TREBAMO LI SE LJUTITI NA VELIKOSRBE? Oni su samo ‘alat’. Mozak koji osmišljava incidente jest – HRVATSKA VLAST

Autor: Snježana Vučković / 7dnevno

Svima je znano kako je i gdje započeo Domovinski rat, odnosno što mu je prethodilo. Šibensko – kninska županija kao i kompletna Banovina, bile su prve žarišne točke sa kojih se kroz višegodišnji rat pokušala realizirati velikosrpska ideja zamišljena u Srbiji, u njihovim akademskim i političkim krugovima.

Osim toga, Banovina je poznata po brojnim ratnim zločinima čiju surovost prepričavaju duhovi Hrvata bačenih u baćinsku grobnicu i čijoj okrutnosti svjedoče jezivo prazni Kostrići, selo u kojem su pobijeni apsolutno svi stanovnici – i to redom Hrvati.

Posebnu želju za okupiranjem tuđeg teritorija pokazali su upravo Srbi s Banovine iz čijih redova dolaze i neke od najnemilosrdnijih paravojnih jedinica kojima u realizaciji velike Srbije – ništa nije bilo sveto.

Zločini skriveni u glavama

Okončanjem rata ‘Olujom’, a nakon toga i mirnom reintegracijom Hrvatskog podunavlja, donesen je Zakon o općem oprostu (abolicija) koji je obuhvatio veliki dio pripadnika srpske vojske, uz uvjet da nisu okaljali ruke ratnim zločinom. No, sudeći po naknadnim zbivanjima, „zločini skriveni u glavama“ i velikosrpske ideje nikako nisu nestale, već su se pritajile i pronašle plodno tlo u reintegriranoj Slavoniji…

Kroz više nacionalističkih ispada i incidenata, ovih je dana u Hrvatskoj došlo do narušavanja ionako ne sjajnih odnosa sa srpskom nacionalnom manjinom. Napad koji se dogodio u kafiću kod Knina, kao i incident s HGSS-ovcem koji je, navodno, pretukao starca uz „uvrede da je Srbin“, ovih su dana goruće teme svih medija, a zbog njih se daju otkazi, održavaju medijske konferencije, oglašavaju ministri, premijer, predsjednica…

Naoko benigni okršaji koji se, ruku na srce, po Hrvatskoj događaju gotovo svakodnevno, naglo su iskristalizirali kao najveći i najprioritetniji problem koji smjesta valja riješiti. No, kopajući dublje po slučajevima nacionalističkih ispada od strane Hrvata, pojedini mediji kao i pojedinci sa društvenih mreža, bojažljivo su počeli rasvjetljavati slučajeve i pružati jednu sasvim novu sliku. A ta slika govori da u ovim situacijama ni napadaći ni žrtve nisu bili posve nedužni, te da strana koju su mediji većinom proglasili oštećenom, itekako ima putra na glavi.

„Zavičajna provokacija“

Paralelno s dolaskom informacija o ‘srbovanju’ u dijelovima Hrvatske u koju su se pripadnici srpske nacionalne manjine nakon ‘Oluje’ vratili (i još se vraćaju), javnost je doznala da se na Banovini sprema koncert, ni manje-ni više, nego vođe vojnog orkestra tzv. vojske ‘Republike srpske krajine’ – Momčila Mome Stanića.

Stanić je nakon rata krenuo u „solo vode“, no to ga nikako ne abolira od repertoara koji je izvodio tijekom rata, koji je bio huškački i uvredljiv prema Hrvatima, a posebno prema prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Zahvaljujući reakciji pukovnika HV-a Ivice Pandže – Orkana, gostovanje na Banovini je otkazano uz ispriku organizatora koji „nije znao o kome se radi“. Ipak, to vođu orkestra nije spriječilo da prihvati nastup u Vukovaru po kojem su osvanuli plakati Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović”. Ovaj klub, naime, već tradicionalno organizira „zavičajno veče” na kojem će ove godine, uz već najavljenog vođu srpskog vojnog orkestra, nastupiti i „gost iznenađenja”.

Gostovanje na zavičajnoj večeri u Vukovaru otvara nekoliko pitanja. Jedno od njih je koliko je u ovom kritičnom trenutku eskalacije hrvatsko-srpskih odnosa u Hrvatskoj, uistinu potrebno na gostovanje pozivati čovjeka poznatog po uglazbljenoj mržnji prema Hrvatima, te tko je uopće dozvolio da se bilo kakvo društvo nazove po Milošu Vojnoviću, predsjedniku Vrhovnog suda tzv. „Republike srpske krajine”.

Ministarstvo uprave registriralo bez problema sporni zavičajni klub

Neke od odgovora donio nam je pukovnik Ivica Pandža – Orkan, koji je dio svojih izjava potkrijepio i vrijednom dokumentacijom pronađenoj nakon Oluje:

„Na dobrom ste tragu sa tezom o problemima koje su velikosrbi odbjegli s Banovine odnijeli u Vukovar i tamo ih nastavili gajiti. Međutim, ja ne bih njih nazivao krivcima, već našu vlast koja im to dopušta. Nakaradni Zakon o aboliciji kao i mnogi ustupci koje je HDZ činio prema ljudima za koje znamo da su se u ratu ogriješili o Hrvatsku, došao je na naplatu ponovnim buđenjem srskih nacionalista koji su promijenili adrese, ali ne i stavove”, kazao je Orkan i objasnio:

„Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović”, sa takvim je imenom registriran bez ikakvog problema. Ne radi se o tome da je to bio nečiji previd, nego su svjesno činjene uzajamne usluge. Dakle, nakon što smo ih abolirali, Ministarstvo uprave im je dopustilo da se kite nazivima kojekakvih likova koji su u ratu bili protuhrvatski elementi. Jasno, HDZ zauzvrat dobiva njihovu političku potporu što se jasno vidi iz sadašnjeg odnosa premijera Andreja Plenkovića i Milorada Pupovca. Hrvatsko – srpski incidenti nikome tako ne odgovaraju kao njima, pa se slobodno može pretpostaviti da se neke stvari potenciraju iz samog vrha. Sada definitivno možemo izvući zaključak kako je za dizanje tenzija u Vukovaru kriva hrvatska vlast, a velikosrbi u Vukovaru su samo alat pomoću kojih dolaze do željenog cilja”, kazao je Orkan za kraj.