TOPLO SE OBUCITE! Danas nas očekuju susnježica, kiša i snijeg

Autor: Dražen Krajcar

U Hrvatskoj će u nedjelju biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimice slabom oborinom osobito poslijepodne i navečer kada se u u unutrašnjosti očekuje susnježica ili snijeg, a na Jadranu kiša, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom.

Vjetar će puhati slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak.





Temperatura zraka većinom će se kretati od 1 do 4, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva.