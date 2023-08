‘Trans’ osoba postala glasnogovornik obrambenih snaga Ukrajine: U Domovinskom ratu slično smo vidjeli kod Arkana

Amerikanka Sarah Ashton-Cirillo koja se nije oduvijek zvala ovako, niti je ovako izgledala, od sada je službeno glasnogovornica Teritorijalnih obrambenih snaga Ukrajine.

Kao bivši reporter o ratu u Ukrajini za LGBTQ portal u San Franciscu i dosadašnji bolničar ukrajinskim vojnicima, nakon promjene spola uglavnom je po ukrajinskim bojišnicama intervjuirala homoseksualno orijentirane vojnike.

Po pisanju portala Remix News, Sarah je u braku i roditelj je jednog djeteta, a činjenicu da je transeskualka postala glasnogovornikom ukrajinskih oružanih snaga, ruski medij ne prestaju ismijavati.

Update:

This will be a year of victory for us.

Slava Ukraini 🇺🇦

(And TY 🙏) pic.twitter.com/aWZYW6JQfZ

— Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) February 24, 2023