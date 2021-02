TREBA LI HRVATSKA UVESTI DOŽIVOTNI ZATVOR? Odvjetnik otkriva je li kazna od 50 godina za najteže zločine preblaga

Na Županijskom sudu u Splitu izrečena je presuda 26-godišnjem Filipu Zavadlavu za ubojstvo trojice muškaraca, a Zavadlav je proglašen krivim i nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.

Za svako ubojstvo dobio je po 15 godina zatvora, a protiv ove presude može se podnijeti žalba.

Osim za trostruko ubojstvo, Zavadlav je osuđen i zbog nedozvoljenog držanja oružja i opće opasne radnje, a tužiteljstvo je tražilo najveću moguću kaznu od 50 godina.

“Za više kaznenih djela u stjecaju maksimalna kazna može biti do 50 godina zatvora”, objašnjava nam odvjetnik Zvonimir Hodak.

Podsjeća, nedavno je takva kazna izrečena na Splitskom sudu. Radilo se o nepravomoćnoj presudi 26-godišnjem Luki Juretiću koji je osuđen zbog teškog ubojstva iz koristoljublja Vicenca Uvodića i pokušaj ubojstva Senke Uvodić početkom 2019. godine u njihovu stanu u Solinu. To je ujedno i prvi puta da se u Hrvatskoj dosudila maksimalna zatvorska kazna koja je predviđena zakonom.









Hrvatska tako doživotnu kaznu nema, iako su pojedini slučajevi bili zaista brutalni. Hodak smatra da nema potreba za njezinim uvođenjem.

“Moje je mišljenje da, ako netko dobije 50 godina zatvora i ako izdrži tu kaznu to je ravno doživotnoj kazni, čak i ako u 70. godini izađe van. Zamislite kako to izgleda nakon 50 godina. Mnoge zemlje su ukinule smrtnu kaznu, neke su ukinule i doživotnu kaznu, ne vidim neku naročitu razliku, niti kvalitativnu niti kvantitativnu, ako je netko izdržao 50 godina. U Americi imate popis zločina ili nedjela, pri čemu, kada dobijete doživotnu kaznu, nemate pravo tražiti pomilovanje. Za neka druga djela imate pravo tražiti pomilovanje nakon dvije trećine izdržane kazne, to se računa po posebnim tablicama njihovog kaznenog zakona i može vas se pomilovati. Sve se svodi na tih 50 godina, ne vidim specijalnu razliku ako je netko izdržao 4o ili 50 godina ili da je dobio doživotnu kaznu pa je pomilovan nakon 40 godina”, smatra Hodak.

U Europi, uz Hrvatsku, četiri zemlje nemaju kaznu doživotnog zakona. Radi se o Norveškoj, Bosni i Hercegovini, Portugalu i Islandu. Srbija je kaznu doživotnog zakona uvela 2019. godine za najteža kaznena djela koja uključuju teško ubojstvo, ubojstvo djece, ratni zločin, genocid, silovanje, općenje s djetetom, trudnicom i nemoćnom osobom. Osuđeni za ubojstvo djece i trudnica nemaju pravo pomilovanja. Srpski mediji su ga prozvali ‘Tijanin zakon’ zbog stravičnog slučaja ubojstva 14-godišnje Tijane Jurić koju je 2014. godine oteo, silovao i ubio Dragan Đurić. Potraga za njom trajala je 13 dana, a Đurić je sve priznao nakon uhićenja i policiju odveo do mjesta na kojem je zakopao tijelo.









Kako je svjedočio, pijan je vozio i djevojčicu udario automobilom, a kada je počela zapomagati da je pusti, udario ju je u glavu i bacio u automobil. Zatim ju je odvezao na polje gdje ju je svukao, pokušao silovati i zadavio je njezinom majicom. Tijelo je vratio natrag u auto i prevezao ga desetak kilometara od Sombora, gdje ga je zakopao na divljem smetlištu, udaljenom 23 kilometra od mjesta na kojem ju je oteo. Osuđen je na 40 godina za teško ubojstvo i 12 godina za pokušaj silovanja, što je objedinjeno u maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.