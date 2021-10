TOTALNI MRAK U LIBANONU! Kriza se produbljuje: ‘Malo je vjerojatno da će sve proraditi do ponedjeljka’

Libanon je ostao bez struje nakon što su se dvije najveće elektrane u zemlji zatvorile zbog nedostatka goriva, rekao je vladin dužnosnik.

Nestanak potrajat će nekoliko dana, dodao je neimenovani dužnosnik, a prenosi The Guardian.

“Libanonska elektroenergetska mreža potpuno je prestala raditi danas u podne, a malo je vjerojatno da će raditi do sljedećeg ponedjeljka ili nekoliko dana”, rekao je dužnosnik.

🇱🇧#Lebanon has been left in darkness as the country’s two largest power stations, Deir Ammar & Zahrani, had shut down because of a fuel shortage. Many Lebanese already depend on private diesel generators for power, however these have become increasingly expensive to run! pic.twitter.com/dknMRS0zUp

— AJ News Club (@ajnewsclub) October 9, 2021