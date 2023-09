Totalni kaos u Saboru za kraj, spominjali se ‘apaurinčeki’ i štrikovi: ‘Plenkoviću, udaraj, velik sam, mogu primiti’

Autor: I.G.

Nakon ljetne stanke saborski zastupnici vratili su se u klupe. Sjednica je započela u 9.30 sati u zgradi Hrvatskoga sabora. Nakon utvrđivanja dnevnoga reda sjednice počelo je aktualno prijepodne, odnosno vrijeme za postavljanje pitanja Vladi RH.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice, zastupnici su postavljali pitanja Vladi Republike Hrvatske. Redoslijed postavljanja pitanja utvrđen je ždrijebom, prvi je za govornicu stao Veljko Kajtazi, a nakon njega pitanja Vladi je postavio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.





15:51 Gotovo je akutalno prijepodne

15:50 Katica Glamuzina naljutila je HDZ-ovce

“Nije vam Banožić baš najoštriji nož u Vladi, on bi studentima pričao o My Spaceu”, rekla je i naljutila HDZ-ovce, točnije Juru Brkana koji je rekao da je njemu biti član HDZ- a na ponos.

16:45 U tijeku je posljednje zastupničko pitanje

15:20 Grbin pozvao Plenkovića da odgovori na bar jedno pitanje, Plenković o ‘štriku oko vrata’









Plenkoviću je pitanje postavio šef SDP-a Peđa Grbin.

“Moram priznati da je lakoća kojom izbjegavate odgovore na pitanje strahovita, imamo red hvalospjeva od strane vladajućih, red izbjegavanja pitanja iz oporbe i red statistika, no niste spomenuli da imamo drugu najvišu stopu inflacije u Eurozoni i da naše umirovljenike muče najniži standard, a kad vas se pita o Hep-u, o Grliću Radmanu, za vas je ništa, niti jedna od ovih stvari koja brine ljude za vas je ništa, neki paketi mjera će donijeti privremeno olakšanje građanima no i dalje imamo drugu najvišu stopu inflacije u Eurozoni, sustavno ništa ne rješavate. Kada vas pitamo za jednu običnu ispriku za malverzacije ministra, odgovor je ništa. Hoćete li odgovoriti bar na jedno pitanje?”, inzistirao je Grbin.

Uslijedio je odgovor Plenkovića.









“Vi ste patentirali jednu novu ulogu u politici, premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata, uzeli ste lovu od ovih 18 koje ste protjerali iz SDP-a i plaćate skupog savjetnika za briljantan ulazak u kampanju, štrik oko vrata, SDP potiče suicid naših umirovljenika. To je poruka s kojom ste startali, vi ste odmah u ostavci, bit ćete treći predsjednik SDP-a koji će dati ostavku, još ste uzeli Hajdaš Dončića da bude koordinator, koji je bio protiv Pelješkog mosta. Teško bismo našli boljeg protivnika i da smo htjeli. Rekli ste da nikad ne biste otišli Tuđmanu na grob, Benčićka bi bila protiv zakona o hrvatskom jeziku. Dobro je da za ‘happy end’ aktualca to stavimo u fokus, pa da ljudi vide što nudite. Završit ćete sa štrikom oko vrata koji ste sami stavili”, odgovorio mu je Plenković.

Hajdaš Dončić se javio za riječ i poručio premijeru.

“Recite malo dečkima i curama iz HDZ-a da prate tko su koordinatori. Živio, bravo stari, pričate jedne te iste stvari”.

“Kada već spominjete štrik, oko vrata umirovljenicima ga stavljate vi i vaša Vlada, imamo primjer umirovljenika koji od petog mjeseca čeka rješenje za mirovinu. Plenkoviću, udaraj po meni koliko hoćeš, velik sam, mogu primiti”.

Sve to je iznerviralo ministra Marina Piletića koji se javio iz klupa pa ga je Jandroković morao smirivati. No, očito se nije smirio pa je intervenirala SDP-ovca Sabina Glasovac.

“U ovom djelu sabornice je nemoguće živjeti od ministra Piletića, dajte mu apaurinček ili mu recite kako se ponaša kao gost”. Plenković je na to rekao da Piletić inače nije bio ovako prpošan, pa će imati razgovor s njime.

14:20 Bulj: Gdje vam je Grlić Radman?

Miro Bulj rekao je da ga pitaju ljudi što se događa sa svinjama koje se u Slavoniji nemilosrdno ubijaju.

“Gdje vam je premijeru sada Grlić Radman koji ubire novac, vaš veselko koji danas nije ovdje. Sramota je da seljak gleda kako mu svinje mrtve leže. Kako ćemo proizvesti pršut? Monopol je dan vašem ministru. Kako odgovoriti da će dobiti manje novca za ubijenu svinju nego što će dobiti Grlić Radman za zbrinjavanje?”, rekao je Bulj.

“Na sinjskoj Alci vas je toliko zaštitara okružilo da nisam mogao doći u priliku da vam dam ovaj dar”, rekao je Bulj i izvukao majicu s natpisom HEP – Za jedan cent svima, a ne samo njima”.

Plenković je rekao da se nada da je Bulj dobro, jer je danas “fufljao” više nego inače”.

Nikola Grmoja nakon brojnih prozivki HDZ-ovaca javio se za povredu poslovnika:

“Mislio sam reagirati prije, ali nisu vidjeli. Odvratno je gledati kako premijer Plenković u odgovoru omalovažava zastupnika, ali i branitelja i dragovoljca Miru Bulja, koji za razliku od Plenkovića nije izbjegavao vojnu obavezu skrivajući se iza potvrde koju je protekcijom dobio od bivšeg režima, a o tome sigurno više zna ministar Božinović koji je u bivšoj državi služio u sekretarijatu za regrutaciju. Tako da, ovo je bilo odvratno gledati, pa sam morao upozoriti na ovu činjenicu”, rekao je Grmoja.

Danica baričević odgovorila je Bulju:

“Miro Bulj nas tu vrijeđa. očekivala sasm Miro da ćeš reći ‘oprostite mi što sam donio mimo postojeće sistematizacije direktora gradske tvrtke. Imaš toliko nezakonitih zapošljavanja, pogodovanja, sumnjivih ugovora bez odluke gradskog vijeća, zloupotrebe položaja položaja i ovlasti. Vrlo brzo ćeš završiti u zatvoru”, rekla je baričević prije nego je udarila mikrofonom o klupu.

13.30 Ćipe: ‘Bacili ste ljagu na Tuđmana’

Stipo Mlinarić Ćipe upitao je Plenkovića o njegovom odnosu prema žrtvama Domovinskog rata.

“Zašto ste, gospodine Plenkoviću, od veličanstvene proslave Oluje u Kninu napravili seoski vašar. Zašto ste pljunuli i bacili ljagu na predsjednika Tuđmana i hrvatsku vojsku poslavši potpredsjednika vlade u Grubore, kada dobro znate da Tuđman to nije osislio, niti je hrvatska vojska to izvršila.

Ja ne biram koalicijske partnere. Vi ste tamo gdje vas srce vuče. Ali da vas pitam, vaša potpredsjednica Vlade i vaša tri zastupnika ne priznaju dva najveća hrvatska praznika, a to su 5.8. i 18.11. Nema ih ni u Kninu, niti u Vukovaru. Time govore što su i tko su i koje su njihove politike. U vaših sedam godina s haškog suda su došle presude srpskim obavještajcima Simatoviću i Stanišiću, gdje stoji da hrvatska ima pravo na ratnu odštetu. Što ste vi poduzeli?”

Posjet Vučića Hrvatskoj završio je baš razgovorom o ratnoj šteti, prisjetio je Đakić. Miro Bulj javio se da kaže da je Vučić ponizio hrvatski narod, a bivša predsjednica pred njega je prostrla hrvatski tepih. ‘To je najsramotniji čin koji se dogodio u novijoj hrvatskoj povijesti, da se jedan četnik ruga s hrvatskim braniteljima’, kazao je.

Plenković je u odgovoru nabrojao koliko je optužnica podignuto i koliko je osoba osuđeno za ratne zločine u Hrvatskoj.

“Vi kao stranka 2023. nema baš ništa za ponuditi hrvatskom narodu, osim nabijati na nos HDZ-u da surađuje s manjinama. Ovo je 2023. Hrvatska je samostalna već više od tri desetljeća, riješila je sve strateške zadaće, vratila je Dan državnosti na 30. svibnja, donijet će Zakon o hrvatskom jeziku”, rekao je Plenković, dodajući i da je spojena Hrvatska Pelješkim mostom.

“Svaka čast vama i svakom hrvatskom branitelju. Mi moramo raditi na pomirbi i suradnji. Što vi hoćete?”, rekao je Plenković. Penava je rekao da se podržava neprocesuiranje osoba odgovornih za ratne zločine.

Mlinarić je rekao Plenkoviću da ga politički optužuje što “surađuje s ljudima koji ne priznaju hrvatske države blagdane, što logoraši umiru a da nisu dočekali pravdu, za majke koje su umrle a nisu pronašle svoju djecu”.

“Prošlost možemo riješiti samo istinom, a ne izjednačavanjem između agresije i Domovinskog rata”, rekao je i nadodao ministru branitelja Tomi Medvedu da je izdajnik.

“On je moj prijatelj. Nemam ja s njim problem, ali je sagnuo glavu pred vama”

13:00 Vrkljan: Što je s pismom kongresnika?

Milan Vrkljan iz Mosta pitao je premijera o pismu američkog kongresnika u kojem stoji da u Hrvatskoj postoji duboko ukorijenjena korupcija i ruski utjecaj, pri čemu je apostrofirao predsjednika Milanovića i bivšu predsjednicu Grabar Kitarović, pitajući se tko je stvarni vlasnik Luke Rijeka. Što je Plenković poduzeo da se rasvijetli situacija u Luci Rijeka, tj. da se tamo ne provodi reket nad investicijama iz SAD-a?

Plenković je rekao da je spomenuti kongresmen bio u Hrvatskoj, održan je i sastanak, dojmovi su bili konstruktivni i reflektirali odlične partnerske odnose između SAD-a i Hrvatske. Podsjetio je da su ukinute vize za hrvatske građane.

12:30 Beroš o pilot projektu KBC-a Rijeka: ‘To je potpuno novi model’

Ministar zdravstva Vili Beroš govorio je o listama čekanja i “onko-uputnici” kao novom konceptu, kojima se mimoilaze redovite procedure naručivanja za sve one kod kojih postoji sumnja u karcinom. “To je potpuno novi informatički model koji nudi nove elemente”, rekao je Beroš, osvćući se na pilot-projekt u KBC-u Rijeka gdje je vrijeme čekanja bilo ispod četiri dana, a takav broj pacijenata bio je oko čak 10 posto.

11:50 Troskot: Ništa niste napravili

Zvonimir Troskot iz Mosta rekao je da Plenković nije ništa napravio u vezi plinske afere i afere INA MOL.

“Pitanje je energetskog sustava: imate člana Uprave HEP-a Šambića koji je potpisao ugovor o nekretnini s Pavlom Vujnovcem. To vi odobravate, to je direktan sukob interesa. Od tisuća stanova u Zagrebu, on ga je kupio baš od Vujnovca”, rekao je Troskot.

Plenković je rekao da je ‘aferu Škugor’ otkrila Vlada.

“Vidim da i vi i lijevija strana sabornice spominjete neke afere o milijardama. Taj slučaj je otkrila Vlada, a ne oporba. Što se smijete? S vama nešto nije u redu. Niste odgovorili ništa u vezi onog socijalnog stana. Bavili ste se nekim drugim temama pa ste po noći ugledali svjetlost, ali slabo povezujete. Aferu je otkrilo ministarstvo financija. Ono je to zajedno s mehanizmima, radi sprječavanja pranja novca u suradnji s bankama otkrilo taj slučaj. Gle čuda, taj novac nije izgubljen. Što se smijete? Toliko ste duhoviti i zabavni da vas je divota gledati, a kamoli slušati. Molim vas vi meni recite: Kojim mehanizmom bi bilo tko mogao saznati tko od koga kupuje stan?”, rekao je Plenković.

“Za mene je to novost. Kako vi to znate? Uvijek u isti lonac Mosta upadaju takve informacije. Od lobista, nekoga u zemljišnim knjigama, kako? Uvijek znate vi i s vama neki povezani mediji”, rekao je Plenković.

Troskot je rekao da je “pio kave sa stotinama energetskih stručnjaka, pa je otkrio i Barbarićevu vilu na Hvaru i cijeli sustav u kojemu je Plenković postao obični glasnogovornik u Vladi Pave Vujnovca”.

“Svaki put ću bit kave s ljudima. A vama preporučam, uzmite američko štivo Kongresman, razmontirali su vas. Vi imate ozbiljna pitanja za odgovoriti… Molim vas, kao pravi Francuz, budite parlamentarni”, rekao je Troskot Plenkoviću.

11:50 Kekin: Sada će se graditi i privatna Medicolova onkološka institucija

Ivana Kekin pitala je premijera o pokazateljima smrtnosti od malignih bolesti u Hrvatskoj, gdje su troškovi veći nego drugdje u EU. Sada će se graditi i privatna Medicolova onkološka institucija, iza čega stoji država kao iza svog strateškog projekta, a vlasnik ima dubioznu poslovnu prošlost. ‘Ne plaća porez i ne poštuje zakone RH. U čijem je ovo interesu?’, pitala je.

Plenković je rekao da ne poznaje vlasnika Medicola, niti je to kriterij da se nešto proglasi strateškim projektom. ‘Smirite malo lažne izjave, jer vam to nije dobro’, rekao je Plenković, spominjući u tom kontekstu i “parking” njezinog muža.

11.20 Beljak: Bliže se izbori

Krešo Beljak iz HSS-a rekao je da se približavaju izbori, a površno su regulirana pravila financijskih izvješća kandidata i stranaka.

“Približavaju nam se izbori i svi znamo da je najključniji element novac. Zakonski, to jest donekle regulirano na način da kandidati moraju uoči izbora predati financijska izvješća, koja su često manjkava i sumnjiva, a pravne posljedice događaju se tek nakon izbora. Svjedoci smo da su na proteklim izborima na svim razinama pojavile stranke, nezavisni kandidati, koji nemaju nikakvo opravdanje, niti donacije ili financiranje iz državnog proračuna, a u kampanjama su potrošile stotine tisuća eura i postigle odlične rezultate sa sumnjivim novcima. nikome ništa, pojeo vuk magare. imate li namjeru korigirati izborni zakon na način da listama koje nemaju jasna izvješća, da im onemogućite kandidaturu?”, rekao je Beljak, nakon čega je uslijedila žustra rasprava između oporbenih zastupnika, u kojoj su iznesene razne optužbe. Cijelu raspravu možete pročitati OVDJE.

10:45 Benčić: Mogli ste to i bolje

Sandra Benčić rekla je da nije očekivala tako veliku nervozu u odgovoru Andreja Plenkovića, ali isto tako nije očekivala da će organizirati ni paljbu od strane Hrvoja Zekanovića i Majde Burić. “Mogli ste i bolje”, kazala mu je.

“Apsolutno je nemoguće da imamo svaki mjesec aferu, a da vi niste odgovorni i da ne kraju, kada imate dokaze za političku odgovornost, te ljude ne smjenjujete nego ih ostavljate da mogu utjecati na dokaze. Velika većina optužnica padne na sudu jer im vi dajete vremena. Barbarića ne želite ili ne možete smijeniti. Recite. S obzirom na njegovu poruku Vama, recite mi što kartate, pa ću vam pokloniti jedan špil”, rekla je Benčić, misleći pritom na pisanje Nacionala o tome da je šef HEP-a Frane Barbarić zaprijetio Plenkoviću da će ga povući iza rešetaka gdje je zajedno kartati.

10.40 Penava: Ne sekirajte se

“Ne sekirajte se gospodine predsjedniče Vlade. Ne smeta Domovinski pokret manjine, već razorena sela, farme i tvrtke. A rezultati toga podsjećaju na Velikosrpsku agresiju na Hrvatsku 90-ih godina, što je bio cilj SDS-a. Tako da možete i sami doći do zaključka na što mi ciljamo”, rekao je Penava.

Nakon toga, za riječ se javio Hrvoje Zekanović:

“Ovdje je očevidno da je oporba ujedinjena oko nekih stvari. Evo sad sam vani vidio kako su Božo Petrov i Tomašević su zapeli na ulazu. Unose dva vanzemaljca, ono kao u Meksiku. Evo možete se svi skupiti da ih unesete ovdje u Sabor”, rekao je Zekanović.

Josip Borić javio se za povredu poslovnika.

“Ja sam osobno čuo na sastancima oporbe da se oni jedni drugima tituliraju s drugovima. Dakle, drug ovaj, drug onaj”, rekao je nakon što je Grmoja kritizirao Plenkovića jer ga je nazvao drugom.

Zekanović je nastavio s šalom:

“Kolegica Selak Raspudić, čija je stranka potrošila 200.000 kuna na reprezentaciju, a radi se o biftecima i oboritoj ribi u zagrebačkim restoranima, a ne znaju opravdati na što su potrošili. Još jedna stvar, upravo mi je stigla poruka da su Petrov i Tomašević uspjeli unijeti vanzemaljce u sabor. jedan se nalazi u klubu Mosta, a drugi u klubu Možemo,pa ih novinari mogu otići vidjeti”.

10.30 Benčić: Plenković štiti lopove

Sandra Benčić iz stranke Možemo javila se za riječ:

“Prošla su tri mjeseca od kada su sve činjenici u aferi ‘plin za cent’ poznate. Vi ostavljate na poziciji direktora HEP-a, unatoč tome što je politički odgovoran i javnosti je poznato da je trebao odstupiti. Vi omogućujete da on skriva dokaze, utječe na svjedoke i potencijalno čini nova kaznena djela. Ovo je klasični nacrt, vaš hodogram, kada se radi o bilo kojoj aferi vaših ministara i direktora. Svaki put ih ostavljate na poziciji moći dok USKOK ne dođe po njih. Uzimali vi nešto od toga ili ne, mi ne znamo. Vi jeste mecena političke korupcije u Hrvatskoj. Nitko više ne vjeruje da vaši ministri i direktori mogu krasti milijarde a da nemaju vašu zaštitu i da im vi to niste omogućili”

Tomislav Okroša iz HDZ-a javio se za povredu poslovnika:

“Kolegica Benčić je elaborirala to što je elaborirala. Ona bi bila savršena kandidatkinja za premijerku, ali prije toga mora savladati kako se vodi obrt i kako se ispunjava imovinska kartica”, rekao je Okroša, a Jandroković mu je dao opomenu.

“Vidim da ni vi ni drugi kolege iz oporbe nemate kako pobijediti HDZ-a. Krenula je nova strategija osmišljena u vašim briljantnim mozgalicama, a ona se svodi na to da se mora stvoriti medijski okvir o tome ako je Plenković korumpiran. Sada ste se drznuli gospođo Vidović Krišto, Mrak Taritaš i Benčić. Važno je da HDZ shvati da su ovi ljudi nemoćni kada izađemo pred birače. HDZ će njih pobijediti i sada kada su sve adute ispucali, sada se stavlja okvir, pa ćemo kasnije nešto i naći. Ovo je jedna lažna, perfidna operacija političke sitneži koja želi doći na vlast tako da lažno optužuje premijera. Sve vas štiti imunitet da vas ne tužim. pretjerujete. To o vama govori kakvi ste. nemoćni, patetični, jadni. Jedino što Penava može prigovoriti je da je HDZ u koaliciji s manjinama”, odgovorio joj je Plenković

10:20 Milošević: Zar ne bi bilo dobro imati park prirode Una?

Boris Milošević uputio je pitanje ministru gospodarstva Davoru Filipoviću o zaštiti rijeke Une, čija je priroda “prekrasna”, a “vrelo Une je najdublji krški izvor u Hrvatskoj, koji još nije izmjeren”. Ipak, Una u Hrvatskoj ne uživa zakonsku zaštitu, iako je ona u BiH nacionalni park. Mediji javljaju i da je ispuštaju otpadne vode, pa zar ne bi bilo dobro imati park prirode Una?

10.00 Vidović Krišto izbačena

Karolina Vidović Krišto javila se za povredu poslovnika.

“Premijer govori posve nesuvislo i nepovezano. Plenković je postao spiker trgovačkih lanaca, govoreći o okoštenim batcima, a ne o korupciji s Vujnovcem i Franom Barbarićem, koji mu prijeti da će s njim 10 godina kartati u zatvoru, a premijer ga nema snage smjeniti. Gospodin Plenković ne može obnašati dužnost premijera jer je ucjenjen”, rekla je Vidović Krišto.

Jandroković ju je zatim izbacio iz Sabora.

“Više ne možete sudjelovari u radu Sabora. Kolegice, kao nezavisna zastupnica danas nije mogla postavljati pitanje pa je iskoristila priliku…”

“Vi ste nervozni jer ste duboko u korupciji”, upala mu je u riječ Krišto prije nego je napustila sabornicu.

9.50 Penava: Rasturili ste Slavoniju

“Poštovani predsjedniče Vlade, na kraju vašeg drugog mandata možemo govoriti o kontinuitetu politika, a to predstavlja razaranje Hrvatske. Podaci Eurostata o depopulaciji ruralnih prostora, gubitak stanovnika, povijesno najniži broj učenika upisan u škole, novorođene djece, rekordne uplate ljudi koje ste protjerali iz Hrvatske, pa do zaduženja od 350 milijardi kuna. Nakon pošasti svinjske kuge, zatvaranja farmi i tvornica koje ste uporno provodili, molim vas da sa sutrašnjim izglasavanjem zakona o izbornim jedinicama objasnite zašto Slavonija ostaje bez svojih izbornih jedinica. Toliko ste rasturili Slavoniju da ste bili prisiljeni proširiti te izborne jedinice”, upitao je Plenkovića Penava, nakon čega mu je premijer odgovorio:

“Moram priznati, kada vas slušam, ne znam kakav biste vi nesuđeni zamjenik predsjednika HDZ-a bili. Što ste vi to radili u HDZ-u, koji vam je pomogao, da vi danas tako briljantno prosvjetljen napadate postignuća HDZ-ove vlade. To ću potkrijepiti s onime što je Vlada napravila za grad u kojem ste vi gradonačelnik. Nema projekta u Vukovaru koji se nije realizirao bez potpore Vlade HDZ-a, puno više nego vas kao gradonačelnika. Mi smo ugovorili projekte vrijedne 174 milijuna eura.

Kako to mislite da Slavonija ostaje bez izbornih jedinica? Proširili smo ih kako bi četvrta i peta jedinica ostaju jednake kao i ostale. Vama bi bilo drago da birate 12 zastupnika, bili biste sretni. ili vam je ovako otpao argument da kritizirate vladu?”, odgovorio je Plenković.

Nikola Mažar iz HDZ-a javio se za povredu poslovnika nakon i rekao da je u Vukovaru sve više djece. Nakon toga, za riječ se javio zastupnik DP-a Stipo Mlinarić “Ćipe”.

“Kolega, sve što ste rekli je točno. Istina, u Vukovaru je sve više djece ali iz jednog razloga, a to je što je u Vukovaru gradonačelnik Ivan Penava, a u Slavoniji je sve manje djece i ona je pusta, za razliku od vašeg premijera koji slijedi politiku SDS-a iz 90-ih”, rekao je Mlinarić.

“Kolega, naravno da dobivate opomenu jer ste replicirali”, rekao mu je Jandroković.

9.30 Počela je sjednica

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je na minutu šutnje u čast svima koji su poginuli u Domovinskom ratu “Neka im je vječna slava i hvala”. U uvodnom obraćanju dotaknuo se točaka dnevnog reda.

“Gospodine Jandrokoviću, četiri godine se ne raspravlja o izvješću o radu mirovinskih fondova. To ne postoji nigdje u Europi, da četiri godine razvlačite tri izvješća. Štitite Tedeschija? Vujnovca? Za takve stvari se podnosi ostavka”.

“Dobit ćete opomenu”, rekao je Jandroković.

“Nemojte me prekidati. Vi ste u korupciji. To zna cijeli američki kongres. Sramota”, uzvratila je Vidović Krišto.

“Ovo je klasičan primjer kako se zloupotrebljava poslovnik. Održala je politički govor. Dobili ste dvije opomene i molim vas da to više ne činite”, rekao je Jandroković.