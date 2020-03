TRAŽITE POSAO? Evo što se ovog tjedna nudi na tržištu rada

Autor: Dnevno

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Epiroc Croatia traži pojačanje na poziciji Service technician (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Prijave su otvorene do 30.3. Potrebna je osoba koja je spremna učiti nove stvari, osoba dobrih komunikacijskih vještina, spremna na rad u timu. Potrebno je znanje engleskog jezika u govoru i pismu, računalna pismenost i vozačka dozvola B kategorije. Prijavite se

IRO & Partners Personal-u.Managementberatungs zapošljavaju na poziciji Managing Director Sales Croatia (m/ž). Rok prijave je 11.4. Lokacije rada su Varaždin i Čakovec. Očekuje se nekoliko godina iskustva u prodaji, asertivnost, odgovornost i fleksibilnost, dobre organizacijske vještine. Traže se jezične vještine i poznavanje hrvatskog, njemačkog i engleskog jezika. Prijavite se putem linka.

Fina traži djelatnika poslovnice/ referenta (m/ž). Mjesto rada je Tisno, a prijave su otvorene do 23.3. Glavne odgovornosti su obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, obavljanje trezorskih poslova, obavljanje mjenjačkih poslova i ostalo. Traži se šest do osam mjeseci radnog iskustva, a prednost donosi poznavanje poslova platnog prometa i iskustvo rada s klijentima. Aplicirajte

XXL Steel d.o.o. traži projektant konstruktora (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Prijave su otvorene do 26.3. prednosti su poznavanje rada u softveru Tekla Structures, iskustvo rada u proizvodnji čeličnih konstrukcija te poznavanje engleskog ili njemačkog jezika. Nudi se plaća do 9.000 kuna. Potrebno je iskustvo od godine dana. Prijavite se putem linka.

Abc Tech Zagreb zapošljava u Varaždinu i Zagrebu na poziciji Senior programer (m/ž). Od kandidata se očekuje završena srednja škola ili fakultet matematičkog ili tehničkog usmjerenja, sposobnost rada u projektnim timovima i dinamičnoj okolini, samostalnost u radu, motiviranost i upornost. Poželjno je poznavanje web tehnologija, Java EE tehnologija, SQL programskog jezika i slično. Prijavite se najkasnije do 9.4.

Ziegler d.o.o. Zagreb traži mlađeg referenta prodaje (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 27.3. Traži se osoba tehničkog ili ekonomskog obrazovanja s poznavanjem engleskog ili njemačkog jezika i jednogodišnjim iskustvom rada u struci. Potrebno je odlično poznavanje rada na računalu, snalažljivost, orijentiranost ka cilju i izražene komunikacijske vještine. Prijavite se ovdje.

ACG Lukaps traži asistenta u financijama (m/ž) u Ludbregu. Rok prijave je 23.3. Uvjeti su visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja, minimalno tri godine iskustva u financijama i računovodstvu, napredno poznavanje engleskog jezika. Poželjno je znanje rada u SAP-u i poznavanje MS Office-a. Poslodavac nudi stručnu edukaciju iz računovodstvenog područja za uspješno obavljanje navedenih poslova. Prijavite se ovdje

Falkensteiner Hotel & Residences zapošljava na poziciji Restaurant Manager (m/ž) u Zadru. Prijave su otvorene do 5.4. Posao se sastoji od vođenja računa o besprijekornom odvijanju servisa/ posluživanja, kontrole kvalitete svih jela i pića i ostalo. Uvjeti su najmanje dvije godine radnog iskustva na istoj poziciji, poželjno u hotelu. Aplicirajte

Grand Hotel Adriatic traži voditelja prodaje i marketinga (m/ž). Mjesto rada je Opatija. Rok prijave je 31.3. Potrebni su uvjeti najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje ustroja rada hotela, dobro poznavanje rezervacijskog sustava i bookinga, izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine. Poslodavac traži izvrsno poznavanje engleskog i njemačkog jezika, a poznavanje drugih jezika je prednost. Prijavi se na linku.

Strabag traži novo radno osoblje u Zagrebu: specijalist strojarstva (m/ž), Junior Sowtware Developer (m/ž), Mitarbeiten/ Mitarbeiter IT – Servicedesk. Provjerite uvjete i prijavite se ovdje

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.