče da je premijer u posljednje vrijeme iznimno nervozan.





Nervozu je pojačala prometna nesreća donedavnog ministra obrane Marija Banožića, zbog koje se i Plenković našao na udaru kritika premda je, kad je o nesreći riječ, upravo on inzistirao da se sve popratne okolnosti odrade transparentno. Transparentnosti zato nedostaje u resoru ministrice Nine Obuljen Koržinek koja je uz Plenkovića od početka njegova prvog mandata, stoga je njezina najnovija afera za premijera posebno neugodna, pogotovo zato što se njome bave europski tužitelji. Njih ne zanimaju previše političke okolnosti u našoj zemlji koje se iz dana u dan sve više podgrijavaju i nagovještavaju još jednu neizvjesnu kampanju.

U toj će kampanji jedan od najsnažnijih Plenkovićevih aduta biti novi ministar obrane, donedavni osječko-baranjski župan i popularni HDZ-ovac Ivan Anušić, kojega mnogi nazivaju perjanicom desnog krila vladajuće stranke, koje Plenkoviću još od početka mandata nije bilo naklonjeno, ponajviše zbog njegove prisne suradnje sa SDSS-ovim šefom Miloradom Pupovcem.

Anušić bi nakon neslavnih Banožićevih ratova s predsjednikom Zoranom Milanovićem, prema teorijama iz HDZ-a, trebao pridonijeti poboljšanju odnosa s Pantovčakom, stoga mnogi smatraju da su šanse za njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima koja se spominje u nekim medijima vrlo skromne.

Oni koji poznaju odnose snaga unutar HDZ-a smatraju da je Anušić nekoliko mjeseci prije izbora u Vladu ušao kako bi stabilizirao situaciju u stranačkim organizacijama i kako bi pokušao mobilizirati dio desnog biračkog tijela te proširiti HDZ-ov koalicijski potencijal, što je Plenkoviću posebno važno jer je nakon izbora nužno skupiti dovoljno ruku za formiranje vladajuće većine, odnosno buduće vlade.

Prostor za dominaciju

Kada je posrijedi formiranje vlade, u HDZ-u o tome kruži nekoliko verzija priče, a ona najnovija kaže da je premijer Plenković ipak odustao od odlaska u Bruxelles te da će se nastojati zadržati na domaćoj političkoj sceni kao najdugovječniji vladar koji bi po duljini vladanja trebao nadići čak i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Koliko god se sukobljavao s Milanovićem, premijer je svjestan da bez njegove diskretne asistencije teško može kovati dugoročne planove.









Prema jednoj od verzija priče koje kruže u vladajućoj stranci, Plenković i Milanović su preko posrednika praktički već postigli svojevrsni dogovor pa bi u skladu s njim predsjednik bez kompliciranja i rastezanja odmah nakon raspuštanja Sabora trebao raspisati parlamentarne izbore, nakon kojih će HDZ-ovu šefu Plenkoviću kao relativnom pobjedniku tih izbora dati mogućnost formiranja vladajuće većine, dok će HDZ-ovci zauzvrat Milanoviću u ring za predsjedničke izbore poslati kandidata koji protiv njega neće imati nikakve šanse.

To bi, kako tvrde HDZ-ovci, doista mogao biti njihov kolega, vitez Željko Reiner. Dogovoreno je, dakle, da će se Milanović i Plenković napadati oko dnevnopolitičkih tema, što i jednom i drugom koristi, no tehnički, kada za to dođe vrijeme, jedan drugomu ipak neće stvarati probleme, već će biti u jednoj vrsti savezništva.

Pojedinci u vladajućim redovima govore kako postoji mogućnost da se i unutar HDZ-a Milanoviću na predsjedničkim izborima koji se održavaju krajem iduće godine osigura 200 tisuća glasova, što vladajućoj stranci, s obzirom na široko članstvo, ne bi trebao biti problem.

Nakon što Milanović odradi svoj idući predsjednički mandat, a Plenković svoj treći mandat na čelu Vlade, aktualni premijer mogao bi se kandidirati za predsjednika, svjedoče pojedinci unutar HDZ-a, navodeći to kao jedan od izglednih scenarija. No, to su možda želje HDZ-ovaca, a bez obzira kakve im signale možda šalju Milanović i njegovi ljudi, njihovi planovi su zapravo potpuno drugačiji; otezanje, tehnička vlada i rušenje HDZ-a i Plenkovića.

Spreman na sve

Da je htio, Plenković je, kako nam kažu, i prije mogao otići u Bruxelles, no njega zanima hrvatska politika jer mu laskaju moć i utjecaj koje na toj poziciji ima, kaže nam jedan od HDZ-ovaca, premda postoji i ona struja unutar stranke koja zagovara teoriju da je ovo Plenkoviću posljednji mandat na čelu Vlade te da će nakon europskih izbora koji se održavaju u lipnju ipak svoju karijeru nastaviti na nekoj od utjecajnih europskih pozicija koje su ujedno i veoma dobro plaćene.









Zagovornici teorije o Plenkovićevu ostanku u hrvatskoj politici kažu da će HDZ odnosno premijer Plenković treći mandat uzeti kao od šale, ali i da on nastoji izbjeći poslijeizbornu koaliciju s desnim političkim opcijama.

Zbog toga se kao njegovi izgledni koalicijski partneri, osim manjinaca, spominju Socijaldemokrati, HSS Kreše Beljaka, ali i nekolicina liberalnih opcija koje trenutno formiraju svoj veliki blok u kojem bi se mogao naći šibenski župan Jelić, stranka Fokus i međimurski župan Matija Posavec. No Plenkoviću nije strana ni suradnja s IDS-om, ali ni s Radimirom Čačićem koji trenutno jest iznimno kritičan prema Plenkovićevoj vladi, međutim, u Plenkovićevoj stranci tvrde da će premijer, kada za to dođe vrijeme, lako postići kompromis s prvim čovjekom Reformista.

Ako zatreba i ako na to bude prisiljen, Plenković je spreman i na koaliciju s Domovinskim pokretom, kojoj je najskloniji ministar Anušić, što je i javno dao do znanja, međutim, ne treba zaboraviti ni na Ivana Penavu koji je jasno rekao kako ne postoji opcija po kojoj bi se njegova stranka našla u vladi s Pupovcem.

No svaka stranka koja misli vladati državom nakon idućih izbora bit će prisiljena na suradnju s manjinama koje imaju zajamčenih osam mjesta u parlamentu, što će biti itekako važno u formiranju vladajuće većine. Ako i kada Plenković nakon tih izbora uspije formirati svoju vladu, očekuje se da će nastaviti suradnju s Anušićem, ali i s dobrim dijelom svojih sadašnjih ministara, uključujući čak i Vilija Beroša.

Ipak, unutar stranke kruže glasine i o Plenkovićevu popisu za otpis na kojem bi se, uz aktualnu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković kojom premijer nije oduševljen, trebao naći i ministar obrazovanja Radovan Fuchs, a možda i Davor Filipović te Marin Piletić. Umjesto njih, Plenković je u idućem mandatu navodno spreman okrenuti se novim, mladim snagama s kojima će krenuti u ozbiljne reforme koje od njega već dugo zahtijeva i Europska komisija.

Ključevi Vlade

S obzirom na to da je Anušića Plenković pridobio na “svoju stranu” uvodeći ga u Vladu, u HDZ-u se smatra da premijer u njemu više nema konkurenciju jer je Anušić, pristajući na suradnju s Plenkovićem, smanjio mogućnost kandidature na stranačkim izborima, iako ni tu mogućnost ne treba odbaciti jer Anušić u tom pogledu navodno ima potporu Amerikanaca.

Međutim, prema jednom od scenarija, Anušić bi ključeve Vlade i stranke preuzeo samo u slučaju premijerova odlaska u Bruxelles. To što Anušić Plenkoviću više nije konkurent ni protivnik ne znači da Plenković idući mandat može dočekati potpuno spokojno jer u prvim redovima svoje vlade ima ministra prometa Olega Butkovića čije su ambicije, kako tvrde upućeni, mnogo veće od pozicije na kojoj se sada nalazi.

Butković je, tvrde pojedinci unutar stranke, ostao jedini ozbiljniji Plenkovićev konkurent u HDZ-u unutar kojega ministar prometa uživa značajan utjecaj i na desnom krilu, ali i u HDZ-ovu centru. On je jednostavno jedan od onih koji mogu biti dobri sa svima, mlad je, obrazovan, prodoran i ambiciozan, i zato ga Plenković drži vrlo blizu sebi, no ne zadugo.

Premda će Butkovića vrlo vjerojatno ostaviti uza se u idućoj vladi, ako uopće dođe u poziciju da je sastavlja, u njemu ne vidi lojalnog suradnika pa postoji mogućnost da ga se drugim metodama riješi nakon lokalnih izbora. Ako Butković ne pristane na kandidaturu na tim izborima za Primorsko-goransku županiju, ne treba isključiti mogućnost otvaranja nekih njegovih potencijalnih afera koje će Plenkoviću poslužiti kao argument za njegovu smjenu, smatraju pojedinci unutar stranke.

No njihove teorije ipak valja uzeti s rezervom jer Butković s Plenkovićem surađuje još od njegova prvog mandata te spada u skupinu rijetkih ministara koji su uspjeli opstati na svojoj poziciji u Vladi koja je pretrpjela brojne rošade, rekonstrukcije i ministarske smjene. Za Butkovićevu opstojnost dakle još ima ozbiljnih šansi, no onaj tko bi u ovim najnovijim HDZ-ovim križaljkama mogao izvući najdeblji kraj zasigurno je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, čije ambicije također nadilaze aktualnu poziciju.

Otvaranje afera

Jandroković se po HDZ-ovim kuloarima spominjao kao stranački kandidat za predsjednika, ali i kandidat za Plenkovićeva nasljednika u slučaju njegova odlaska u Bruxelles. Kako se sada u taj kontekst dovodi i Anušić, može se očekivati da će Jandroković ostati razočaran, a to će opet očekivano izazvati razdor u odnosima između njega i donedavnog župana kojega inače opisuju kao prilično prodornog tipa, što je u krajnjoj liniji vidljivo i iz njegova životopisa. Teško da će Anušiću u karijeri unutar politike dugoročno problem predstavljati formalno obrazovanje koje mu se počelo spočitavati s prvim danima ministarskog mandata, kažu oni koji ga poznaju te podsjećaju da je Plenković i u tom slučaju stao u ministrovu obranu.

Nije čudno što Plenković sada brani svoje ministre i neizravno na teren šalje poruke o zbijanju glava s obzirom na to da mu je pred vratima superizborna godina. Zbog toga se prije nekoliko dana održao sastanak s koalicijskim partnerima na kojem je Plenković navodno Jandrokoviću priopćio da će Sabor do kraja godine morati raditi pod izvanrednim okolnostima ne bi li se dotad donijeli svi važni propisi. Jandroković je na tom sastanku okupljenima govorio o planu za parlamentarni rad do ustavne stanke 15. prosinca, ali se u njegov govor upleo Plenković koji mu je najavio da će taj proces morati ubrzati makar morao sazvati izvanrednu sjednicu.

Zaključio je kako će Sabor vrlo vjerojatno morati raditi gotovo do Božića, odnosno do 22. prosinca, koji se spominje i kao najraniji mogući datum za raspuštanje Sabora. Nakon toga bi Milanović trebao odraditi svoj dio posla i raspisati izbore koji bi se morali održati za maksimalno dva mjeseca. Po toj računici izbori bi se, dakle, mogli održati već u veljači, ali postoji mogućnost i da Jandroković Sabor sazove oko 15. siječnja. Sabor bi se prema tom scenariju raspustio pet dana poslije, odnosno oko 20. siječnja, a izbori bi se održali oko Uskrsa, odnosno do kraja ožujka.