TRAJU PREGOVORI O OBITELJSKOM SUDU? Jelena Veljača: ‘To je ključno za razumijevanje i procesuiranje obiteljskog nasilja’

Autor: Hina / Ines Brežnjak

Udruge i inicijative koje se bore protiv nasilja nad ženama izrazile su u srijedu zadovoljstvom sastankom Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a glumica Jelena Veljača rekla je da pregovaraju o uvođenju Obiteljskog suda.

“Sretna sam što smo spomenuli još neke konkretne pomake, koji su bili dio naših zahtjeva na prosvjedu lani. To je potencijalno otvaranje Obiteljskog suda što bi bilo ključno za razumijevanje i procesuiranje obiteljskog nasilja”, kazala je Veljača iz inicijative “Spasi me”.

Pojasnila je kako bi to bio nezavisni nadzor nad institucijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja kada one jednom odluče izaći iz kruga nasilja. “O tome ‘Spasi me’ razgovara s resornim ministrom Josipom Aladrovićem, to je velik pomak unaprijed”, ustvrdila je.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica potvrdio je da se intenzivno razmišlja o specijaliziranim sudovima, zaduženim za posebne vrste kaznenih djela.

“Unazad nekoliko godina izmijenili smo i postrožili Kazneni zakon na području nasilja u obitelji. Došlo je do smanjenja prekršaja, ali povećanja kaznenih djela jer određena radnja više nije u domeni prekršajnog suda. Sukladno analizama pripremit ćemo nove zakonodavne izmjene, a intenzivno razmišljamo o specijaliziranim sudovima, zaduženim za posebne vrste kaznenih djela”, rekao je.

Istaknuo je da već sada unutar pojedinih sudova postoje posebni odjeli, gdje su suci specijalizirani za posebnu vrstu kaznenih djela, tako da ne bi došlo do novog zapošljavanja, već bi se to formiralo kroz reorganizaciju sudova.

Aladrović se nada da bi do kraja godine trebala početi s radom radna skupina koja bi to trebala pripremiti za slijedeću godinu.

Koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula izrazila je zadovoljstvo jer vide vrlo jasnu inicijativu i poruku Vlade da je spremna uložiti dodatne napore na suzbijanju nasilja nad ženama.

Istaknula je kako je nasilje nad ženama jedan od najekstremnijih, najperzistentnijih i vrlo teško iskorjenjivih oblika sustavnog narušavanja ljudskih prava pa ga se mora zaustaviti zajedno.

“Postoje inicijative i konkretne pozitivne promjene koje se događaju u društvu i predstoji nam niz promjena koje u dobroj suradnji i vjeri možemo napraviti kako bi ispoštovali Istanbulsku konvenciju i osigurali dovoljan broj servisa za žene i djecu koji su preživjeli nasilja – skloništa i savjetovališta, SOS linija, centara za žrtve seksualnog nasilja”, rekla je Mamula.