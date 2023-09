Totalna kataklizma u Libiji, broj mrtvih rapidno raste: ‘Tijela su posvuda, u moru, pod zgradama, u dolinama…’

U Libiji se nakon pucanja brana u velikom nevremenu koje je zahvatilo zemlju, odvija prava katastrofa. Oluja Daniel protutnjala je Sredozemljem i uništila ionako već posrnulu libijsku inrastrukturu.

Naime, oko pola grada Derne izbrisano je s lica zemlje, objavila je u utorak regionalna administracija, dok je Crveni križ priopćio kako se strahuje da je u poplavama širom zemlje nestalo oko 10.000 ljudi.

Samo u gradu Derni izvučeno je najmanje 1000 tijela, a strahuje se da bi broj mrtvih mogao biti i puno veći od toga.

“Vratio sam se iz Derne… ondje je katastrofa. Posvuda su tijela… u moru, pod zgradama, u dolinama…”, rekao je novinar Reutersa koji je, na putu prema Derni, obalnom gradu s oko 125.000 stanovnika, uz rub ceste vidio prevrnuta vozila, srušena stabla i napuštene, poplavljene kuće.

Reutersu se telefonom javio i Hichem Abu Chkiouat, ministar civilnog zrakoplovstva i član odbora za hitna stanja u upravi koja kontrolira istok zemlje.

“U Derni je pronađeno više od 1000 tijela. Ne pretjerujem kad kažem da je nestalo 25 posto grada…. brojne zgrade su se jednostavno srušile”, kazao je.

Devastating floods have left more than 2,000 people dead and thousands missing in Libya after torrential rain.

The situation in Derna is catastrophic. Part of the city has been wiped off the map. (Libyan press agency).#LibyaFloods #Lybia pic.twitter.com/gU2qtbXKRY

— Remnant Man (@remnantman1) September 12, 2023