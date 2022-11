‘TREBA IZVUĆI POUKU I GRADITI BOLJU BUDUĆNOST!’ U Škabrnji krenula Kolona sjećanja: ‘Svaka kršćanska gesta je dobrodošla’

Autor: Dnevno.hr

Započelo je obilježavanje 31. obljetnice stradanja Škabrnje.

Prije 31 godinu nad stanovnicima toga mjesta, pod zapovjedništvom Ratka Mladića, mučki zločin počinili su pripadnici bivše JNA, srpskih paravojnih postrojba SAO Krajine i dobrovoljačkih skupina iz Srbije i BiH.

Pokolj je počinjen istog dana kad je slomljena herojska obrana Vukovara, a mučki su ubijena 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. U Domovinskom ratu u Škabrnji je ubijeno 56 civila, a poginulo je i 25 branitelja iz toga mjesta. Nakon rata još je šestero mještana poginulo od minsko-eksplozivnih sredstava.





Napad na Škabrnju počeo je 18. studenoga 1991. rano ujutro iz dva smjera. Jedna kolona tenkova i oklopnih transportera s kamionima pješaštva došla je preko Zemunika Gornjeg, a druga iz smjera Biljana Donjih. Glavni udar i težište napada agresora bio je na zapadnom ulazu u Škabrnju, kod zaseoka Ambara i Ražovljeve glavice, gdje su, uz snažnu potporu iz neprijateljskih uporišta i zrakoplova, angažirane tenkovsko-pješačke snage četnika i JNA.

10.30 Butković u Škabrnji: Treba izvući pouku i graditi bolju budućnost

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da svake godine dolazi u Škabrnju.

“Treba izvući pouku i graditi bolju budućnost”, poručio je.

10.22 Krenula je Kolona sjećanja









U Škabrnji je krenula Kolona sjećanja.

10.05 Plenković: Vukovar je temelj hrvatske samostalnosti

“Drago mi je da smo danas ovdje s brojnim Hrvatima iz Hrvatske i inozemstva, koji su došli odati počast Gradu Heroju, Gradu Vukovaru. Vukovar je temelj hrvatske samostalnosti”, rekao je premijer Andrej Plenković koji se prisjetio i doktorice Vesne Bosanac, kazavši da je ovo prva Kolona sjećanja bez nje.









“Zato ćemo danas još jednom u bolnici, u Koloni, na vukovarskom groblju i na Ovčari odati počast onima koji su za Hrvatsku dali najviše”, rekao je Plenković.

Politika pomirbe, politika suživota jedina je politika bitna za budućnost. U Škabrnji su počinjeni strašni zločini, razumijemo stav žrtava. Dobro je da je potpredsjednica Vlade došla i odala počast žrtvama, rekao je Plenković o jučerašnjem okretanju leđa škabrnjanskih branitelja potpredsjednici Vlade Anji Šimpragi.

9.45 Paladina: ‘Svaka kršćanska gesta je dobrodošla’

Upitan kako gleda na dolazak potpredsjednice Vlade, Anje Šimprage, ministar Ivan Paladina je rekao da pozdravlja tu gestu. “Teško je nekome tko nije proživio na taj način kako su preživjeli branitelji opisati te emocije i ne mogu se te emocije razumjeti. Ja njenu gestu podržavam i mislim da je to jedna dobra gesta. Ako hoćete, iz mog razmišljanja, svaka kršćanska gesta je dobrodošla”, rekao je Paladina.

8.00 Program obilježavanja – dolazi predsjednik Zoran Milanović

Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje početi će u 9,20 sati okupljanjem na zapadnom ulazu u mjesto, na početku Ulice 18. studenoga 1991.

Od 9,45 do 10,15 sati održat će se komemorativni program, a od 10,15 do 10,45 sati Kolona sjećanja – Hodnja do Spomen – obilježja masovne grobnice.

U 10,45 sati uslijedit će program “Poginuli u mislima i srcima” – polaganje vijenca na Spomen obilježju masovne grobnice. Zajednički vijenac u ime svih izaslanstava položit će izaslanstvo Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata. U 11 sati biti će služena sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije.

U 12 sati započeti će ‘Korak po korak’ – Hodnja do Spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke, a u 12,30 sati polaganje vijenaca na Središnji križ kod Spomen obilježja.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pridružit će se mimohodu ‘Korak po korak’ (12 sati) te će položiti vijenac i zapaliti svijeću ispred Središnjeg križa kod Spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke.