'Treba stvarno biti rasistička šuga da se Hercegovce grize za nogu!' Holjevac o zagrebačkim Hrvatekima: 'Zbog takvih Tomašević dobiva sve one glasove'

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

DAS IST NELE: Svaki je prijevoz jeftiniji od tenka

Tko se ne sjeća Zabranjenog pušenja i “Top liste nadrealista”, jugo-verzije “Montyja Pythona”? Jugoslavensku su stvarnost opisivali satirom na rubu zatvora, a u njemu su i završili nakon onog “Crk’o maršal” u Puli. Nakon rata, došlo je do šizme unutar pokreta “Novih primitivaca”. Pušenje se raspalo, Sejo Sexon i ekipa su otišli na jednu, a Nele dr. Karajlić na neku drugu stranu, tamo prema Gazimestanu. Sprijateljio se s jednim drugim umjetnikom koji je zaglavio u toj močvari, Kusturicom, malo četnikovao, i rekao da se u Sarajevo može vratiti samo na tenku. Nele je ove nedjelje imao priliku gledateljima “Nedjeljom u 2” objasniti da nije četnik. Povod je bilo njegovo skoro gostovanje u Zagrebu, gdje je zadnji put nastupio još prije rata. Drugi frontmen Pušenja, Sejo Sexon, pravim imenom Davor Sučić, još od rata živi u Zagrebu, što mu je Nele uvijek zamjerao.

I kako to bude kod šizmi, nastala je frka oko toga koje je “pravo” Pušenje. Na kraju je Sejo tužio Neleta zbog imena i repertoara. Naravno, pjesme su bile samo povod: sukob je zapravo izbio oko Neletova “mekog” velikosrpstva, gdje je on uvijek bio “za mir”, ali takav u kojem bi napadnuti položili oružje, nešto kao današnja njegova “neutralnost” vezana uz Ukrajinu. Nije on za Ruse, nego bi da se Ukrajina preda. Nije on bio za četinke, ali je bio dio “umjetničko-intelektualnih” krugova oko Koštunice, Kusturice i sličnih. No iako je ustvrdio da uopće nije četnik i da su neke njegove slike s lijepim kapama fotomontaža, na pitanje o prosvjedima protiv Vučića odgovorio je da se on ne bi štel mešati i da se vlast “ruši na izborima, a ne na ulici”, što je mantra Vučićevih tabloida. A inače, kaže, nije nešto naklonjen demokraciji.





“Ako je prosvjed nenasilan, trebamo se podsjetiti da su jedini nenasilan način da se dođe na vlast izbori“, kaže Nele. Koji nije za Vučića. Nego mu samo nosi vodu na mlin, onako kako je Vučić nosio piva Šešelju. Naravno, Sejo mu nije ostao dužan. “Najvažniji razlozi zašto ne želim da moja djela koristi dr. Nele Karajlić nalaze se, na žalost i na njegovu sramotu, na brojnim sarajevskim grobljima, gdje leže kosti 11.000 Sarajlija koje su, uz četiri godine izgladnjivanja i terora, poubijali upravo likovi koje je dr. Nele godinama veličao u svojim pjesmama i intervjuima”, kaže Sejo i podsjeća Neleta da su kuću u kojoj su nastali i Pušenje i Nadrealisti Srbi pogodili s jedanaest granata, a doktorova, kako kaže, bivšeg partnera, poslali u bolnicu s 46 komada stakla u glavi.

“Treba li ga podsjetiti da nije ugodno slušati parole o Radovanu i Đurđevdanu koliko god one donosile simpatija u njegovoj novoj domovini? Mislim da, nakon svega što sam doživio te nakon ovoliko godina nedostatka ikakve empatije i elementarne ljudskosti, bez obzira na minuli rad, dr. Nele zbog svojih diskutabilnih i šovinističkih stavova danas u očima mnogih ljudi izaziva ogorčenje i nelagodu“, kaže u otvorenom pismu Sejo. I dodaje: “Vjeruj mi, svaki prijevoz je jeftiniji od tenka.”

U Zagreb Nele nije došao na tenku. U Sarajevo ga drukčije ne bi ni pustili, ali mi smo tolerantniji. Mi nemamo ništa protiv da dolaze pjevači koji su za rata slavili četništvo i pjevali o Radovanu i sličnima. Ne samo to, nego dobivaju priliku na nacionalnoj televiziji objašnjavati da nije to što vidimo. Ukratko, još jedna “ko nas bre zavadi” priča. Sejo je u svom otvorenom pismu Neletu ipak malo izravniji od Stankovića:

“I za kraj ću još reći… Ne znam zašto taj Zagreb, u kojem živim poslije rata, a u kojem ćeš uskoro i sam nastupiti, smatraš nekom stigmom i izjednačavaš ga sa svojim nečasnim beogradskim angažmanom koji si proveo pljujući po ranjenom Sarajevu, u veličanju ljudi koji su ga rušili, potkradajući usput svoje bivše suborce i njihovo autorsko vlasništvo.”

Sve što smo čuli od Neleta krajnje je ljigavo. Više cijenim četnika koji to ne krije nego beskičmenjaka koji mulja da nije on to tako mislio. Nije problem što je on otišao iz Sarajeva, nego što je otvoreno podržao one koji su razarali njegov rodni grad. U svakom slučaju, utjehu za to što ne može u Sarajevo uvijek može naći u Zagrebu, koji isto baš ne voli, ali mu treba lova. Ako mu je to neka satisfakcija.

SUCI NA SUDU: Mamićeva lustracija hrvatskog pravosuđa

USKOK je nakon dvije godine konačno pred sud doveo suce. One Mamićeve. Ustvrdili su da je Maminjo više puta Vekiću predao ukupno najmanje 370.000 eura za njega osobno i druga dva suca, a kao nagradu za posredovanje između njega i ostalih sudaca osječkog suda, Krušlina i Kvesića, platio troškove putovanja i boravka Vekića i “njemu bliskih osoba” (ljubavnice) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima krajem 2017. Usput je Vekiću osigurao i odlazak na utakmice reprezentacije u Englesku, a Krušlinu je uvalio na ruku sat Audemars Piguet, koji je sudac uzeo.

Osim toga, Zdravko Mamić i njegov brat su kontaktirali s Kvesićem u Širokom Brijegu, gdje su se dogovorili sa će ga preko Vekića novčano nagraditi za donošenje povoljne sudske odluke u jednom predmetu.

Ukratko, ako ste imali loše mišljenje o sudstvu u Zambiji, razmislite koje je korumpiranije. Ondje je cijela država skupa s diplomacijom EU-a vršila pritisak na oslobađanje, a vjerojatno je i pala neka pinka, neki kofer dolara. Ovdje se suci prodaju ne baš za sitniš, ali za stotinjak tisuća eura i put s priležnicom u Dubai. Kako rekoh prošlog tjedna: mi smo Zambija sa strujom.









Moglo bi se reći da je Mamićeva lustracija hrvatskog pravosuđa zasad uspjela. No jedna stvar ipak malo zabrinjava: tko je jamac da suci koji će suditi u ovom predmetu neće primiti mito od optuženih sudaca?

A jedna druga me šokira. Komentari na društvenim mrežama. “Zasigurno će ih BiH izručiti! Zasigurno! Živjela dijaspora!” Ili: “Bitno da dijaspora može glasati, ali ne i isporučiti kriminalca.” Samo čitajte komentare na Indexu. Svaki takav ima stotinjak lajkova.

Kakve veze sve skupa ima s Mamićem, osim što bi on u tom suđenju vjerojatno dobio status zaštićenog svjedoka da nema prethodne presude zbog koje se ionako nikad ne misli vratiti. Naravno, čak i čitatelji Indexa znaju da ovo nema veze s “dijasporom” nego s vlastima u Sarajevu, da ionako ni jedna država na planetu ne izručuje svoje državljane, osim međunarodnim sudovima, i da problem nije u Mamiću nego u sucima osječkog suda. Ali kako je kukluksklanovcu crnac kriv i kad pada kiša, kako je nacistu Židov kriv kad zapije plaću, tako je i zagrebačkom Hrvateku “dijaspora” koja, gle vraga, kao i svaka dijaspora svake države na svijetu, ima pravo glasa u onoj državi čiji su državljani da baš nikad u njoj nisu bili, kriv kad sudac u Slavoniji uzima mito.

Treba stvarno biti rasistička šuga da bi se svaka prilika iskoristila da se Hercegovce ugrize za nogu i naravno da je svakom u ovom gradu veći problem sitniš za bolnicu u Mostaru nego 35 milijardi bačenih u brodogradnju ili sve one milijarde pokradene unutar Hrvatske, od domicilnih Hrvata. Ali upravo zbog takvih Tomašević dobiva sve one glasove: dok god vjeruju da će istjerati Hercegovce iz grada, glasat će za njega pa da im baš Benčićka dođe doma i izmlati ih lopatom po glavi.









PROCESUIRANJE ZLOČINA: Nisu bili optuženi i pritvoreni bez osnove

Na kraju, vratimo se malo Zambiji. Povratak otpisanih proslavila je i Sandra Benčić, koja je protvitala: “Sretni smo zbog oslobađajuće presude našim državljanima koji su evidentno bez osnove bili optuženi i pritvoreni u Zambiji te odvojeni od svoje djece za koju nisu ni znali gdje su. Nezamisliva mi je agonija koju su prolazili, a sada samo želimo da se s djecom sretno i brzo vrate.”

Na stranu što niti su bili optuženi bez osnove, niti su bili odvojeni od “svoje djece” – to su djeca koju nikad prije nisu vidjeli ni čuli, niti su znali što bi s njima jer nisu prošli proceduru koju inače prolaze posvojitelji pa je krajnje patetično cviliti nad time – na licemjerje ju je upozorio Gotovinin odvjetnik Luka Mišetić, koji je izvukao njezinu staru izjavu o hrvatskim pilotima koji su, ali ovaj put stvarno bez osnove, iz političkih razloga optuženi za ratne zločine u Srbiji.

Tada je Sandrica izjavila da optužnica odgovara Plenkoviću, odnosno insinuirala da ju je on organizirao u dogovoru s Vučićem: “Činjenica je da si Vučić i Plenković u tom smislu pomažu svaki put kad je netko u krizi, izbace neko pitanje vezano uz nasljeđe rata pa tako zaokupe javnost koja se onda bavi time, a ne konkretnim problemima”, rekla je Benčić, dodajući da u ovom konkretnom slučaju “suradnja između tužiteljstava mora postojati” i da se “zločini moraju procesuirati”. Dakle, “zločini”, ne “navodni zločini”. Ukratko – osudila je pilote unaprijed, na temelju jedne čisto političke optužnice, i još to natovarila Plenkoviću. Ali to je lijeva ideja pravosuđa: naši su uvijek nevini, i kad evidentno nisu. Vaši su krivi i kad je optužnica politička.

Šteta što je nitko nije pitao vrijedi li ta logika da se “zločini moraju procesuirati” ili barem javno osuditi počinitelji kad se radi o Bleiburgu i sličnim sitnim nestašlucima onog tipa kojem žele dignuti spomenik i vratiti mu trg usred Zagreba.

