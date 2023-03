TREBAO JE POSTATI MODERNA VERZIJA BRANIMIRA GLAVAŠA! Anušićev veliki zaokret: ‘Duboko je promislio, sad daleko od Plenkovićevih očiju čeka novu priliku!’

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Krajem veljače na poziv Nacionalnog centra za nestalu i zlostavljanu djecu osječko-baranjski župan Ivan Anušić u društvu svojeg zamjenika Mate Lukića posjetio je Sjedinjene Američke Države, odnosno gradove Washington i Chicago, no taj podatak u javnom prostoru nije izazvao preveliku pozornost, već su vijest o tom Anušićevu putovanju prenijeli isključivo lokalni mediji. Potrudio se zato Anušić da o svojem gostovanju u Ameriku obavijesti javnost preko internetske stranice svoje županije, a Amerikanci su se pak potrudili da osječkog župana ondje pristojno i primjereno ugoste, što im je, prema riječima naših dobro upućenih sugovornika, zaista i pošlo iz rukom. Vratio se Anušić iz Amerike i više nego zadovoljan jer je i tijekom ovoga putovanja još jednom potvrdio da on politički gledano uživa potporu američke administracije, što nije nevažno ni za pozicioniranje ovdje u Hrvatskoj.

Čvrste veze

Nije tajna da se Anušića već neko vrijeme povezuje s Amerikancima, čiji predstavnici nerijetko gostuju u Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj uskoro planiraju velik i iznimno važan investicijski projekt, odnosno gradnju tvornice visoke tehnologije koja bi u Osijeku trebala zapošljavati više od 4500 ljudi. Riječ je ujedno i o najvećoj stranoj investiciji u povijesti Hrvatske. Projekt bi osječki gradonačelnik Ivan Radić uskoro trebao predstaviti u suradnji s Anušićem i predstavnicima investitora, a poznato je tek to da je Osijek izabran među 15 gradova, što se može vidjeti i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, gdje je objavljen elaborat zaštite okoliša koji se odnosi na građevinu za proizvodnju medicinskih protetskih dijelova i mikročipova te matičnih ploča za autoindustriju u Nemetinu. Po Osijeku se priča kako je riječ o velikoj američkoj investiciji u njihov grad, a elaborat je izradila tvrtka EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša po narudžbi Log Expert FIve d.o.o., iza kojeg stoje i pravi investitori, čija imena javnosti još nisu poznata, no s obzirom na objavljeni elaborat, lako se može zaključiti da u Osijek stiže autoindustrija. Stigla je u Osijek, odnosno u tamošnji KBC, još prije dvije godine donacija Veleposlanstva SAD-a koje im je darovalo uređaj C-luk vrijedan 715 tisuća kuna, čime je na svojevrstan način označen početak suradnje između Anušića i Buzina. Da je suradnja dugotrajna, potvrdio je i Anušić u svojem gostovanju u Sjedinjenim Državama prije nekoliko tjedana, gdje se među ostalim susreo i s hrvatskim veleposlanikom Pjerom Šimunovićem i generalnom konzulicom u Chicagu Sanjom Laković, posjetivši ujedno i hrvatske iseljenike. “Upravo naše razne mjere za jačanje poduzetništva i obrta, poticanje zapošljavanja, naše prepoznavanje ključnih grana gospodarstva i njihovo posljedično jačanje, razvoj poljoprivrede i turizma te u konačnici izgradnja gospodarskog centra kao kruna svega onog što radimo na gospodarskom jačanju županije dali su nam jednu novu dimenziju prepoznatljivosti i atraktivnosti za strana ulaganja, što se i pokazalo odlaskom u SAD”, poručio je Anušić koji se, kada je stranački život u pitanju, pritajio posljednjih tjedana otkako je smijenjena ministrica Nataša Tramišak. O razlozima njezine smjene još se nije oglasio ni premijer Andrej Plenković, iako se po HDZ-ovim kuloarima i danas govori o tome da se njezinim odlaskom premijer nastojao obračunati s potpredsjednikom svoje stranke Anušićem, uz čiji je blagoslov Tramišak i postala ministrica, i to ponajviše zahvaljujući županovim, ali i HDZ-ovim uspjesima u četvrtoj izbornoj jedinici. Iako je nakon parlamentarnih izbora Plenković bio naklonjen Anušiću, njih su dvojica u posljednje dvije godine zahladili odnose, a Anušić, koji se ni sada ne oglašava previše, ostavlja dojam da je rezerviran prema nekim segmentima Plenkovićeve politike, zbog čega premijer u njemu i jest prepoznao svojevrsnu unutarstranačku konkurenciju, koja bi se mogla osnažiti nakon američke potpore koju je Anušić uspio pridobiti.

Žestoka pobuna

Plenković i njegovi suradnici planirali su navući Anušića i njegovu stranačku organizaciju da se žestoko pobune zbog smjene ministrice Tramišak koju Plenković nije argumentirao pa da onda to bude iskorišteno za Anušićevu eliminaciju iz HDZ-a, čime bi se Plenković riješio političara kojeg smatra svojim najrelevantnijim političkim protivnikom. No izgleda da je Anušić pravodobno spoznao što mu se sprema pa je premijeru, umjesto burne, ponudio mlaku reakciju stajući unatoč tomu uz Tramišak, ali uz prilično nježnu opasku kako nije bilo razloga za njezinu smjenu, no uz napomenu da se ipak ide dalje. Shvatio je Anušić da bi ga pokretanje rata protiv stranačke vrhuške preko noći pretvorilo u modernu verziju Branimira Glavaša pa je stao na loptu, duboko promislio i daleko od Plenkovićevih očiju i daleko od javnosti odlučio čekati novu priliku, gradeći ujedno i vlastiti politički imidž, što mu još polazi za rukom. Svojim je taktiziranjem i diskretnim signalima Anušić ostao na poziciji unutarnje Plenkovićeve oporbe, a s te pozicije vrlo bi lako mogao zauzeti startni položaj kada se bude birao nasljednik premijera Plenkovića na čelu HDZ-a.