TREBAMO LI SE BOJATI? Novi soj mogao bi biti znatno smrtonosniji od običnog virusa

Autor: Maja Štefanac

Novi soj virusa koji je otkriven u Velikoj Britaniji, a odnedavno otkriven i u Hrvatskoj, vrlo je vjerojatno smrtonosniji od originalnog, piše Business Insider.

Naime, znanstvenici koji savjetuju britansku vladu u petak su objavili nove rezultate više studija gdje su procijenili da bi novi soj, poznatiji kao B.1.1.7., mogao biti od 30 do 70 posto smrtonosniji nego originalni virus.

Ovaj se novi soj, akko je ranije otkriveno brže širi, a premijer Boris Johnson ranije ovog mjeseca najavio je da se “možda može povezati i s povećanjem stupnja smrtnosti”.

Iako je u objavi znanstvenika ta teza sada i potvrđena, rekli su kako bi ipak trebalo provesti još nekoliko opsežnijih istraživanja do krajnjeg zaključka uz novi soj i smrtnosti. The New York Times navodi kako je britanski soj do sada otkriven u 82 države, a početkom ovog mjeseca, studija je otkrila da se vrlo brzo širi SAD-om, te da se svakih 10 dana taj broj udvostručuje.

“Ova otkrića pokazuju da će B.1.1.7 vjerojatno postati dominantna varijanta u mnogim saveznim državama SAD-a do ožujka 2021., što će dovesti do daljnjeg porasta COVID-19 u zemlji”, navodi list.