TREBALE SU NA KRIZMU, A ONDA BUM! ‘Gledam, cure se ne miču’, svjedok potresen: ‘Vikao sam zovite Hitnu’, pregazio ih je drogirani čovjek

Autor: N.K

U petak oko 22.15 sati u Brodarici kod Šibenika došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 51-godišnji vozač pod utjecajem opijata, upravljajući osobnim vozilom, pregazio na pješačkom prijelazu dvije djevojčice koje su dobile teške ozljede opasne po život.

Policija je izvijestila kako je 51-godišnjak upravljao Renaultom šibenskih registracija te da je bio pod utjecajem alkohola i droga.

Vozio je neprilagođenom brzinom i pritom naletio na dvije maloljetnice. Zbog zadobivenih ozljeda, a nakon pružene prve pomoći u Općoj bolnici Šibenik, djevojke su prebačene na liječenje u Klinički bolnički centar Firule u Splitu. Obje djevojke su zadobile ozljede opasne po život.





“Vidio sam dva tijela kako leže na cesti”

Odmah nakon udarca, na mjesto nesreće došao je vlasnik obližnje konobe koji je priskočio u pomoć. Za Slobodnu Dalmaciju ispričao je koliko je situacija bila teška.

“Čuli smo samo bum. I ne vidiš ništa, u šta je pogođeno, auto ide, pa stane, tablica visi. Pritrča san cestu, vidin dva tila di leže na cesti, na podu. I onda sam počeo trčati prema njma i vikati – Hitnu, hitnu, zovite hitnu…” rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Prolaznici pomagali djevojkama

Sve se dogodilo u deset i pol sati navečer. “Gledan, cure se ne miču, već su ljudi počeli dolaziti, ne dirajte ništa, vičen, u strahu da ne napravimo još gore… Uto je skočio još jedan dečko, gledamo imaju li puls, jesu li žive. Šok! Curice su bile u šoku, kao i svi mi, ne znam kako bih to nazvao, obamrle, one su sigurno bile u nesvijesti nekoliko minuta, dok nisu počeli dolaziti sebi. Došla je i jedna gospođa, polijevala im je lice vodom, kvasila ih. Ovu jednu, što je imala slomljenu nogu, to se vidilo odmah, naoko, smo okrenuli na bok, a ova se druga čak u jednom momentu i digla, ali nismo joj dali, legli smo je nazad”, kazao je za Slobodnu.

Trebale su imati krizmu

Djevojčice imaju tek nešto više od 14 godina, a u nedjelju im je trebala biti krizma. One su trenutno na intenzivnoj njezi, ali njihovo stanje je stabilno.

“U svakom slučaju, on je njih pogodija točno na pješačkom prijelazu jer su tamo ostale naočale, mobitel, novčanici, sve uz parapet… Ma, samo da one ostanu žive, da s curama bude sve u redu, a ovo drugo, sve je manje bitno”, ispričao je potreseni gospodin.