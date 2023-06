‘Tovare lini, radi nešto u životu!’ Nakon Zambije i Dubaija, Pernara zadesila nova nevolja: Čini se kako mu nitko ne želi pomoći

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je na Crnom kontinentu proveo tri mjeseca, izgubivši bitku protiv osmero Hrvata protiv kojih je išao svjedočiti u slučaju njihova posvajanja djece, koji su zambijske vlasti bile ocijenile kao trgovinu djecom, bivši Živozidaš i saborski zastupnik Ivan Pernar vratio se u domovinu.

Neuspjeh njegova nauma da uhićene Hrvate pospremi u zatvor, čini se, Pernara nije pokolebao, pa ga se odmah nakon Zambije moglo vidjeti u Dubaiju kako vozi Ferrari, što je bila i svojevrsna najava za njegovo gostovanje u emisiji Velimira Bujanca – Bujici.

No, sada se Ivan Pernar stacionirao u Dubrovniku, gdje je, podsjetimo, odradio prošlu ljetnu sezonu kao buker za izlete.





Problem koji muči Pernara

Iz Ndole u Dubai, pa u Dubrovnik, čini se kako će se ‘borac za pravdu’ na našem krajnjem jugu zadržati ovo ljeto, budući je obišao kolege bukere na gradskoj Peskariji s kojima je odradio prošlu turističku sezonu.

Pernar se tom prilikom fotografirao s Dubrovkinjom Ivom Mičić koja nam je i ustupila fotografiju i za koju su radne obveze već počele, međutim, doznajemo, od danas bi joj se na poslu trebao pridružiti i on.

No, ima jedan problem, koji je odmah podijelio na Facebooku tražeći pomoć. Naime, kako kaže, pronašao je smještaj za ovu sezonu, ali u Cavtatu, koji se nalazi 20-ak kilometara južno od Dubrovnika. Kaže kako mu se ne da putovati do Grada svaki dan, pa sada traži nešto što je bliže.

Upit je objavio na svom Facebook profilu.

Komentari su se samo počeli nizati: “Tovare lini, radi nešto u životu”, “Unajmi rikšu”, “Plati pa se klati”…









‘Sutkinja ga je preskočila’

Podsjetimo, protekle nedjelje je, gostujući u HRT-ovom emisiji Nedjeljom u 2, jedan od uhićenih Hrvata u Zambiji – gitarist Hladnog piva Zoran Subošić o Pernarovoj misiji u Zambiji kazao:

“Njega su prihvatili kao svjedoka i to je bilo to. On je tamo ispričao što je imao za ispričati. A to se pokazalo irelevantno za taj slučaj. Kao što je nama odvjetnik i rekao da će biti. Na kraju, kad je sutkinja čitala presudu, pročitala bi što su rekli svjedoci za koje je smatrala da su imali nešto relevantno reći za slučaj, da bi moglo biti pitanja oko toga što su izjavili, premda niti jedan svjedok nije imao nikakav dokaz.

Ali kada je bilo spomenuto svjedočenje gospodina Pernara, ona ga je preskočila. Susret našeg odvjetnika i njega bio je zapravo jako dugačak, ali sutkinja ga je preskočila, jer očito nije imao ništa relevantno za reći”, opisao je Subošić.