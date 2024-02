Totalni kaos u Haagu: Stižu jezive snimke zapaljenih vozila, sukob izmaknuo kontroli

U nizozemskom gradu Haagu, nadomak gradske opere, izbio je sukob dviju grupa migranata iz Eritreje. Prema navodima lokalnih medija, sukobile su se pristaše i protivnici aktualne vlasti ove afričke države.

Policija je protiv sukobljenih migranata koristila suzavac, na što su migranti odgovorili bacanjem kamenja i sukobom s policijom. Nekoliko je automobila zapaljeno u nerediima, a opljačkano je i nekoliko prodavaonica.

Za sada nema informacija zašto su sukobi počeli, kao ni detalja o broju ozlijeđenih u sukobima. Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako prosvjednici gađaju policiju ciglama i kamenjem, kao i veći broj zapaljenih vozila.

Eritrean gangs are rioting in The Hague right now.

I’ve said it before and I’ll say it again: we need mass deportations. https://t.co/cwtcptkl0W

