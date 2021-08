TOTALNI KAOS U AFGANISTANU, TALIBANI SE OPAKO PRIBLIŽILI KABULU: ‘Pao’ još jedan grad, borci su na ulicama, muškarci napustili gradski zatvor

Izvješća iz južne afganistanske pokrajine Paktika govore da je glavni grad provincije, Sherana, pao u ruke talibanima.

Lokalni novinar u Sherani potvrdio je za CNN da su grad u subotu oko 13 sati po lokalnom vremenu potpuno preuzeli talibani.

Paktika se nalazi južno od Kabula i graniči s Pakistanom.

Glasnogovornik talibana Zabiullah Mudžahid rekao je da su talibanske snage zauzele grad i da su se vladine trupe predale. Video i slike iz grada u subotu prikazuju talibanske borce na ulicama i izvan guvernerovog ureda, dok je mnoštvo muškaraca napustilo gradski zatvor.

Ranije je Aziz Aziz, član pokrajinskog vijeća u provinciji Paktika, potvrdio da su talibanski borci ušli u grad. CNN se obratio vladinim dužnosnicima za komentar, ali se nisu javili. Sherana je 18. glavni grad koji je u posljednjih osam dana pao pod talibane.

Dopisnik Sky Newsa iz Afganistana Stuart Ramsay, u javljanju uživo iz Kabula za tu televiziju rekao je kako su talibani “20 minuta udaljeni” od glavnog grada.

“Kabul ne samo da je okružen, nego je pod pritiskom talibana”, rekao je Ramsay i dodao kako se očekuje dolazak američkih i britanskih vojnih snaga koji polako pristižu.

“Dolazak stranih vojnika mogao bi potencijalno primiriti situaciju, ali odluka afganistanskog predsjednika da ne odstupi definitivno ne koristi situaciji, budući da su talibani odbili prijašnje ponude o ‘podjeli vlasti”, rekao je.

“Ako vide da predsjednik neće pregovarati s njima, a talibani trenutno imaju veliku moć, to bi moglo dovesti do novog vala nasilja”, rekao je dopisnik Ramsay.

BREAKING: The President of Afghanistan has issued a video address to the nation to say he is “holding consultations with local leaders and international partners” on the Taliban’s resurgence.

Get the latest here: https://t.co/Udz6SIRu4V pic.twitter.com/BLWPi9ITgz

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2021