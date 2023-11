Tramišak progovorila o Anušiću: U pripremi je veliki, iznenađujući povratak

Autor: Iva Međugorac

U Vladu premijera Andreja Plenkovića bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak ušla je kao uzdanica osječko-baranjskog ogranka vladajuće stranke, a do danas nitko nije opovrgnuo teze o tome da se za njen dolazak u ministarsku fotelju posebno založio donedavni župan Ivan Anušić koji je ujedno i jedan od najutjecajnijih članova HDZ-a što je među ostalim vidljivo i iz njegove pozicije u Predsjedništvu vladajuće stranke. Dobro je poznato da je Tramišak Vladu premijera Plenkovića napustila pod poprilično nejasnim okolnostima o čemu je i sama progovarala na dosta turbulentnoj konferenciji za medije, na kojoj je od predsjednika Vlade tražila argumente za njeno micanje koje istini za volju na koncu nije dobila.

Sama protiv svih

Nije međutim Tramišak u tim teškim trenucima dobila- barem ne javno- potporu svojih stranačkih kolega, tek je ovlaš Anušić glasao protiv njenog opoziva, no doza hrabrosti koju su HDZ-ovci očekivali od svojeg župana poznatog i po impresivnom ratnom stažu u tom trenutku ipak nisu dobili. Suprotno svim glasinama o puču i pokušajima rušenja vladajuće većine Tramišak se distancirala od javnosti, a djelom i politike pa se vratila u svoju osječku županiju prateći u stopu kolegu Anušića koji je ovih dana spletom nesretnih okolnosti postao novi ministar obrane, ostavljajući pri tome praktički obezglavljenu svoju Osječko-baranjsku županiju u trenucima kada se ona bori s dvije goleme krize.





Prvu krizu u ravnoj Slavoniji stvara pojava afričke svinjske kuge, koja izaziva nezadovoljstvo među tamošnjim poljoprivrednicima. Oni iz susjedne Vukovarsko-srijemske županije u prosvjede su već krenuli, a nije isključeno da im se pridruže kolege iz Anušićeva kraja. Drugu je pak krizu golemih ekoloških, ali i političkih razmjera u Osijeku prouzročio nedavni požar u tvornici plastike Drava International zbog čijeg je poslovanja Anušić prozivao državne institucije i Zagreb, a onda nakon svega par dana kapitulirao i utihnuo. To što je Anušić zašutio o ovoj temi podliježući stranačkim interesima ne znači da je Osijek zaboravio na plastiku koja je gorila u njihovom gradu, a od koje nisu mogli disati.

Štoviše, to je i danas jedna od gorućih tema u gradu na Dravi u kojem mnogi dovode u pitanje analize koje govore o tome da požar ondje nije ostavio baš nikakve posljedice pripisujući možda i te govorancije utjecaju gazde Zvonka Bedea na državne institucije i to lako moguće i preko svoje prisnosti s HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom.

Tramišak podržala Anušića

Nisu to danas više problemi novog ministra obrane Ivana Anušića, on se sada sprema zaplivati novim i nešto drugačijim političkim vodama, ali oni koji Anušića dobro poznaju kažu da on u tom poduhvatu ipak ima podršku svoje kolegice Tramišak koja se o njegovom napredovanju očitovala na svojem fejs profilu.

”Kao profesionalac, koji je svaku dosadašnju dužnost obnašao na visokoj razini, najbolji je izbor za potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane, resora koji čini važan stup državnog ustrojstva i jamac je nacionalne sigurnosti i stabilnosti. Potpredsjedniče, puno uspjeha na novoj dužnosti”, napisala je Tramišak koja se u medijima posljednji puta intenzivnije spominjala u rujnu kada je izgubila sudsku bitku s Povjerenstvom za sukob interesa.

Naime, Visoki upravni sud tada je odbio njenu tužbu protiv Povjerenstva potvrdivši odluku tog tijela koje je u lipnju ove godine odbilo dati suglasnost bivšoj ministrici da se prije isteka zakonskog roka od 18 mjeseci po odlasku s dužnosti zaposli kao direktorica tvrtke Osječki sajam d.o.o. pošto bi se time dovela u sukob interesa. Radi se o tvrtki u vlasništvu Osječko-baranjske županije kojom je u tom trenu upravljao Anušić koji unatoč tome ipak ima dugoročan plan za opstanak kolegice Tramišak u političkoj areni.

I na idućim parlamentarnim izborima ona bi se trebala naći na HDZ-ovoj listi i to na nekom visokom, odnosno ulaznom mjestu, a nakon toga jedno kratko vrijeme provesti će kako tvrde upućeni u sabornici te se onda kandidirati na lokalnim izborima.

”Njoj se nude dvije mogućnosti, ali najizglednije je da će se kandidirati za županicu u Osječko-baranjskoj županiji i na taj način naslijediti Anušića od kojeg može imati punu potporu, a osim toga postoji mogućnost da se i osječkom gradonačelniku Ivanu Radiću ponudi neka od ministarskih pozicija u idućoj Plenkovićevoj Vladi pa bi u tom slučaju Tramišak mogla biti i kandidatkinja za gradonačelnicu, no veće su šanse da ona bude kandidatkinja za županicu, a da HDZ u ovom slučaju u Osijeku opet iznjedri neko novo, mlado ime”, kaže naš dobro upućeni sugovornik. Pred Tramišak je dakle što se politike tiče još podosta opcija, a neka nova vrata mogao bi joj kako se čini otvoriti njen kolega Anušić koji je navodno taj plan skoro dogovorio s premijerom Plenkovićem s kojim je Tramišak imala buran odnos.