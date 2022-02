‘TREBA NAM KRV, VOJNICI SU OZLIJEĐENI’ Dramatičan apel ukrajinskog predsjednika: Neka se svi s iskustvom jave u centre za novačenje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dramatično se obratio naciji.

“Imamo snažnu vojsku i naš je narod snažan, želim izraziti podršku vojsci koja je uključena u borbe. Neprijatelj je pretrpio teške žrtve, a one će biti još teže. Ukrajinu se napada iz zraka, sa sjevera i juga i nacionalna solidarnost je temelj ukrajinske državnosti. Izdajemo oružje svima koji su sposobni za obranu suvereniteta. Svaki će građanin odlučiti o budućnosti naše zemlje. Svi s vojnim iskustvom moraju se javiti u centre za novačenje. Imamo ozlijeđene u vojsci, molim vas da se odazovete i darujete krv, trebamo to”, rekao je Zelenski.

Dodao je da Nacionalna banka i ukrajinske banke mogu osigurati sve resurse koji su potrebni za njihovu obranu.

“Ovo je jutro ušlo u povijest, ovo je drugačija povijest za nas i Rusiju, prekinuli smo diplomatske odnose s njima, Ukrajina se brani i neće se odreći svoje slobode, to smatramo najvećom vrijednosti, Rusija je napala našu državu na strašan način kao što je to učinila Njemačka. Rusija je na putu zla, narod Rusije morat će odabrati kojim putem će krenuti, svi u Rusiji koji nisu izgubili čast imaju vremena izaći i prosvjedovati protiv ovog rata. Apeliram na građane Ukrajine na ruskom: Znam da se puno toga blokira na društvenim mrežama, no ovo zlo i želja da se ukloni jedna nacija, ne možete blokirati povijest”, rekao je Zelenski.