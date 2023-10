Transrodna žena po prvi put u povijesti postala Miss Portugala

U petak su portugalski mediji objavili da je transrodna žena po prvi put u povijesti osvojila titulu Miss Portugala.

Marina Machete, 28-godišnja stjuardesa na natjecanju održanom u Borbi u okrugu Evora postala je prva transrodna žena koja je osvojila tu titulu.

“Ponosna što sam prva transrodna žena koja se natjecala za titulu Miss Universe Portugala”, napisala je na društvenim mrežama prije pobjede na ovom natjecanju ljepote.

“Godinama mi nije bilo moguće sudjelovati, a danas sam ponosna što sam dio ove nevjerojatne skupine finalistica koje se natječu za titulu Miss Portugala”, dodala je.

