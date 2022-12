‘TRAŽIT ĆEMO RASPOREĐIVANJE SRPSKE VOJSKE I POLICIJE NA KOSOVU’ Vučića čeka besana noć: Otkrit ću vam nešto, Priština 15. prosinca podnosi zahtjev za članstvo u EU

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se obratio javnosti zbog situacije na Kosovu.

Kako je rekao, danas je uhićen Dejan Pantić, koji je do skoro nosio uniformu kosovske policije, a optužili su ga za terorizam na dam samita u Tiranu.

Pantić je Srbin koji je bio pripadnik kosovske policije te je osumnjičen za sudjelovanje u napadu na policiju iz listopada. Radi se o napadu na zgradu općinskih izbornih komisija (OIK). On se nalazi u bazi policije u Leposaviću.





Zbog Pantićevog uhićenja su danas Srbi blokirali ceste i postavili barikade na više lokacija na sjeveru Kosova. Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je Pantić otac troje djece koji je “do nedavno nosio uniformu policije Kosova”.

“Pantić je počinio pravo kazneno djelo, samo što oni to nisu znali. On živi u toj zgradi i nosio je kruh u svoju kuću. Naše službe su ozbiljno ispitale čitav slučaj. Nikada ne možete sa sigurnošću dočekati idući dan jer ne znate što im je na pameti”, objasnio je Vučić slučaj Pantića.

‘Došli su s prstom na obaraču’

Vučić je spomenuo Srđana Petrovića, čovjeka kome je oduzeto vino, te dodao da će se sutra susresti s njim.

“S prstom na obaraču došli su uzimati vino. Specijalci su došli uništiti jednu obitelj”, naglasio je Vučić.

On je zatim pokazao fotografiju s hrvatskog medija na kojoj se nalazi Neziri koji je danas heroj jer ga je, piše B92, pogodilo nekoliko komadića stakla.

“Kurti kaže jučer – ne možete postavljati djetinjaste zahtjeve poput ZSO (Zajednica srpskih općina)”, kaže Vučić.









“Ovdje vam je dokument koji pokazuje da je 2018. završen rad na sastavljanju statuta ZSO. Ovdje vam je i pismo upravljačkog tima Lajčaku gdje ih obavještava što je učinjeno i napravljeno. Mi sada ulazimo u 2023. a oni kažu da su to naše djetinjaste igrarije, pozivaju nas da se vratimo u institucije, a boravak u institucijama je povezan sa ZSO”, dodao je Vučić.

“Srbi su deset godina poštovali dogovor. Nisam toliko glup koliko nekima izgledam i neću to prihvatiti. Morat će ispuniti ono što su potpisali u briselskom sporazumu. Ako to ne budu željeli, bit ćemo izloženi pritiscima izvana, najtežim mogućim i to mogu očekivati već od 17. kada budu predstavnici Njemačke, Francuske i Bruxellesa i kada mi budu objasnili kako se moram ponašati i što će biti posljedice”, dodao je on.

“Priština je pogazila i Washingtonski sporazum u potpunosti i oni će 15. službeno podnijeti zahtjev za članstvo u EU”, rekao je Vučić, dodavši da je uputio pismo europskim zemljama koje su Srbiji pružile podršku.









Danas je usuglašen tekst kojim će biti upućen zahtjev zapovjedniku KFOR-a da osigura raspoređivanje pripadnika vojske i policije Srbije.

Rezolucijom SB UN 1244 potvrđeno je da će dogovorenom broju srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati. Do sada s KFOR-om nisu vođeni razgovori o povratku srpskog osoblja, navodi se u zahtjevu.

“Večeras je naš narod na barikadama jer nema drugu opciju. To su ljudi sami uradili jer ne mogu trpjeti zulum više. Danima slušamo da će Srbija nekoga napasti. a samo oni napadaju i maltretiraju Srbe. Mislim da Amerikancima ovo ne odgovara, ali mislim da nekom ovo odgovara. Mislim da Kurti nije te pameti da sam smisli kako sve Srbe napadati svakog dana. Ima tu još nekog s njim, nije on to sam”, kaže Vučić i tvrdi da neće biti predaje.

‘Građanin Srbije neće biti sluga’

Nakon njegovog obraćanja javnosti uslijedila su i pitanja novinara, a prvo od njih odnosilo se upravo na situaciju na sjeveru Kosova.

“Nisu Srbi ni do sada opstajali na Kosovu zbog toga što su vjerovali u Kurtija i da im žele nešto bolje od protjerivanja s ognjišta. Oni žele ostati tamo i zato ih tako bjesomučno hapse”, naglasio je Vučić.

“Ne bavim se ja njihovim osvetama i ne brinem se zbog njihovih osveta. Ispadamo kao netko tko se mora usuglasiti oko svega što kažu Rusi, kao da nemamo svoju zemlju. Ja neću da građanin Srbije bude sluga bilo kome, bilo kojoj velikoj sili”, objasnio je.

Rekao je da nema informacije o velikim sukobima te da zna da su na dva mjesta postavljene barikade.

“Čeka nas još jedna besana noć. Ne dolazi u obzir da pregovaramo dok se ZSO ne formira. Ovdje su stvari čiste, dakle moraju to isporučiti ako žele, a ako ne žele, neće oni biti izloženi pritiscima, nego mi. Jasno, ne pravom i pravdom, koga briga za to”, rekao je Vučić.