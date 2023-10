Trebamo li strahovati zbog prekida rada Krškog? ‘Curi voda, ovakvi kvarovi nisu baš česti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jučer je priopćeno da će nuklearna elektrana Krško biti preventivno zaustavljena jer je operativna ekipa otkrila povećano ispuštanje primarnog sustava unutar zaštitne zgrade.

Ovoga je puta došlo do curenja vode iz sustava koji hladi jezgru reaktora, Saša Medaković iz uprave elektrane za RTL tvrdi da nema razloga za brigu, no još uvijek rade na otkrivanju točnog problema kako bi ga sigurno sanirali.

“Nema razloga za paniku. Radi se o manjem odstupanju normalnog pogona koje smo primijetili negdje u noći sa srijede na četvrtak. Došlo je do propuštanja vode na primarnom krugu. To propuštanje je veličina dvadesetak do četrdeset litara na sat. To bi odgovaralo rupici od oko dva milimetara”, kaže Medaković.





Voda curi unutar zaštitne ograde

Dodao je da se zbog njihove konzervativne politike i sigurnosne kulture nuklearna sigurnost uvijek stavlja na prvo mjesto.

“Prvo smo odlučili elektranu provjeriti dok ona radi. Kad nismo uspjeli točno pronaći kvar, odlučili smo obustaviti pogon da bi osigurali našim djelatnicima sigurne uvjete rada, odnosno da bi smanjili zračenje kako bi oni mogli pristupati sustavima i pregledati ih”.

Na pitanje gdje curi voda, odgovorio je da se sve događa unutar nečega što se zove zaštitna zgrada. Ona postoji da bi zaustavila bilo kakve mogućnosti istjecanja bilo čega u okoliš.

Nije bilo puno ovakvih kvarova, no uvijek su uspješno riješeni

Kaže, nema nikakve opasnosti. Tome u prilog dodaje: “U ovom trenutku na lokaciji NE Krško otprilike 1000 ljudi radi svoj posao kao što ga radi i svaki dan.”









Nastavio je da ne zna koliko će trajati popravak. “Kada utvrdimo o čemu se točno raditi, tek ćemo onda raspraviti o planu saniranja”, rekao je Medaković, a na pitanje je li već bilo ovakvih kvarova, odgovara: “Ne događa se često, ali ih je bilo u prošlosti i uvijek smo ih uspješno rješavali.”

O tome treba li strahovati za opskrbu Hrvatske i Slovenije električnom energijom kaže da su o svemu obavijestili svoje vlasnike, da će biti u prekidu proizvodnje te završava: “Mislim da ne bi smjelo biti poteškoća za opskrbu”.