‘TRAŽIM SRBIJU DO DRINE!’ Karamarko pozvan u Ameriku, najavio borbu: ‘Ovo je smisao koračanja dolinom suza’

Autor: L.B.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na društvenim mrežama je objavio da je bio na Molitvenom doručku u Washingtonu. On napominje kako ga je poziv iznenadio, no da ga je shvatio kao dobru i lijepu poruku te je na njega i otišao.

Naime, Molitveni doručak se u Washingtonu održava svakog prvog četvrtka u veljači i na njemu se okupljaju američki i svjetski politički lideri, koji ovom tradicijom žele povezati svoje političke ideje i religioznost. Samu tradiciju je započeo američki predsjednik Dwight Eisenhower 1953. godine.

“Dobio sam poziv i otišao na Molitveni doručak u Washington. Moram priznati da me poziv malo iznenadio. No shvatio sam ga kao dobru i lijepu poruku. Samo događanje 1. i 2. veljače me impresioniralo. Dugo nisam bio na skupu s tako puno pozitivne energije. Bezbroj susreta, upoznavanja i dobrohotnosti. Naravno, često se molilo i prizivalo Isusa. Molilo se za mir, za jednakost, za ljudskost. Bilo je i izvrsne duhovne glazbe sjajnih izvođača..





‘Možda bi svijet jednom mogao postati bolji i ljepši’

Naravno da je bilo i politike jer među inim svakako treba spomenuti dvojicu, ovim skupom, nadahnutih govornika – predsjednika SAD-a Joe Bidena i jordanskog kralja Abdullaha. Susreo sam neke poznanike iz političkog života, ali i upoznao nove, među njima i nekoliko kongresmena.

Dok čekam zrakoplov, razmišljam o ova dva dana… Možda bi svijet jednom mogao postati bolji i ljepši ako čovjek čovjeku prestane biti vuk”, napisao je Karamarko na Facebooku u petak.

‘Ravnopravnost Hrvata u BiH i Srbiju do Drine’

Potom je u nedjelju Karamarko objavio fotografiju na kojoj se nalazi s dvojicom muškaraca te naveo kako se susreo s nekim istaknutim političarima, ali i da je upoznao nove.

Dodao je i kako je od tema dominirala ona o stanju u regiji, odnosno da je BiH bila centralna tema. Ponovio je svoj stav i na Fejsu napisao da traži “ravnopravnost Hrvata u BiH i Srbiju do Drine” te dodao: “Volio bih da im ovo uđe u terminologiju.”

“Pišući crticu o Molitvenom doručku u Washingtonu napomenuo sam da i ovaj događaj nije bio imun na politiku. Ona je neminovnost i svakodnevica i ako se ne bavimo njome, ona će se baviti s nama. Politika je, kažu, umijeće mogućega. Htio bih da je to umijeće služenja čovjeku, narodu i općem dobru. Nažalost, povijesno iskustvo, iskustvo dnevnog doživljaja, individualna iskustva kažu da to nije tako. Ipak, treba nastojati boriti se za promjene na bolje jer to je smisao koračanja ovom dolinom suza. U tom i takvom ozračju doživio sam i Molitveni doručak.









Ta dva dana politika ni mene nije mimoišla. Susreo sam se s nekolicinom utjecajnih kongresmena, nekim članovima Bundestaga, raznim drugim parlamentarcima i ambasadorima.